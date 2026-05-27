Мы выйдем в море на комфортабельном катере — у вас будет 1,5 часа, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и насладиться пейзажами. А ещё — искупаться в чистой воде, попробовать поуправлять судном и, если улыбнётся удача, увидеть дельфинов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Морская прогулка вдоль берега

Отойдём от причала на 2 км и полюбуемся бескрайними морскими просторами, Кавказскими горами и линией побережья. По желанию можно попробовать поуправлять катером под руководством капитана.

Встреча с дельфинами

В этих водах часто появляются дельфины — есть шанс увидеть их в естественной среде.

Купание в открытом море

В тёплый сезон можно освежиться в чистой воде вдали от пляжей.

Расслабленная атмосфера на борту

Музыка, ветер и ощущение отдыха без лишней суеты.

Организационные детали