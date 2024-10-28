скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
«Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду»
Завтра в 09:00
29 дек в 09:00
1995016 958₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
«Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже»
Расписание: Гагра Колоннада
29 дек в 07:00
5 янв в 07:00
2200₽ за человека
скидка
10%
11 часов
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Увидеть лучшие места приморского курорта и горных районов
Начало: По месту вашего проживания
«А затем поедем в горы изучать сразу два уникальные природные достопримечательности: живописный каньон и термальный источник»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
30 дек в 09:00
19001710₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья28 октября 2024Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не оставят равнодушным никого!!! Особая
- ЛЛюдмила5 октября 2024Спасибо большое за организацию экскурсию для родителей, они остались очень довольны! Комфортная машина, приятный водитель. Никто никуда не торопил, вдоволь нагулялись и искупались:) Благодарю!
- ССофья22 сентября 2024Много интересного узнала про Абхазию ее историю культуру очень познавательная иувлекательная экскурсия Замечательный гид Амина много интересного рассказала про свою страну Профиссионал своего дела
- ННаталья17 сентября 2024Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники. Водитель приехал пораньше, как мы и попросили. Маршрут построен грамотно. Первым была набережгая Сухума. Проезжали по
- ССветлана24 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «SPA»
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