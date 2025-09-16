Мои заказы

Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры

Путешествие по Абхазии: озеро Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон. Узнайте местные легенды и насладитесь природной красотой в дружеской атмосфере
Вас ждет незабываемое путешествие по Абхазии. Озеро Рица, окруженное горами, и его история не оставят равнодушными. Прогулка по Юпшарскому каньону откроет тайны геологических процессов. Голубое озеро поразит чистотой воды, а водопады Девичьи и Мужские слезы расскажут свои легенды.

Путешествие проходит в комфортных условиях, а дружелюбная атмосфера и интересные рассказы гида сделают ваш день незабываемым
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Изумрудное озеро Рица
  • 📸 Панорамные виды и фото
  • 🌊 Легенды водопадов
  • 🌿 Юпшарский каньон
  • 🔍 Интересные истории
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры© Саид
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры© Саид
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры© Саид
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Озеро Рица
  • Подвесной немецкий мост
  • Водопад Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопад Мужские слезы
  • Обрыв «Прощай, Родина»

Описание экскурсии

Озеро Рица. Вы оцените красоту изумрудного водоёма в окружении гор. Сделаете панорамные снимки, а также услышите историю образования озера

Подвесной немецкий мост, соединяющий берега реки Бзыбь. С него вам откроются захватывающие виды на ущелье

Водопад Девичьи слезы, окутанный легендами. Здесь вы сможете загадать желание и полюбоваться красотой места

Голубое озеро. Его вода настолько чистая, что кажется почти неестественной. Озеро образовалось благодаря подземным источникам, и его цвет не меняется даже в пасмурную погоду

Юпшарский каньон. Узкое ущелье, окружённое высокими скалами, через которое протекает река. Вы прогуляетесь по каньону и узнаете о геологических процессах, которые его сформировали

Водопад Мужские слезы. Вспомним ещё одну местную легенду и сделаем красочные снимки

Обрыв «Прощай, Родина». Также вы посетите символическое место, связанное с преданием об абхазских воинах

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортных седанах и минивэнах с кондиционером Toyota, Mazda, Honda. Предоставим детские кресла и бустеры. За дополнительную плату (1500 ₽) возможен трансфер на седане Lexus и минивэне Toyota Alphard
  • Дополнительно оплачивается экосбор в Рицинский парк: 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка (8-12 лет), дети до 7 лет — бесплатно
  • Опциональные дополнительные расходы: поездка на дачу Сталина и Молочный водопад — 1500 ₽ с группы; зиплайн через реку — 1000 ₽ за чел.
  • По желанию возможны остановки на дегустацию вин, сыров, мёда (бесплатно), а также на обед (порекомендуем проверенные заведения)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 790 туристов
Я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Провожу экскурсии с 2007 года, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Мария
Мария
16 сен 2025
Очень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из истории Абхазии, её легенды, названия водопадов, каньёнов и озёр, традиции и обычаи, флору и фауну.
читать дальше

Завёз на дигустацию мёда по нашему запросу, останавливался в красивейших местах для прогулки и фото. Всё было чётко, ясно и понятно, очень интересно слушать, хорошее чувство юмора и комфортная поездка. Позаботился о нашем здоровье, подсказал действующий рецепт от ротовируса, благодарим!
Всем рекомендуем эту замечательную экскурсию и организатора!

Очень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из историиОчень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из историиОчень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из историиОчень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из историиОчень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из историиОчень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из историиОчень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из историиОчень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из истории
С
Сергей
19 авг 2025
Все было прекрасно
Спасибо за экскурсию
Обязательно повторим
М
Мария
27 июн 2025
Отличная экскурсия. Легко, ненавязчиво, но при этом очень информативно. Обязательно будет советовать друзьям.
Ж
Жанат
14 мая 2025
Ездили семьей с Саидом, все понравилось!
Саид отлично рассказывает историю достопримечательностей!
Ездили семьей с Саидом, все понравилось!Ездили семьей с Саидом, все понравилось!
А
Алина
19 апр 2025
Очень красивые виды по дороге на озеро и конечно великолепный вид на самом озере. Все супер, благодарю
Очень красивые виды по дороге на озеро и конечно великолепный вид на самом озере. Все супер, благодарюОчень красивые виды по дороге на озеро и конечно великолепный вид на самом озере. Все супер, благодарюОчень красивые виды по дороге на озеро и конечно великолепный вид на самом озере. Все супер, благодарю
Д
Дмитрий
6 апр 2025
Невероятно красивое, информативное и просто чудесное путешествие с Саидом!
Нас забрали на комфортабельном автомобиле из отеля и повезли любоваться красотами озера Рица и Нового Афона, попутно останавливаясь на живописных локациях.
Было невероятно
читать дальше

комфортно находиться в компании Саида. Очень чуткий, внимательный и самое главное - любящий и знающий свое дело человек, глубоко погруженный в историю как самой Абхазии, так и в целом.
Мы остались под впечатлениями. Весьма ценно, что на маршруте следования были учтены все наши пожелания: захотели остановиться - пожалуйста, заехать за вкусным домашним вином - без проблем, заскочить в приличный магазин - заедем.
Однозначно рекомендуем!!!

Невероятно красивое, информативное и просто чудесное путешествие с Саидом!Невероятно красивое, информативное и просто чудесное путешествие с Саидом!Невероятно красивое, информативное и просто чудесное путешествие с Саидом!Невероятно красивое, информативное и просто чудесное путешествие с Саидом!

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
На машине
9 часов
44 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица
Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
2200 ₽ за человека
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
На автобусе
5.5 часов
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
900 ₽ за человека
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
11 ноя в 06:00
12 ноя в 06:00
1540 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре