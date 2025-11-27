Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хотите отдохнуть и восстановить силы? Тогда приглашаем вас в незабываемое путешествие к термальным источникам Кындыг и живописному ущелью Черниговка! Вы окунетесь в целебные воды термальных источников, насладитесь красотой природы, прогуляетесь по живописным тропам и сделаете потрясающие фотографии.

Описание экскурсии Хотите отдохнуть и восстановить силы? Тогда приглашаем вас в незабываемое путешествие к термальным источникам Кындыг и живописному ущелью Черниговка! Термальные источники Кындыг — это настоящий рай для тех, кто ценит природу и здоровье. Окунитесь в целебные воды и насладитесь спокойствием и умиротворением. Ущелье Черниговка — это место, где можно насладиться красотой природы, прогуляться по живописным тропам и сделать потрясающие фотографии. Не упустите возможность провести незабываемое время!

