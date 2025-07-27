Мои заказы

Экскурсии на лошадях в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Гагре, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Конные прогулки
2.5 часа
4 отзыва
Водная прогулка
К водопаду Борода верхом
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
«Знакомство с лошадьми и инструктаж»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:15
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2700 ₽ за человека
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Конные прогулки
11 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Менеджер подберет Вам ближайшую точку сбора в шаго...
Расписание: Среда, суббота
22 окт в 08:30
25 окт в 08:30
3700 ₽ за человека
Озеро Мзы: через альпийские луга
Конные прогулки
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Мзы: через альпийские луга
Откройте для себя высокогорную Абхазию, где ждут озеро Мзы, альпийские луга и легенды о древних ацанах. Незабываемые виды и приключения гарантированы
Начало: Ваш отель в Гагре
«Подробнее До Рицинского ущелья мы доберемся на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро, а далее отправимся на лошадях»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
    Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка
  • Ш
    Шешина
    24 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
  • И
    Ирина
    24 июля 2025
    Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
    Выбирала экскурсию исходя из содержания мероприятий.
    Что и предполагалось всё было!
    На деле же оказалось ещё более интереснее и захватывающе..
    Это подойдёт для
    читать дальше

    людей открытых с зерном авантюризма и хорошим запасом энтузиазма! 😂
    Т. к природные условия не всем заходят.
    Начало с заезда трансфера до базы отдыха, с экстремальным микро переездом по горным речным буеракам..
    Это отдельный экшн!
    На базе отдыха расположились кони люди, виды местного нехитрого развлечения, мини тарзанки, качели, тир арбалет, зиплайн, лежанки, где-то гамаки висят, удочки для рыбалки.
    Под крышей столовая, кстати кормили
    Думала не будет никакой еды, а тут целая столовая на природе..
    Вкусный шашлык большие куски, сочные свежеприготовленные ммм, салат овощной, хлеб сыр, соки вина.
    После подьема в горы к водопаду, после купания в обжигающей ледянной горной водопадной воде, еда была кстати! Аппетит был прилично так нагулен..
    На лодках сплавлялись по каналу каньона. Фотки селфи, купаться итд
    Канал небольшой 15-20 м.
    Далее делай что хочешь
    Коней или лук натягивай, или по очереди или всё сразу. Или баклуши бей, дыши, лежи медитируй! Вообщем круто отдохнули)☺️
    Кого-то на выходе развезло от винца резко, решили что транспорт будут ждать лежа.. 😂 тур огонь🔥
    p.s хотя я не пью, отдых с точки зрения ЗОЖ хорош! 💯
    Можно добавить колонки, музыку, и игры какие нибудь, с национальным костюмированными постановками.
    И улыбки местных работников, а то их усталые лица напоминают что рабочие будни так и дышут тебе в затылок

  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
    читать дальше

    первых лошади вообще не пахнут. Во вторых они очень спокойные. В третьих вас пешком сопровождает весь маршрут опытный инструктор, маршрут спокойный хоть и по горной местности в группе были даже с детьми трех-четырех лет и те кто вообще не ездил на лошадях. Ну и подытожим сам маршрут подобран хорошо, не устаёшь и классные фотки.

    Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, ноОтличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, ноОтличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но
  • Д
    Данилова
    8 июня 2025
    Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
    Шикарнейшая экскурсия!!!
  • А
    Алена
    20 августа 2024
    Озеро Мзы: через альпийские луга
    Замечательная экскурсия с внимательным, активным и очень отзывчивым водителем Рустамом. В процессе поездки к озеру Рустам рассказывал интересные факты об
    читать дальше

    окрестностях и традициях - познавательно. Заехали позавтракать в местную пекарню, поели очень вкусные пирожки с картошкой и сыром)
    На озеро Мзы поднимались пешком, указателей, как писали выше не много и периодически правда ловили себя на мысли, а туда ли мы идем)) Но тропки расходятся не сильно и в целом шанс прийти в итоге не туда очень и очень мала) Подъем определенно того стоит! Озеро невероятной красоты!
    Оставшаяся поездка на озеро Рица и водопады также прошли замечательно. Провели чудесный день, получили много положительных впечатлений и остались очень довольны!
    Спасибо Рустаму и организаторам за эту экскурсию! Однозначно рекомендуем!

  • А
    Александр
    17 июня 2024
    Озеро Мзы: через альпийские луга
    Брали экскурсию на двоих, получилось очень романтичное свидание со спортивным уклоном) мышцы на ногах болели два дня, хотя оба бегаем
    читать дальше

    ежедневно. Заплатили Рустам из благодарности чуть больше, чем договаривались.

    Рустам очень общительный, возил на mitsubishi pajero праворуком. Авто в идеальном состоянии для своих лет. Одарил чудесным домашним вином, чачей после похода. За что отдельная благодарность: всей семьей напоили тёщу и оттанцовывали в последний день отпуска.

    Но кажется, что Рустам должен был пройти маршрут до нас: обещал, что на тропинке есть таблички с указанием направления движения - не было ничего. Пару раз блуждали из-за подтопленных дорожек и поваленных деревьев. Спасла карта, скаченная на телефон и спутники. Топали в ускоренном темпе вдоль речки Мзымна. Рекомендую всем страховаться и без скаченных карт не ходить! Возможно, таблички посшибали вандалы.

    Рустам очень отзывчивый и останавливался у каждого авто, что поломалось по пути на Рицу - так мы потеряли час нашего отпуска в последний день. Кажется, что такая помощь в горах не должна быть за наш счет по умолчанию - хотя бы по согласованию. Видится возможным возить с собой визитки эвакуатора и сервисов.

    Но мы на Рустама не в обиде - планируем еще обращаться, надеюсь он наш отзыв прочтет и учтет недочеты.

  • Н
    Наталия
    24 июля 2023
    Озеро Мзы: через альпийские луга
    Все было просто круто ❤❤❤Самый лучший в мире отдых. Всем советуем 👍👍👍Водителю Рустаму отдельное спасибо 🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
  2. Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
  3. Озеро Мзы: через альпийские луга
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Гагре. Максимально сближение с природой Гагры, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025