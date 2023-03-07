Что вас ждет

Предлагаем вам уникальную возможность совместить отдых на море с посещением святых мест и экскурсиями по живописным заповедным уголкам курортной страны. Древние храмы и монастыри, целебные источники и раннехристианское наследие Абхазии.

Крестово-купольный храм Успения Богородицы X—XI веков

Церковь действующая, идут службы, можно заказать требы. Она открыта каждый день для всех паломников. В ней очень богатая фресковая роспись XIV века, усыпальница владетельных князей Абхазии Чачба-Ширвашидзе и крест Господень, которому более трехсот лет.

Новоафонский мужской монастырь

Монастырь был основан в 1874 году греческими монахами. Место для постройки было выбрано не случайно, так как под новым монастырём хранятся мощи одного из 12 апостолов Христа, Симона Канонита,

Новоафонский монастырский комплекс значительно отличается от традиционных русских церквей, т. к. построен в неовизантийским стиле.

Cеле Каманы

Здесь находятся важные христианские святыни — руины раннесредневековой церкви, гробница святого Василиска и связанный с его именем источник. На вершине холма, среди деревьев — каменная невысокая колокольня и небольшой древний храм Святителя Иоанна Златоуста с пристройками XIX века.

Еще одна Каманская святыня – это святой источник Мученика Василиска, с расположенной рядом часовней.

Драндский собор

Собор был построен предположительно в VI-VII веках. В Средние века он служил резиденцией епископов. Собор относится к крестово-купольному типу, сформировавшемуся в византийской архитектуре в V—VIII веках. Купол храма возведён на низком шестнадцатигранном барабане Богослужение - исповедь, часы, литургия.

Важно знать:

Правила посещения:

Для женщин платья или юбки ниже колен, закрытые плечи, платок на голову.

Мужчинам нужно быть без головного убора. Недопустимы открытые плечи, шорты и спортивная одежда.

Можно делать фото и видео. Мобильные телефоны выключить или ставить на беззвучный режим.

В храмах запрещено делать фото с фотовспышкой.

Запрещено снимать иноков без их разрешения.

Можно с собой взять купальные принадлежности.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: