В обязательную программу входят: Гагра смотровая, парк принца Ольденбургского, Колоннада города Гагра, национальный Рицинский заповедник, озера, водопад Псырцха, Ново-Афонский мужской монастырь и ещё то, что вы выберите самостоятельно!

Описание экскурсии Создайте свой уникальный маршрут по Абхазии, избегая шаблонных экскурсий. Мы предлагаем обязательные остановки, такие как смотровая площадка в Гагре, парк принца Ольденбургского и знаменитая Колоннада. Исследуйте красоты Рицинского заповедника, посетите живописные озера и водопад Псырцха, прочувствуйте атмосферу Ново-Афонского мужского монастыря. Остальные точки маршрута вы выбираете сами, чтобы сделать путешествие именно таким, каким вы его хотите видеть!

