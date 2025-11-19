Мои заказы

Новый Афон - душа Абхазии

Погрузитесь в атмосферу Нового Афона — настоящей жемчужины Абхазии.

В одном маршруте мы объединили древние святыни, архитектурные памятники и удивительные творения природы.

Вас ждет экскурсия по величественному Новоафонскому монастырю, путешествие в загадочную пещеру с подземными озерами и знакомство с грандиозным рукотворным водопадом.
Описание экскурсии

Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы. Святыни, Рукотворный водопад и вино
Вы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии. Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина. Новый Афон является одним из излюбленных мест гостей Абхазии. Несмотря на небольшие размеры город поражает огромным количеством природных и историко-культурных памятников.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Бзыбское ущелье
  • Пасека (дегустация мёда)
  • Винный погреб (дегустация вина)
  • Подвесной мост над рекой Бзыбь
  • Ресторан «Абхазский дворик» (обед по желанию)
  • Стеклянный мост через реку Бзыбь
  • Ресторан «Апсар» (корабль на воде)
  • Новоафонский действующий мужской монастырь
  • Рукотворный водопад
  • Железнодорожная станция Псырцха
  • Новоафонская пещера (оплачивается отдельно)
  • Парк с лебединым озером
Что включено
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Транспортно-экскурсионные расходы
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Новоафонская пещера - 700 рублей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем по адресу из Вашего отеля
Завершение: Привезем по адресу в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гагры

