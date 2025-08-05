-
Озеро Рица и окрестности (из Гагры)
Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 06:00
22 окт в 06:00
7700 ₽
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Гагры в Новый Афон и Сухум. Откройте для себя красоту природы и культурное наследие Абхазии
Начало: По договорённости
«Вас ждут росписи храмов Новоафонского монастыря, загадочная пещера, живописный водопад и панорамы с Иверской горы»
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прикосновение к настоящей Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: древние храмы, горные ущелья и искренние люди. Откройте для себя уникальную культуру и историю этого края
«Гагра и её история — замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш», крепость Абаата, колоннада и панорама с горы Мамдзышха»
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
16 500 ₽ за всё до 6 чел.
Олеся5 августа 2025Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэнеХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то невероятная красота. На заброшках
Сергей4 августа 2025Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэнеКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в Абхазию)) Взяли, Сьездили и
