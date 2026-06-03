Приглашаем отправиться в самое сердце Абхазии — к озеру Рица.
Здесь за каждым поворотом горного серпантина открываются захватывающие дух панорамы на изумрудные реки и узкие скальные теснины.
Вы услышите удивительные легенды об образовании озёр и водопадов и узнаете, как возникли Кавказские горы. А ещё продегустируете вино, сыр и мёд.
Здесь за каждым поворотом горного серпантина открываются захватывающие дух панорамы на изумрудные реки и узкие скальные теснины.
Вы услышите удивительные легенды об образовании озёр и водопадов и узнаете, как возникли Кавказские горы. А ещё продегустируете вино, сыр и мёд.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Гагры. По дороге вы увидите водопад карстового происхождения Девичьи слёзы. Здесь к свисающим с обрывов растениям привязывают ленточки и загадывают заветные желания
10:30 — дегустация вина и сыра. Вы попробуете абхазские сорта и сделаете фото на территории
11:20 — пасека. Вам расскажут о маточном молочке, прополисе, пыльце. Завершит встречу дегустация сортов мёда: померанцевого, каштанового, каштаново-ежевичного, бортевого и из альпийского разнотравья
12:00 — Рицинский национальный парк. Оплата экологических сборов. По желанию здесь можно полетать на зиплайне. Вы увидите:
- Голубое озеро у подножия горы Цхына. Его размеры заставляют почувствовать себя лишь частицей этого прекрасного мира
- водопад Мужские слёзы — представляет собой мощную струю, которая падает с 20-метровой высоты
- Юпшарские ворота — очень узкие участки Рицинского шоссе. Среди отвесных 400-метровых скал можно даже ощутить лёгкое головокружение
14:10 — озеро Рица на высоте 950 метров с водой цвета уральского малахита. Вокруг — величественные горы Агепста, Пшегишха, Ацетук, Арихуа
15:20–16:50 — возвращение в Гагру
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются
— Экосбор: 1000 ₽ — чел. старше 12 лет, 500 ₽ — дети 8–12 лет
— Зиплайн — 1000 ₽ за чел.
— Катамаран на озере Рица — 500 ₽ за 30 мин
— Обед — 1500 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асима — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю туроператора по внутреннему туризму в Гагре. Мы успешно работаем с 2007 года и с радостью откроем для вас мир путешествий, наполненный яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями. Туризм — это не просто поездки, это возможность познакомиться с новыми культурами, увидеть уникальные природные красоты и открыть для себя удивительные уголки мира.
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