Мы выйдем в море на комфортабельном катере — у вас будет 1,5 часа, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и насладиться пейзажами.
А ещё — искупаться в чистой воде, попробовать поуправлять судном и, если улыбнётся удача, увидеть дельфинов.
А ещё — искупаться в чистой воде, попробовать поуправлять судном и, если улыбнётся удача, увидеть дельфинов.
Описание экскурсии
Морская прогулка вдоль берега
Отойдём от причала на 2 км и полюбуемся бескрайними морскими просторами, Кавказскими горами и линией побережья. По желанию можно попробовать поуправлять катером под руководством капитана.
Встреча с дельфинами
В этих водах часто появляются дельфины — есть шанс увидеть их в естественной среде.
Купание в открытом море
В тёплый сезон можно освежиться в чистой воде вдали от пляжей.
Расслабленная атмосфера на борту
Музыка, ветер и ощущение отдыха без лишней суеты.
Организационные детали
- С собой можно взять еду и напитки
- По запросу можем организовать трансфер до порта и обратно — 1000 ₽
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (от 7 до 12 л.)
|2500 ₽
|Взрослый
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Гагры
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии на «Морская прогулка в Гагре»
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборГастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
Познакомиться с историей, культурой и природными памятниками Страны Души
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
990 ₽
1100 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборВечерняя Гагра
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 18-00, Вторник, четверг, суббота с дачей Сталина на Холодной речке 17-00
Завтра в 18:00
29 мая в 18:00
1140 ₽
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
Вдохновиться красками и атмосферой города в закатный час
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 17:45
Сегодня в 17:45
29 мая в 17:45
700 ₽ за человека
3000 ₽ за человека