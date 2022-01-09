Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума

Порадовать себя SPA по-абхазски, посетить живописный каньон с водопадом и познакомиться со столицей

5
5 отзывов
Индивидуально
для 6 чел.
Вы побываете в одном из крупнейших оздоровительных комплексов края, узнаете о свойствах минеральных вод с грязями и сможете принять целебные ванны.

Посетите красивое природное место со скалами, горной речкой, самшитами и водопадом.

А после погуляете по набережной Махаджиров, где отведаете легендарный сухумский кофе на песке и осмотрите здания прошлых веков.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
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Что вас ожидает

Термальный источник Кындыг

По пути в одноименный поселок вы узнаете, какие свойства местной минеральной воды и грязей позволили открыть здесь большой комплекс для тех, кто хочет пройти омолаживающие процедуры и поправить здоровье. Сможете посетить бассейны, принять ванны — грязевые и с гидромассажем — и просто приятно отдохнуть всей семьей.

Живописное ущелье возле Черниговки

Далее в программе одна из лучших природных достопримечательностей в окрестностях Сухума. Вы прогуляетесь вдоль скал и русла горной речки Мачары. Весь путь проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Подниметесь по каменистой тропке и пройдете через лес. Особенную, мистическую атмосферу создают самшиты, полностью покрытые мхом. А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом, на который стоит взглянуть и с высоты.

Атмосферная набережная Махаджиров

В завершение отправимся в столицу Абхазии. Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Узнаете о знаменитом кафе «Брехаловка» и кофе на песке, о котором уже давно ходят легенды. О главном украшении набережной — старинных сухумских зданиях. Рассмотрите белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, в строительстве которых использовался венецианский кирпич, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами.

🥙 На набережной есть множество кафе и ресторанчиков, где вы сможете пообедать.

Организационные детали

  • Экскурсия проводит на комфортабельном минивене Toyota Alphard
  • Дополнительные расходы: вход на территорию источника — 250 руб. /чел.; вход на территорию Черниговки — 200 руб. /чел.; обед (по желанию)
  • Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Гаграх
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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С
9 янв 2022
Бываем в Абхазии ежегодно на протяжении нескольких лет. Но как приятно открывать новые прекрасные места! Спасибо Адгуру за комфорт, отзывчивость и доброжелательность. Узнали и увидели много нового для нас и интересного. Надеемся на новые встречи и новые живописные маршруты. До встречи, Абхазия!
Ангелина
29 ноя 2021
Путешествовали с Адгуром. Большая благодарность. Прекрасный рассказчик, водитель, человек любит свой край, свой народ. Большое спасибо за рекомендации, советы, которые нам дали.
Н
27 сен 2021
Мы путешествовали компанией 4-х человек и заказывали экскурсию на Черниговку и Кындыг. Весь день мы провели в веселом настроении, благодаря хорошему чувству умора нашего проводника. Узнавали историю страны и посещали не только туристические точки, но и красивые малолюдные места. Понравился ресторан Ущелье, за невероятные виды и вкусную еду. Завершился день ночными видами смотровой площадки. Хотели бы поблагодарить гостеприимного Адгура за приятное знакомство с Абхазией.
В
13 сен 2021
Хорошая экскурсия. Аккуратный водитель. Рассказ о жизни страны не изобилует историческими датами и фактами, но ведётся от души. Рассказ человека, который любит свою Родину и хочет видеть ее свободной и процветающей. Программа экскурсии выполнена полностью. Даже осталось время заехать в Новый Афон. Спасибо за экскурсию.
Ю
21 авг 2021
Экскурсия была замечательная. Внимательный гид. Интересный рассказ. Все пожелания были выполнены.
Спасибо огромное!

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