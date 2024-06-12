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в советское прошлое.

Город не обновляется, много заброшенных домов и домов старой застройки не отремонтированных, но машин на улицах много.

Набережная выглядит получше. Много кафешек. Выпили кофе на "Брехаловке" - знаменитое место. Эклер был вкусный- кофе не произвел ожидаемого впечатления - обычный. В других местах не пробовали.

Прекрасное впечатление оставила Черниговка! Сюда стоит поехать и хочется вернуться.

Горная река, водопады, скалы, озерца, причудливой формы размытые арки, ямы по руслу реки, растительность - все прекрасно!

Для туристов оборудованы дорожки с перилами, но есть места, где пройти трудно по скале. Но все преодолимо(на четвереньках или с помощью попутчика).

Когда приехали- сделали заказ в ресторане, а когда нагулялись - очень вкусно пообедали, расположившись в уютной деревянной беседке над протекающей горной рекой. Ценник порадовал, шашлык был великолепен! Вход 200 р. с человека. Туалет бесплатный, хорошо оборудован.

В Сухуме на набережной за 20р. туалет был вонючий,еще советских времен, но тогда он был бесплатный.

На Термальные источники поехали из любопытства- никогда не были в аналогичных местах.

Вход 300р. Народу было много. На территории деревянные раздевалки. 4 бассейна с водой разной температуры. После переодевания вещи просто вешаешь на крючок возле бассейна, в который заходишь. В первом, самом горячем 45° бассейне людей много. Лестница для входа узкая, необходимо переждать встречный поток людей, чтобы зайти или выйти.

Я не люблю находиться в таком тесном контакте с чужими людьми, поэтому восторгов не испытала. Потом можно перейти в другие бассейны с более прохладной водой, но она все равно теплая, приятная.

Можно принять душ Шарко из воды источника, а также обмазаться грязью (мы не захотели этого делать, когда увидели болотце, грязью из которой люди обмазывались).

Больше всего не понравилось, что нет душа с проточной не ледяной водой, чтобы обмыться. Можно было облиться из ведра холодной водой. Хочется больше комфорта.

Посмотрели, как бьют гейзеры из- под земли, вода там около 100°.

В общем поездкой довольны. Я люблю путешествовать, узнавать что- то новое. От гида хотелось бы чуть больше исторических подробностей, интересных баек, рассказов. Но опекал нас везде, все объяснял, организовывал.