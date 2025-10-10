Вам надоели экскурсии по шаблону? Тогда стройте свой маршрут самостоятельно. Мы предложим вам несколько возможных вариантов.
В обязательную программу входят: Гагра смотровая, парк принца Ольденбургского, Колоннада города Гагра, национальный Рицинский заповедник, озера, водопад Псырцха, Ново-Афонский мужской монастырь и ещё то, что вы выберите самостоятельно!
Описание экскурсииСоздайте свой уникальный маршрут по Абхазии, избегая шаблонных экскурсий. Мы предлагаем обязательные остановки, такие как смотровая площадка в Гагре, парк принца Ольденбургского и знаменитая Колоннада. Исследуйте красоты Рицинского заповедника, посетите живописные озера и водопад Псырцха, прочувствуйте атмосферу Ново-Афонского мужского монастыря. Остальные точки маршрута вы выбираете сами, чтобы сделать путешествие именно таким, каким вы его хотите видеть!
Понедельник, Пятница, Суббота, Воскресенье с 07:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Въезд в национальный Рицинский заповедник Взрослый билет 700 рублей с чел., детский 350 рублей
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу
Завершение: Новый Афон
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Пятница, Суббота, Воскресенье с 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
