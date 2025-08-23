Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица подарят незабываемые впечатления.
Групповая поездка начнётся с прогулки по старинной набережной Гагры, где можно почувствовать атмосферу прошлого. Затем вас ждёт путешествие в горы, где открываются захватывающие панорамы Кавказа. На озере Рица вы увидите, как меняется его цвет в зависимости от времени года. Не упустите возможность попробовать блюда местной кухни и насладиться гостеприимством Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по набережной Гагры
- 🏰 Посещение замка принца Ольденбургского
- 🌄 Панорамы с Чабгарского карниза
- 💧 Водопады с легендами
- 🌿 Отдых на пляже Белые скалы
Что можно увидеть
- Колоннада и набережная Гагры
- Замок принца Ольденбургского
- Чабгарский карниз
- Смотровая «Прощай, Родина!»
- Голубое озеро
- Водопады Мужские, Женские и Девичьи слёзы
- Каньон Каменный мешок
- Озеро Рица
- Пляж Белые скалы
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Колоннада и набережная Гагры — мы увидим символ курорта и нырнём в атмосферу Старого города.
Замок принца Ольденбургского — рассмотрим дворец в стиле модерн на склоне горы.
Чабгарский карниз и смотровая «Прощай, Родина!» с одной из самых красивых панорам Кавказа, где взгляд теряется в зелени гор и синеве горизонта.
Голубое озеро, которое, как море, меняет цвет в зависимости от погоды.
Водопады Мужские, Женские и Девичьи слёзы — у каждого из них своя легенда.
Каньон Каменный мешок — заглянем в ущелье с отвесными скалами.
Озеро Рица — настоящий бриллиант Абхазии. Летом оно ароматное, весной — задумчивое, осенью — золотое, а зимой — укутанное в белую шаль. Его цвет и настроение меняются, как погода в горах.
Пляж Белые скалы — место для отдыха и фотосессий. Белоснежные известняковые склоны напоминают Памуккале и дарят ощущение уединения и покоя.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Voxy.
- Дополнительно оплачивается экосбор на озере Рица — 700 ₽ за чел.
- Дополнительно (по желанию) оплачивается обед в кафе «Абхазский дворик».
- По желанию группы можем дополнить маршрут поездкой к Молочному водопаду — 300 ₽ за чел. и на дачу Сталина — 300 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3200 ₽
|Дети до 7 лет
|2800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арина — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 43 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
23 авг 2025
Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!
А
Алла
12 авг 2025
Все замечательно, экскурсия очень понравилась. Гид нас провезти по всем очень красивым местами. Вернулись уставшие, но безумно счастливые. Спасибо!
Входит в следующие категории Гагры
