Что вас ожидает

Колоннада и набережная Гагры — мы увидим символ курорта и нырнём в атмосферу Старого города.

Замок принца Ольденбургского — рассмотрим дворец в стиле модерн на склоне горы.

Чабгарский карниз и смотровая «Прощай, Родина!» с одной из самых красивых панорам Кавказа, где взгляд теряется в зелени гор и синеве горизонта.

Голубое озеро, которое, как море, меняет цвет в зависимости от погоды.

Водопады Мужские, Женские и Девичьи слёзы — у каждого из них своя легенда.

Каньон Каменный мешок — заглянем в ущелье с отвесными скалами.

Озеро Рица — настоящий бриллиант Абхазии. Летом оно ароматное, весной — задумчивое, осенью — золотое, а зимой — укутанное в белую шаль. Его цвет и настроение меняются, как погода в горах.

Пляж Белые скалы — место для отдыха и фотосессий. Белоснежные известняковые склоны напоминают Памуккале и дарят ощущение уединения и покоя.

Организационные детали