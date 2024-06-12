Откроется возможность исцеления в термальных источниках Кындыг, где вас ждут бассейны с минеральной водой и грязевые ванны.
Прогулка по ущелью возле
6 причин купить эту экскурсию
- 💆♂️ Оздоровительные процедуры в термальных источниках
- 🌲 Прогулка по живописному ущелью
- 🏛 Атмосферная прогулка по набережной Сухума
- ☕ Дегустация сухумского кофе на песке
- 🍷 Включена дегустация вина на частной винодельне
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Термальный источник Кындыг
- Ущелье возле Черниговки
- Набережная Махаджиров
- Эвкалиптовый парк
- Белокаменные дома
- Фонтанная композиция с грифонами
Описание экскурсии
Термальный источник Кындыг
Свойства местной минеральной воды и грязей позволили открыть здесь большой комплекс для тех, кто хочет пройти омолаживающие процедуры и поправить здоровье. Вы сможете посетить бассейны, принять ванны — грязевые и с гидромассажем — и просто приятно отдохнуть всей семьей.
Живописное ущелье возле Черниговки
Далее вы прогуляетесь вдоль скал и русла горной речки Мачары. Весь путь проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Подниметесь по каменистой тропке и пройдете через лес. Особенную, мистическую атмосферу создают самшиты, покрытые мхом. А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом.
Атмосферная набережная Махаджиров
В завершение отправимся в столицу Абхазии. Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Рассмотрите белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами.
🥙 На набережной есть множество кафе и ресторанчиков, где вы сможете пообедать.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Alphard
- В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
- Дополнительные расходы: вход на территорию источника — 300 руб. /чел.; вход на территорию Черниговки — 200 руб. /чел.; обед (по желанию)
- Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду
Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Водитель приехал пораньше, как мы и попросили. Маршрут построен грамотно.
Первым была набережгая Сухума.
Проезжали по городу и было ощущение, что вернулись лет на 40 назад