Морская прогулка в Гагре

Дельфины, панорамы и купание в море
Мы выйдем в море на комфортабельном катере — у вас будет 1,5 часа, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и насладиться пейзажами.

А ещё — искупаться в чистой воде, попробовать поуправлять судном и, если улыбнётся удача, увидеть дельфинов.
Описание экскурсии

Морская прогулка вдоль берега

Отойдём от причала на 2 км и полюбуемся бескрайними морскими просторами, Кавказскими горами и линией побережья. По желанию можно попробовать поуправлять катером под руководством капитана.

Встреча с дельфинами

В этих водах часто появляются дельфины — есть шанс увидеть их в естественной среде.

Купание в открытом море

В тёплый сезон можно освежиться в чистой воде вдали от пляжей.

Расслабленная атмосфера на борту

Музыка, ветер и ощущение отдыха без лишней суеты.

Организационные детали

  • С собой можно взять еду и напитки
  • По запросу можем организовать трансфер до порта и обратно — 1000 ₽
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 11:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (от 7 до 12 л.)2500 ₽
Взрослый3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Гагры
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

