Мои заказы

Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица

Прогулка по набережной Гагры и поездка к озеру Рица откроют вам красоту Кавказа. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь уникальными видами
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица подарят незабываемые впечатления.

Групповая поездка начнётся с прогулки по старинной набережной Гагры, где можно почувствовать атмосферу прошлого. Затем вас ждёт путешествие в горы, где открываются захватывающие панорамы Кавказа. На озере Рица вы увидите, как меняется его цвет в зависимости от времени года. Не упустите возможность попробовать блюда местной кухни и насладиться гостеприимством Абхазии
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка по набережной Гагры
  • 🏰 Посещение замка принца Ольденбургского
  • 🌄 Панорамы с Чабгарского карниза
  • 💧 Водопады с легендами
  • 🌿 Отдых на пляже Белые скалы
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица© Арина
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица© Арина
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица© Арина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Колоннада и набережная Гагры
  • Замок принца Ольденбургского
  • Чабгарский карниз
  • Смотровая «Прощай, Родина!»
  • Голубое озеро
  • Водопады Мужские, Женские и Девичьи слёзы
  • Каньон Каменный мешок
  • Озеро Рица
  • Пляж Белые скалы

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Колоннада и набережная Гагры — мы увидим символ курорта и нырнём в атмосферу Старого города.
Замок принца Ольденбургского — рассмотрим дворец в стиле модерн на склоне горы.
Чабгарский карниз и смотровая «Прощай, Родина!» с одной из самых красивых панорам Кавказа, где взгляд теряется в зелени гор и синеве горизонта.
Голубое озеро, которое, как море, меняет цвет в зависимости от погоды.
Водопады Мужские, Женские и Девичьи слёзы — у каждого из них своя легенда.
Каньон Каменный мешок — заглянем в ущелье с отвесными скалами.
Озеро Рица — настоящий бриллиант Абхазии. Летом оно ароматное, весной — задумчивое, осенью — золотое, а зимой — укутанное в белую шаль. Его цвет и настроение меняются, как погода в горах.
Пляж Белые скалы — место для отдыха и фотосессий. Белоснежные известняковые склоны напоминают Памуккале и дарят ощущение уединения и покоя.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Voxy.
  • Дополнительно оплачивается экосбор на озере Рица — 700 ₽ за чел.
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается обед в кафе «Абхазский дворик».
  • По желанию группы можем дополнить маршрут поездкой к Молочному водопаду — 300 ₽ за чел. и на дачу Сталина — 300 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3200 ₽
Дети до 7 лет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 43 туристов
Наша команда готова сделать ваш отдых чудесным и комфортным! Мы проводим эксклюзивные экскурсии по Сочи, Красной поляне и Абхазии. Будем рады показать вам наши края и погрузить в их историю.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Алина
23 авг 2025
Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!
Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!
А
Алла
12 авг 2025
Все замечательно, экскурсия очень понравилась. Гид нас провезти по всем очень красивым местами. Вернулись уставшие, но безумно счастливые. Спасибо!

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
На машине
9 часов
44 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица
Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:30
12 ноя в 09:00
2200 ₽ за человека
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
На машине
На кабриолете
6 часов
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
На автобусе
5.5 часов
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре