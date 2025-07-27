Водная прогулка
К водопаду Борода верхом
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
«Знакомство с лошадьми и инструктаж»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:15
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Менеджер подберет Вам ближайшую точку сбора в шаго...
Расписание: Среда, суббота
22 окт в 08:30
25 окт в 08:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Мзы: через альпийские луга
Откройте для себя высокогорную Абхазию, где ждут озеро Мзы, альпийские луга и легенды о древних ацанах. Незабываемые виды и приключения гарантированы
Начало: Ваш отель в Гагре
«Подробнее До Рицинского ущелья мы доберемся на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро, а далее отправимся на лошадях»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 июля 2025Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
- ШШешина24 июля 2025от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
- ИИрина24 июля 2025Выбирала экскурсию исходя из содержания мероприятий.
Что и предполагалось всё было!
На деле же оказалось ещё более интереснее и захватывающе..
Это подойдёт для
- ДДмитрий14 июля 2025Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
- ДДанилова8 июня 2025Шикарнейшая экскурсия!!!
- ААлена20 августа 2024Замечательная экскурсия с внимательным, активным и очень отзывчивым водителем Рустамом. В процессе поездки к озеру Рустам рассказывал интересные факты об
- ААлександр17 июня 2024Брали экскурсию на двоих, получилось очень романтичное свидание со спортивным уклоном) мышцы на ногах болели два дня, хотя оба бегаем
- ННаталия24 июля 2023Все было просто круто ❤❤❤Самый лучший в мире отдых. Всем советуем 👍👍👍Водителю Рустаму отдельное спасибо 🔥🔥🔥
