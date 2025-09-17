Водная прогулка
К водопаду Борода верхом
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:15
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый взгляд на Абхазию
Окунитесь в мир кино и природы! Путешествие по местам съёмок «Последнего богатыря» в Абхазии подарит незабываемые впечатления и уникальные фото
Начало: От вашего местопребывания
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Золотая коллекция Абхазии
Увлекательное путешествие по Абхазии: от лазурных озёр до святынь Нового Афона. Дегустация местных деликатесов и колоритные фото на память
Начало: У колоннады Гагры
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 окт в 07:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей17 сентября 2025Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру РицаЭкскурсия к озеру Рица, очень понравилось, расказы про историю этих мест, остановки в красивых местах, горные реки понравились, прохлада, рекомендуем.
- ММария27 июля 2025Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
- ШШешина24 июля 2025от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
- ДДмитрий14 июля 2025Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
- ААнна7 мая 2025Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)
В экскурсию входят еще водопады и озеро Рица. Очень насыщенный день👍
