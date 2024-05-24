1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980₽ за человека
Групповая
12 часов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Заброшки - забытое наследие прошлого
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.
- ДДмитрий30 апреля 2024Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
- ЕЕлена30 апреля 2024Горячий источник Кындыг очень здорово! Рекомендую, релакс, сервис полный, напрокат есть все что нужно.. полотенце, купальник,шлепанцы.. если вдруг что то забыли …
- ММаксим11 марта 2024Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
- ККсения11 марта 2024Нине и Андрею спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход. Было освещено много интересных и нетривиальных фактов, которые из, условного
- ВВячеслав17 февраля 2024Не всё что было заявлено в программе… было
- ТТатьяна5 февраля 2024Очень понравилась экскурсия, посмотрели много красивых мест, искупались в источнике, попробовали вкусные вина. День был насыщенным получили много приятных эмоций и впечатлений.
- ООксана26 октября 2023Замечательная поездка. Очень рекомендую маленькой компании. Места завораживают своей красотой. Водитель Леонид просто большой молодец.
- ЕЕлена14 июля 2023Отличная экскурсия. Гор интересный рассказчик, хороший водитель и позитивный человек. Много рассказал, показал такие места, куда самостоятельно не добраться. Чистая, комфортная машина. День пролетел незаметно. Мы очень довольны. Рекомендуем)
- ТТатьяна29 июня 2023Спасибо Гору за прекрасную организацию экскурсиии от всей семьи! Гор - прекрасный рассказчик, интересный собеседник и умный молодой человек. Гор показал
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Ущелье Черниговка»
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