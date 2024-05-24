Экскурсии на горячие термальные источники в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «Термальные источники» в Гагре, цены от 1 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
«Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
скидка
10%
Групповая
12 часов
38 отзывов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
«Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше»
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980 за человека
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Групповая
12 часов
14 отзывов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750 за человека
Сафари тур в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сафари тур в Абхазию
Начало: Отель туристов (Если это Сочи, Адлер, Гагра)
«Вы поймаете форель своими руками и попробуете мандарины с дерева, посетите парк львов и отдохне в термальных источниках»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
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    разговорами время в пути пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов об Абхазии и особенностях жизни местных жителей. А также прочувствовали местный колорит,побывав в гостях у абхазской семьи,где угостились кофе,клубникой и вкуснейшей чурчхелой,а также купили домашних вкусняшек домой. По пути Батал сделал остановки везде,где нам было необходимо. Спасибо вам за прекрасный день и побольше хороших туристов! Надеемся на скорую встречу!

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
    Горячий источник Кындыг очень здорово! Рекомендую, релакс, сервис полный, напрокат есть все что нужно.. полотенце, купальник,шлепанцы.. если вдруг что то забыли …
  • М
    Максим
    11 марта 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
  • К
    Ксения
    11 марта 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Нине и Андрею спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход. Было освещено много интересных и нетривиальных фактов, которые из, условного
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    гугла, не вытащить. Сама поездка была невероятно комфортной: остановки по плану и с достаточным количеством времени для ознакомления со всем интересным; организаторские навыки и клиентоориентированность - на высоком уровне.

  • В
    Вячеслав
    17 февраля 2024
    Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
    Не всё что было заявлено в программе… было
  • Т
    Татьяна
    5 февраля 2024
    Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
    Очень понравилась экскурсия, посмотрели много красивых мест, искупались в источнике, попробовали вкусные вина. День был насыщенным получили много приятных эмоций и впечатлений.
  • О
    Оксана
    26 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Замечательная поездка. Очень рекомендую маленькой компании. Места завораживают своей красотой. Водитель Леонид просто большой молодец.
  • П
    Попова
    15 апреля 2023
    RELAX-тур: источник Кындыг и ущелье Черниговка
    В целом экскурсия не плохая, к термальным источникам еще бы разок съездила. Спасибо гиду Мактине за общее погружение в историю Абхазии и водителю Анре.
  • В
    Валерия
    21 марта 2023
    RELAX-тур: источник Кындыг и ущелье Черниговка
    Потрясающий экскурсовод Мартина. Очень интересная, веселая экскурсия. Везде все посмотрели

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  2. Кындыгские термальные источники из Гагры
  3. Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
  4. Сафари тур в Абхазию
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Термальные источники" можно забронировать 4 экскурсии от 1 750 до 14 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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