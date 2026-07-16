Новый Афон — место, где история, природа и духовные традиции существуют рядом. За один день вы пройдёте по тропам, которыми ходили паломники на протяжении веков. Увидите монастырь и храм, связанные с апостолом Симоном Кананитом, и познакомитесь с их историей. И при желании посетите одну из крупнейших пещер Кавказа.
Описание экскурсии
8:30-9:30 — сбор и выезд из Гагры
10:30 — дегустация местных продуктов
Сделаем остановку, чтобы вы попробовали вина, сыры и мёд.
12:30 — Новоафонский водопад
Вы увидите знаменитый водопад, созданный монахами Новоафонского монастыря.
13:30 — Приморский парк
Прогуляетесь по живописному парку с субтропическими растениями, прудами, белыми и чёрными лебедями.
14:30 — Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита
Посетите монастырский комплекс с величественным Пантелеимоновским собором — крупнейшим храмом Абхазии. Затем осмотрите храм Симона Кананита 10-11 веков и узнаете, почему это место считается одним из главных духовных центров страны.
Новоафонская пещера (по желанию, за доплату)
Спуститесь в одну из крупнейших пещер Кавказа.
По желанию — село Лыхны (за доплату)
Поездку можно дополнить посещением древней столицы Абхазского княжества.
17:30 — возвращение в Гагру
Тайминг и порядок локаций может меняться в зависимости от наличия билетов в пещеру.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачиваются вход в пещеру — 1000 ₽ за чел., обед и заезд в с. Лыхны
- С вами будет гид из нашей команды
в среду и субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживанияя
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Мы много лет проводим экскурсии по самым красивым уголкам Абхазии. Нам важно не просто отвезти вас по маршруту, а поделиться тем, что знаем и любим сами — историями, легендами и особенностями местной жизни. Стараемся, чтобы каждая поездка была спокойной, интересной и живой, а вы чувствовали себя желанными гостями.
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