Вас ждет незабываемое путешествие по Абхазии. Озеро Рица, окруженное горами, и его история не оставят равнодушными. Прогулка по Юпшарскому каньону откроет тайны геологических процессов. Голубое озеро поразит чистотой воды, а водопады Девичьи и Мужские слезы расскажут свои легенды. Путешествие проходит в комфортных условиях, а дружелюбная атмосфера и интересные рассказы гида сделают ваш день незабываемым

Описание экскурсии

Озеро Рица. Вы оцените красоту изумрудного водоёма в окружении гор. Сделаете панорамные снимки, а также услышите историю образования озера

Подвесной немецкий мост, соединяющий берега реки Бзыбь. С него вам откроются захватывающие виды на ущелье

Водопад Девичьи слезы, окутанный легендами. Здесь вы сможете загадать желание и полюбоваться красотой места

Голубое озеро. Его вода настолько чистая, что кажется почти неестественной. Озеро образовалось благодаря подземным источникам, и его цвет не меняется даже в пасмурную погоду

Юпшарский каньон. Узкое ущелье, окружённое высокими скалами, через которое протекает река. Вы прогуляетесь по каньону и узнаете о геологических процессах, которые его сформировали

Водопад Мужские слезы. Вспомним ещё одну местную легенду и сделаем красочные снимки

Обрыв «Прощай, Родина». Также вы посетите символическое место, связанное с преданием об абхазских воинах

Организационные детали