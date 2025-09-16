Путешествие по Абхазии: озеро Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон. Узнайте местные легенды и насладитесь природной красотой в дружеской атмосфере
Вас ждет незабываемое путешествие по Абхазии. Озеро Рица, окруженное горами, и его история не оставят равнодушными. Прогулка по Юпшарскому каньону откроет тайны геологических процессов. Голубое озеро поразит чистотой воды, а водопады Девичьи и Мужские слезы расскажут свои легенды.
Путешествие проходит в комфортных условиях, а дружелюбная атмосфера и интересные рассказы гида сделают ваш день незабываемым
Озеро Рица. Вы оцените красоту изумрудного водоёма в окружении гор. Сделаете панорамные снимки, а также услышите историю образования озера
Подвесной немецкий мост, соединяющий берега реки Бзыбь. С него вам откроются захватывающие виды на ущелье
Водопад Девичьи слезы, окутанный легендами. Здесь вы сможете загадать желание и полюбоваться красотой места
Голубое озеро. Его вода настолько чистая, что кажется почти неестественной. Озеро образовалось благодаря подземным источникам, и его цвет не меняется даже в пасмурную погоду
Юпшарский каньон. Узкое ущелье, окружённое высокими скалами, через которое протекает река. Вы прогуляетесь по каньону и узнаете о геологических процессах, которые его сформировали
Водопад Мужские слезы. Вспомним ещё одну местную легенду и сделаем красочные снимки
Обрыв «Прощай, Родина». Также вы посетите символическое место, связанное с преданием об абхазских воинах
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортных седанах и минивэнах с кондиционером Toyota, Mazda, Honda. Предоставим детские кресла и бустеры. За дополнительную плату (1500 ₽) возможен трансфер на седане Lexus и минивэне Toyota Alphard
Дополнительно оплачивается экосбор в Рицинский парк: 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка (8-12 лет), дети до 7 лет — бесплатно
Опциональные дополнительные расходы: поездка на дачу Сталина и Молочный водопад — 1500 ₽ с группы; зиплайн через реку — 1000 ₽ за чел.
По желанию возможны остановки на дегустацию вин, сыров, мёда (бесплатно), а также на обед (порекомендуем проверенные заведения)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 790 туристов
Я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Провожу экскурсии с 2007 года, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Мария
16 сен 2025
Очень понравилась поездка на озеро Рица. Наш водитель и экскурсовод Даниэль, рассказал нам много из истории Абхазии, её легенды, названия водопадов, каньёнов и озёр, традиции и обычаи, флору и фауну. читать дальше
Завёз на дигустацию мёда по нашему запросу, останавливался в красивейших местах для прогулки и фото. Всё было чётко, ясно и понятно, очень интересно слушать, хорошее чувство юмора и комфортная поездка. Позаботился о нашем здоровье, подсказал действующий рецепт от ротовируса, благодарим! Всем рекомендуем эту замечательную экскурсию и организатора!
С
Сергей
19 авг 2025
Все было прекрасно Спасибо за экскурсию Обязательно повторим
М
Мария
27 июн 2025
Отличная экскурсия. Легко, ненавязчиво, но при этом очень информативно. Обязательно будет советовать друзьям.
Ж
Жанат
14 мая 2025
Ездили семьей с Саидом, все понравилось! Саид отлично рассказывает историю достопримечательностей!
А
Алина
19 апр 2025
Очень красивые виды по дороге на озеро и конечно великолепный вид на самом озере. Все супер, благодарю
Д
Дмитрий
6 апр 2025
Невероятно красивое, информативное и просто чудесное путешествие с Саидом! Нас забрали на комфортабельном автомобиле из отеля и повезли любоваться красотами озера Рица и Нового Афона, попутно останавливаясь на живописных локациях. Было невероятно читать дальше
комфортно находиться в компании Саида. Очень чуткий, внимательный и самое главное - любящий и знающий свое дело человек, глубоко погруженный в историю как самой Абхазии, так и в целом. Мы остались под впечатлениями. Весьма ценно, что на маршруте следования были учтены все наши пожелания: захотели остановиться - пожалуйста, заехать за вкусным домашним вином - без проблем, заскочить в приличный магазин - заедем. Однозначно рекомендуем!!!