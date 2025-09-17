Мои заказы

Бзыбское ущелье – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Бзыбское ущелье» в Гагре, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Конные прогулки
2.5 часа
4 отзыва
Водная прогулка
К водопаду Борода верхом
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:15
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2700 ₽ за человека
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый взгляд на Абхазию
Окунитесь в мир кино и природы! Путешествие по местам съёмок «Последнего богатыря» в Абхазии подарит незабываемые впечатления и уникальные фото
Начало: От вашего местопребывания
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Гагры на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
4 отзыва
Групповая
Золотая коллекция Абхазии
Увлекательное путешествие по Абхазии: от лазурных озёр до святынь Нового Афона. Дегустация местных деликатесов и колоритные фото на память
Начало: У колоннады Гагры
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 окт в 07:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    17 сентября 2025
    Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру Рица
    Экскурсия к озеру Рица, очень понравилось, расказы про историю этих мест, остановки в красивых местах, горные реки понравились, прохлада, рекомендуем.
  • М
    Мария
    27 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
    Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
  • Ш
    Шешина
    24 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
    читать дальше

    первых лошади вообще не пахнут. Во вторых они очень спокойные. В третьих вас пешком сопровождает весь маршрут опытный инструктор, маршрут спокойный хоть и по горной местности в группе были даже с детьми трех-четырех лет и те кто вообще не ездил на лошадях. Ну и подытожим сам маршрут подобран хорошо, не устаёшь и классные фотки.

    Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
  • А
    Анна
    7 мая 2025
    Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
    Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)
    В экскурсию входят еще водопады и озеро Рица. Очень насыщенный день👍
    Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)
    В экскурсию входят еще водопады и озеро Рица. Очень насыщенный день👍

