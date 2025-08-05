Мои заказы

Красивые виды и панорамы Гагры

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Гагре, цены от 7700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Озеро Рица и окрестности (из Гагры)
На машине
7 часов
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и окрестности (из Гагры)
Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 06:00
22 окт в 06:00
7700 ₽11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Гагры в Новый Афон и Сухум. Откройте для себя красоту природы и культурное наследие Абхазии
Начало: По договорённости
«Вас ждут росписи храмов Новоафонского монастыря, загадочная пещера, живописный водопад и панорамы с Иверской горы»
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прикосновение к настоящей Абхазии (из Гагры)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прикосновение к настоящей Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: древние храмы, горные ущелья и искренние люди. Откройте для себя уникальную культуру и историю этого края
«Гагра и её история — замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш», крепость Абаата, колоннада и панорама с горы Мамдзышха»
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
16 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    5 августа 2025
    Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне
    Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то невероятная красота. На заброшках
    читать дальше

    тоже очень красиво, как бы странно это не звучало 😄
    В следующий приезд в Абхазию, я теперь знаю к кому обратиться за экскурсией. Еще раз спасибо Виктории и Дмитрию.

    Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-тоХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-тоХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-тоХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-тоХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-тоХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-тоХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то
  • С
    Сергей
    4 августа 2025
    Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне
    Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в Абхазию)) Взяли, Сьездили и
    читать дальше

    поняли, что не прогадали. Важно: ездили с детьми 11 и 16 лет + двое возрослых. Волна эмоций - сначала экстремальная поездка в горы, потом невероятная красота гор с пика Мамдзышхи, потом возвращение на джипах, пересадка в минивэн и как вишенка на торте - объезд по заброшкам. Честно, мы до сих пор под впечатлением. Отдельное спасибо гиду - Дмитрию: рассказывал все четко, последовательно. Невероятно вежлив и деликатен. Удобный автомобиль (с хорошим кондиционером), где каждому из нас была заготовлена бутылка газировки) А еще Дмитрий устроил небольшой пикник на смотровой площадке - с шампанским и сушеными манадаринами (такого у нас точно ни на одной экскурсии не было)). Дмитрий, Виктория, еше раз огромное спасибо!!!! В следующий раз - только к вам)) ну, и, однозначно с нас рекомендации)))

    Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем вКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем вКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем вКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем вКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем вКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем вКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем вКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Рица и окрестности (из Гагры)
  2. Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
  3. Прикосновение к настоящей Абхазии (из Гагры)
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 7700 до 16 500 со скидкой до 30%.
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Панорамы», цены от 7700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь