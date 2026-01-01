Водная прогулка
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
19 950 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Погрузитесь в историю Сухума, насладитесь природой Черниговки и расслабьтесь в термальных источниках Кындыг. Незабываемый день в Абхазии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
1800 ₽ за человека
Водная прогулка
Релакс тур: "Мандариновый рай, Черниговка и термальный источник"Кындыг "
Начало: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Расписание: Ежедневно 9-00
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
2100 ₽ за человека
-
5%
Водная прогулка
Из Гагры - в Сухум и к термальным источникам
Насладиться пейзажами Абхазии и отдыхом для души и тела
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
15 675 ₽
16 500 ₽ за всё до 7 чел.
