Это путешествие объединяет величие природы и глубокую память о прошлом. Вы побываете в местах, где время словно остановилось: среди сталинских домов с цветущими гортензиями, на заброшенных улицах и у живописных водопадов в горах. Познакомитесь с историей индустриального центра Абхазии, героически выстоявшего в блокаду, и ощутите дыхание ушедшей эпохи.

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Описание экскурсии

8:15 — выезд из Гагры

Ваш день начнётся с поездки на комфортабельном джипе. В пути — живописные ландшафты, горные ущелья и реки Абхазии, а также рассказы гида о шахтёрском прошлом региона.

10:30 — кофе-пауза в Сухуме

Вы прогуляетесь по набережной Махаджиров и заглянете в легендарную «Брехаловку».

13:00 — обзорная площадка в Ткуарчале

Смотровая в форме ладони откроет панораму на каньон, реку Галидзга и руины шахтёрского города. Вы услышите о создании Ткуарчала и его роли в военные годы.

13:30 — Акармара: прогулка по городу-призраку

Погружение в атмосферу сталинской архитектуры, заросших домов и горных склонов. Здесь гортензии растут из окон, а звуки — только от ветра и шагов. Любители заброшек будут в восторге!

15:00 — водопады «Великан» и «Ирина»

Короткий подъём на джипе (около 10 мин), затем — под струи 100-метрового «Великана» и к каскаду «Ирины» (40 м).

16:30 — обед и отдых у водопада «Святой»

В кафе «Апацха» можно пообедать блюдами национальной кухни (оплачивается отдельно), посидеть у воды, покататься на качелях над рекой или просто насладиться тишиной.

17:30 — выезд в Гагру

После насыщенного дня вы отправитесь в обратный путь, унося с собой сильные впечатления, фото и новые знания о малоизвестной Абхазии.

21:00 — возвращение в отель

Организационные детали