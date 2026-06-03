Приглашаем отправиться в самое сердце Абхазии — к озеру Рица. Здесь за каждым поворотом горного серпантина открываются захватывающие дух панорамы на изумрудные реки и узкие скальные теснины. Вы услышите удивительные легенды об образовании озёр и водопадов и узнаете, как возникли Кавказские горы. А ещё продегустируете вино, сыр и мёд.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Гагры. По дороге вы увидите водопад карстового происхождения Девичьи слёзы. Здесь к свисающим с обрывов растениям привязывают ленточки и загадывают заветные желания

10:30 — дегустация вина и сыра. Вы попробуете абхазские сорта и сделаете фото на территории

11:20 — пасека. Вам расскажут о маточном молочке, прополисе, пыльце. Завершит встречу дегустация сортов мёда: померанцевого, каштанового, каштаново-ежевичного, бортевого и из альпийского разнотравья

12:00 — Рицинский национальный парк. Оплата экологических сборов. По желанию здесь можно полетать на зиплайне. Вы увидите:

Голубое озеро у подножия горы Цхына. Его размеры заставляют почувствовать себя лишь частицей этого прекрасного мира

водопад Мужские слёзы — представляет собой мощную струю, которая падает с 20-метровой высоты

Юпшарские ворота — очень узкие участки Рицинского шоссе. Среди отвесных 400-метровых скал можно даже ощутить лёгкое головокружение

14:10 — озеро Рица на высоте 950 метров с водой цвета уральского малахита. Вокруг — величественные горы Агепста, Пшегишха, Ацетук, Арихуа

15:20–16:50 — возвращение в Гагру

Организационные детали