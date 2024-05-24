С Светлана Кындыгские термальные источники из Гагры Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.

Д Дмитрий Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума читать дальше разговорами время в пути пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов об Абхазии и особенностях жизни местных жителей. А также прочувствовали местный колорит,побывав в гостях у абхазской семьи,где угостились кофе,клубникой и вкуснейшей чурчхелой,а также купили домашних вкусняшек домой. По пути Батал сделал остановки везде,где нам было необходимо. Спасибо вам за прекрасный день и побольше хороших туристов! Надеемся на скорую встречу! Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За

Е Елена Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг Горячий источник Кындыг очень здорово! Рекомендую, релакс, сервис полный, напрокат есть все что нужно.. полотенце, купальник,шлепанцы.. если вдруг что то забыли …

М Максим Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍

К Ксения Кындыгские термальные источники из Гагры читать дальше гугла, не вытащить. Сама поездка была невероятно комфортной: остановки по плану и с достаточным количеством времени для ознакомления со всем интересным; организаторские навыки и клиентоориентированность - на высоком уровне. Нине и Андрею спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход. Было освещено много интересных и нетривиальных фактов, которые из, условного

В Вячеслав Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг Не всё что было заявлено в программе… было

Т Татьяна Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг Очень понравилась экскурсия, посмотрели много красивых мест, искупались в источнике, попробовали вкусные вина. День был насыщенным получили много приятных эмоций и впечатлений.

О Оксана Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума Замечательная поездка. Очень рекомендую маленькой компании. Места завораживают своей красотой. Водитель Леонид просто большой молодец.

П Попова RELAX-тур: источник Кындыг и ущелье Черниговка В целом экскурсия не плохая, к термальным источникам еще бы разок съездила. Спасибо гиду Мактине за общее погружение в историю Абхазии и водителю Анре.