Новый Афон — место, где история, природа и духовные традиции существуют рядом. За один день вы пройдёте по тропам, которыми ходили паломники на протяжении веков. Увидите монастырь и храм, связанные с апостолом Симоном Кананитом, и познакомитесь с их историей. И при желании посетите одну из крупнейших пещер Кавказа.

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Описание экскурсии

8:30-9:30 — сбор и выезд из Гагры

10:30 — дегустация местных продуктов

Сделаем остановку, чтобы вы попробовали вина, сыры и мёд.

12:30 — Новоафонский водопад

Вы увидите знаменитый водопад, созданный монахами Новоафонского монастыря.

13:30 — Приморский парк

Прогуляетесь по живописному парку с субтропическими растениями, прудами, белыми и чёрными лебедями.

14:30 — Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита

Посетите монастырский комплекс с величественным Пантелеимоновским собором — крупнейшим храмом Абхазии. Затем осмотрите храм Симона Кананита 10-11 веков и узнаете, почему это место считается одним из главных духовных центров страны.

Новоафонская пещера (по желанию, за доплату)

Спуститесь в одну из крупнейших пещер Кавказа.

По желанию — село Лыхны (за доплату)

Поездку можно дополнить посещением древней столицы Абхазского княжества.

17:30 — возвращение в Гагру

Тайминг и порядок локаций может меняться в зависимости от наличия билетов в пещеру.

Организационные детали