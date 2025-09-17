читать дальше

первых лошади вообще не пахнут. Во вторых они очень спокойные. В третьих вас пешком сопровождает весь маршрут опытный инструктор, маршрут спокойный хоть и по горной местности в группе были даже с детьми трех-четырех лет и те кто вообще не ездил на лошадях. Ну и подытожим сам маршрут подобран хорошо, не устаёшь и классные фотки.