Погрузитесь в атмосферу Нового Афона — настоящей жемчужины Абхазии.
В одном маршруте мы объединили древние святыни, архитектурные памятники и удивительные творения природы.
Вас ждет экскурсия по величественному Новоафонскому монастырю, путешествие в загадочную пещеру с подземными озерами и знакомство с грандиозным рукотворным водопадом.
Описание экскурсии
Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы. Святыни, Рукотворный водопад и вино
Вы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии. Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина. Новый Афон является одним из излюбленных мест гостей Абхазии. Несмотря на небольшие размеры город поражает огромным количеством природных и историко-культурных памятников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Пасека (дегустация мёда)
- Винный погреб (дегустация вина)
- Подвесной мост над рекой Бзыбь
- Ресторан «Абхазский дворик» (обед по желанию)
- Стеклянный мост через реку Бзыбь
- Ресторан «Апсар» (корабль на воде)
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Рукотворный водопад
- Железнодорожная станция Псырцха
- Новоафонская пещера (оплачивается отдельно)
- Парк с лебединым озером
Что включено
- Услуги водителя-экскурсовода
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Страховка
Что не входит в цену
- Новоафонская пещера - 700 рублей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем по адресу из Вашего отеля
Завершение: Привезем по адресу в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Гагры
