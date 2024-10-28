Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Гагре, цены от 1710 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
скидка
15%
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
«Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду»
Завтра в 09:00
29 дек в 09:00
1995016 958 за всё до 6 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
40 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
«Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже»
Расписание: Гагра Колоннада
29 дек в 07:00
5 янв в 07:00
2200 за человека
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
скидка
10%
11 часов
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Увидеть лучшие места приморского курорта и горных районов
Начало: По месту вашего проживания
«А затем поедем в горы изучать сразу два уникальные природные достопримечательности: живописный каньон и термальный источник»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
30 дек в 09:00
19001710 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    28 октября 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не оставят равнодушным никого!!! Особая
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    благодарность Руслану, очень интересная выдалась поездка. В машине во время всего тура царит приятная, радужная атмосфера тепла и дружелюбия. Комфорт и удобство были на высшем уровне.

    Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты неВпервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты неВпервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты неВпервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты неВпервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты неВпервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не
  • Л
    Людмила
    5 октября 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо большое за организацию экскурсию для родителей, они остались очень довольны! Комфортная машина, приятный водитель. Никто никуда не торопил, вдоволь нагулялись и искупались:) Благодарю!
  • С
    Софья
    22 сентября 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Много интересного узнала про Абхазию ее историю культуру очень познавательная иувлекательная экскурсия Замечательный гид Амина много интересного рассказала про свою страну Профиссионал своего дела
  • Н
    Наталья
    17 сентября 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники. Водитель приехал пораньше, как мы и попросили. Маршрут построен грамотно. Первым была набережгая Сухума. Проезжали по
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    городу и было ощущение, что вернулись лет на 40 назад в советское прошлое. Город не обновляется, много заброшенных домов и домов старой застройки не отремонтированных, но машин на улицах много. Набережная выглядит получше. Много кафешек. Выпили кофе на "Брехаловке" - знаменитое место. Эклер был вкусный- кофе не произвел ожидаемого впечатления - обычный. В других местах не пробовали. Прекрасное впечатление оставила Черниговка! Сюда стоит поехать и хочется вернуться. Горная река, водопады, скалы, озерца, причудливой формы размытые арки, ямы по руслу реки, растительность - все прекрасно! Для туристов оборудованы дорожки с перилами, но есть места, где пройти трудно по скале. Но все преодолимо(на четвереньках или с помощью попутчика). Когда приехали- сделали заказ в ресторане, а когда нагулялись - очень вкусно пообедали, расположившись в уютной деревянной беседке над протекающей горной рекой. Ценник порадовал, шашлык был великолепен! Вход 200 р. с человека. Туалет бесплатный, хорошо оборудован. В Сухуме на набережной за 20р. туалет был вонючий,еще советских времен, но тогда он был бесплатный. На Термальные источники поехали из любопытства- никогда не были в аналогичных местах. Вход 300р. Народу было много. На территории деревянные раздевалки. 4 бассейна с водой разной температуры. После переодевания вещи просто вешаешь на крючок возле бассейна, в который заходишь. В первом, самом горячем 45° бассейне людей много. Лестница для входа узкая, необходимо переждать встречный поток людей, чтобы зайти или выйти. Я не люблю находиться в таком тесном контакте с чужими людьми, поэтому восторгов не испытала. Потом можно перейти в другие бассейны с более прохладной водой, но она все равно теплая, приятная. Можно принять душ Шарко из воды источника, а также обмазаться грязью (мы не захотели этого делать, когда увидели болотце, грязью из которой люди обмазывались). Больше всего не понравилось, что нет душа с проточной не ледяной водой, чтобы обмыться. Можно было облиться из ведра холодной водой. Хочется больше комфорта. Посмотрели, как бьют гейзеры из- под земли, вода там около 100°. В общем поездкой довольны. Я люблю путешествовать, узнавать что- то новое. От гида хотелось бы чуть больше исторических подробностей, интересных баек, рассказов. Но опекал нас везде, все объяснял, организовывал.

    Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источникиВчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  2. Кындыгские термальные источники из Гагры
  3. В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Термальные источники Кындыг
Сколько стоит экскурсия по Гагре в декабре 2024
Сейчас в Гагре в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 1710 до 16 958 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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