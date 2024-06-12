Мои заказы

Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума

Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Приглашаем вас на эксклюзивное путешествие по живописным уголкам Гагры и Сухума.

Откроется возможность исцеления в термальных источниках Кындыг, где вас ждут бассейны с минеральной водой и грязевые ванны.

Прогулка по ущелью возле
читать дальшеуменьшить

Черниговки подарит вам незабываемые впечатления от величественных скал, шумной горной речки и водопада высотой в 6 метров.

Завершит экскурсию променад по набережной Махаджиров в Сухуме, где вы сможете оценить архитектурное наследие, отдохнуть в тени эвкалиптов и попробовать знаменитый сухумский кофе. В стоимость включена дегустация вина на престижной винодельне.

Экскурсия проводится на комфортабельном минивене Toyota Alphard, что обеспечит вам максимальный комфорт в пути

4.8
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 💆‍♂️ Оздоровительные процедуры в термальных источниках
  • 🌲 Прогулка по живописному ущелью
  • 🏛 Атмосферная прогулка по набережной Сухума
  • ☕ Дегустация сухумского кофе на песке
  • 🍷 Включена дегустация вина на частной винодельне
  • 🚐 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами и комфортно провести время на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума

Что можно увидеть

  • Термальный источник Кындыг
  • Ущелье возле Черниговки
  • Набережная Махаджиров
  • Эвкалиптовый парк
  • Белокаменные дома
  • Фонтанная композиция с грифонами

Описание экскурсии

Термальный источник Кындыг

Свойства местной минеральной воды и грязей позволили открыть здесь большой комплекс для тех, кто хочет пройти омолаживающие процедуры и поправить здоровье. Вы сможете посетить бассейны, принять ванны — грязевые и с гидромассажем — и просто приятно отдохнуть всей семьей.

Живописное ущелье возле Черниговки

Далее вы прогуляетесь вдоль скал и русла горной речки Мачары. Весь путь проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Подниметесь по каменистой тропке и пройдете через лес. Особенную, мистическую атмосферу создают самшиты, покрытые мхом. А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом.

Атмосферная набережная Махаджиров

В завершение отправимся в столицу Абхазии. Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Рассмотрите белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами.

🥙 На набережной есть множество кафе и ресторанчиков, где вы сможете пообедать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Alphard
  • В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
  • Дополнительные расходы: вход на территорию источника — 300 руб. /чел.; вход на территорию Черниговки — 200 руб. /чел.; обед (по желанию)
  • Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. С командой ответственных и опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 8 лет. Мы с радостью и удовольствием покажем самые красивые и интересные места страны души. Расскажем о ее традициях и культуре.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
2
3
2
1
1
Татьяна
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных и красивых мест, кушали в приятных местах по совету гида, в Сухуми гид посоветовал
читать дальшеуменьшить

выпить кофе в историческом месте,было очень атмосферно. Гид рассказал много интересного про страну, традиции, культуру, очень интересно было услышать это от местного жителя. Автомобиль комфортный, чистый, с кондиционером. Водитель вежливый и приятный в общении. Рекомендую данную экскурсию, если хотите посмотреть Абхазию в направлении Сухуми.

День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных+2
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. . Очень вкусный обед и, конечно, сами источники - это что-то удивительное! И подогрелись, и
читать дальшеуменьшить

гразью помазались, и помассажировались, и покупались вдоволь))!!! Ощущение, что провели несколько часов в бане! Такое же расслабление организма… И кожа, как у младенца! Отдельное спасибо нашему замечательно гиду Адгуру! Очень внимательный и интересный человек! С отличным чувством юмора и максимально клиентоориентирован! Все что душе угодно - для вас!)))
В общем, чудесный у нас был день!

Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. .
Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. .
Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. .
Спасибо за чудесный день! Замечательная, яркая, интересная и увлекательная экскурсия! Прогулка по столице, удивительные водопады. .
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не оставят равнодушным никого!!! Особая благодарность Руслану, очень интересная выдалась поездка. В машине во время всего тура царит приятная, радужная атмосфера тепла и дружелюбия. Комфорт и удобство были на высшем уровне.
Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не
Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не
Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не
Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не
Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не
Впервые посетили невероятной красоты республику Абхазию и остались под приятным впечатлением. Неописуемые виды и красоты не
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в своем режиме, никто не подгонял. С шутками-прибаутками, анекдотами на комфортабельном авто. Спасибо Руслану!
Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в
Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в
Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в
Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в
Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в
Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в
Все очень понравилось. День пролетел незаметно в компании с Русланом. Маршрут продуман, все локации проходили в
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Водитель приехал пораньше, как мы и попросили. Маршрут построен грамотно.
Первым была набережгая Сухума.
Проезжали по городу и было ощущение, что вернулись лет на 40 назад
читать дальшеуменьшить

в советское прошлое.
Город не обновляется, много заброшенных домов и домов старой застройки не отремонтированных, но машин на улицах много.
Набережная выглядит получше. Много кафешек. Выпили кофе на "Брехаловке" - знаменитое место. Эклер был вкусный- кофе не произвел ожидаемого впечатления - обычный. В других местах не пробовали.
Прекрасное впечатление оставила Черниговка! Сюда стоит поехать и хочется вернуться.
Горная река, водопады, скалы, озерца, причудливой формы размытые арки, ямы по руслу реки, растительность - все прекрасно!
Для туристов оборудованы дорожки с перилами, но есть места, где пройти трудно по скале. Но все преодолимо(на четвереньках или с помощью попутчика).
Когда приехали- сделали заказ в ресторане, а когда нагулялись - очень вкусно пообедали, расположившись в уютной деревянной беседке над протекающей горной рекой. Ценник порадовал, шашлык был великолепен! Вход 200 р. с человека. Туалет бесплатный, хорошо оборудован.
В Сухуме на набережной за 20р. туалет был вонючий,еще советских времен, но тогда он был бесплатный.
На Термальные источники поехали из любопытства- никогда не были в аналогичных местах.
Вход 300р. Народу было много. На территории деревянные раздевалки. 4 бассейна с водой разной температуры. После переодевания вещи просто вешаешь на крючок возле бассейна, в который заходишь. В первом, самом горячем 45° бассейне людей много. Лестница для входа узкая, необходимо переждать встречный поток людей, чтобы зайти или выйти.
Я не люблю находиться в таком тесном контакте с чужими людьми, поэтому восторгов не испытала. Потом можно перейти в другие бассейны с более прохладной водой, но она все равно теплая, приятная.
Можно принять душ Шарко из воды источника, а также обмазаться грязью (мы не захотели этого делать, когда увидели болотце, грязью из которой люди обмазывались).
Больше всего не понравилось, что нет душа с проточной не ледяной водой, чтобы обмыться. Можно было облиться из ведра холодной водой. Хочется больше комфорта.
Посмотрели, как бьют гейзеры из- под земли, вода там около 100°.
В общем поездкой довольны. Я люблю путешествовать, узнавать что- то новое. От гида хотелось бы чуть больше исторических подробностей, интересных баек, рассказов. Но опекал нас везде, все объяснял, организовывал.

Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.+2
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вчера посетили Сухум, Черниговку и термальные источники.
Вам был полезен этот отзыв?
Максим
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии на «Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума»

Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
На автобусе
10 часов
20 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
От прогулки по морской набережной до релакса в термах Кындыга
Начало: Недалеко от места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
11 часов
35 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
На автобусе
10 часов
17 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Увидеть столицу Абхазии и горное ущелье, побывать на пасеке, винодельне и в природном спа-комплексе
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
1800 ₽ за человека
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
На автобусе
8 часов
4 отзыва
Групповая
до 23 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре
от 16 900 ₽ за экскурсию