Вы прогуляетесь по одному из самых красивых и живописных озёр — Рице, сможете полюбоваться кристально чистой водой, величественными горами и изумрудными лесами. А после вас ждет посещение Пицунды — города с богатой историей и культурой.
Вы сможете прогуляться по набережной, вдохнуть свежий морской воздух и сделать незабываемые фотографии.
Вы сможете прогуляться по набережной, вдохнуть свежий морской воздух и сделать незабываемые фотографии.
Описание экскурсииПрогулка по одному из самых красивых и живописных озёр — Рица. Вы сможете полюбоваться кристально чистой водой, величественными горами и изумрудными лесами. Посещение Пицунды — города с богатой историей и культурой. Вы сможете прогуляться по набережной, вдохнуть свежий морской воздух и сделать незабываемые фотографии. Возможность узнать интересные факты о природе и истории этих мест от нашего опытного гида.
Ежедневно 09-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Пицунда
- Молочный водопад
- Дача Сталина
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги квалифицированного экскурсовода
- Страховка
- Дегустация
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинском национальном парке:/n взрослый (12+) - 700 руб., /n дети (от 8 до 12 лет) - 200 руб.
- Дача Сталина - 300 руб.
- Водопад Молочный - 300 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09-00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В Гагре
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Жемчужина Абхазии: от Гагры до озера Рица
Начало: Граница Россия-Абхазия КПП Псоу
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Любимое путешествие к озеру Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии на семейной экскурсии к озеру Рица. Живописные виды и дегустация ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7504 ₽ за всё до 7 чел.