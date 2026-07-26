По следам ушедшей эпохи: руины, история и водопады Восточной Абхазии
Это путешествие объединяет величие природы и глубокую память о прошлом.
Вы побываете в местах, где время словно остановилось: среди сталинских домов с цветущими гортензиями, на заброшенных улицах и у живописных водопадов в горах.
Познакомитесь с историей индустриального центра Абхазии, героически выстоявшего в блокаду, и ощутите дыхание ушедшей эпохи.
Описание экскурсии
8:15 — выезд из Гагры
Ваш день начнётся с поездки на комфортабельном джипе. В пути — живописные ландшафты, горные ущелья и реки Абхазии, а также рассказы гида о шахтёрском прошлом региона.
10:30 — кофе-пауза в Сухуме
Вы прогуляетесь по набережной Махаджиров и заглянете в легендарную «Брехаловку».
13:00 — обзорная площадка в Ткуарчале
Смотровая в форме ладони откроет панораму на каньон, реку Галидзга и руины шахтёрского города. Вы услышите о создании Ткуарчала и его роли в военные годы.
13:30 — Акармара: прогулка по городу-призраку
Погружение в атмосферу сталинской архитектуры, заросших домов и горных склонов. Здесь гортензии растут из окон, а звуки — только от ветра и шагов. Любители заброшек будут в восторге!
15:00 — водопады «Великан» и «Ирина»
Короткий подъём на джипе (около 10 мин), затем — под струи 100-метрового «Великана» и к каскаду «Ирины» (40 м).
16:30 — обед и отдых у водопада «Святой»
В кафе «Апацха» можно пообедать блюдами национальной кухни (оплачивается отдельно), посидеть у воды, покататься на качелях над рекой или просто насладиться тишиной.
17:30 — выезд в Гагру
После насыщенного дня вы отправитесь в обратный путь, унося с собой сильные впечатления, фото и новые знания о малоизвестной Абхазии.
21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы (по желанию): смотровая площадка в виде ладони — 200 ₽ с чел., смотровая площадка в виде сердца и качели над рекой — 200 ₽ с чел., тарзанка — 1000 ₽ с чел., обед — по меню
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
8550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 373 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии на «Из Гагры - в города-призраки Ткуарчал и Акармара»