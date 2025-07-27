читать дальше

ежедневно. Заплатили Рустам из благодарности чуть больше, чем договаривались.



Рустам очень общительный, возил на mitsubishi pajero праворуком. Авто в идеальном состоянии для своих лет. Одарил чудесным домашним вином, чачей после похода. За что отдельная благодарность: всей семьей напоили тёщу и оттанцовывали в последний день отпуска.



Но кажется, что Рустам должен был пройти маршрут до нас: обещал, что на тропинке есть таблички с указанием направления движения - не было ничего. Пару раз блуждали из-за подтопленных дорожек и поваленных деревьев. Спасла карта, скаченная на телефон и спутники. Топали в ускоренном темпе вдоль речки Мзымна. Рекомендую всем страховаться и без скаченных карт не ходить! Возможно, таблички посшибали вандалы.



Рустам очень отзывчивый и останавливался у каждого авто, что поломалось по пути на Рицу - так мы потеряли час нашего отпуска в последний день. Кажется, что такая помощь в горах не должна быть за наш счет по умолчанию - хотя бы по согласованию. Видится возможным возить с собой визитки эвакуатора и сервисов.



Но мы на Рустама не в обиде - планируем еще обращаться, надеюсь он наш отзыв прочтет и учтет недочеты.