Вы встретитесь с гидом на русско-абхазской границе и начнёте своё путешествие: посетите город Гагру, где увидите ресторан Гагрипш и Гагрскую колоннаду, которая фигурировала во многих фильмах. Затем отправитесь к чайному двору, побываете в винном погребе, посетите медовую пасеку и сыроварню. А после отправитесь к озеру Рица, где по пути остановитесь у висячего моста, Голубого озера, Гегского водопада и других природных достопримечательностей.

Время начала: 07:00

Приглашение в незабываемое путешествие

Что вас ждет на нашем маршруте? Мы встретимся на российско-абхазской границе. При необходимости я с радостью организую трансфер до неё, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным.

Первая остановка: город Гагра

Наше путешествие начнётся с удивительного города Гагра. Мы посетим:

ресторан Гагрипш — насладитесь местной кухней;

колоннаду — насладитесь великолепными видами;

Уникальные местные продукты

Далее у нас запланированы посещения нескольких замечательных мест:

чайный двор — узнайте о традициях чаиствования;

винный погреб — насладитесь местными винными сортами;

медовая пасека — познакомьтесь с процессом производства меда;

сыроварня — попробуйте и приобретите уникальные сыры.

Подъём в горы

Следующим этапом нашего путешествия станет подъём в горы, где вас ждут захватывающие остановки:

вискачий мост — ощутите непревзойдённые эмоции;

Голубое озеро — насладитесь его удивительным цветом;

Гегский водопад — восхитительный водный поток;

Юпшарский каньон — примите участие в восхитительных прогулках;

водопады Мужские и Женские слёзы — почувствуйте магию природы;

озеро Рица — завершение нашего путешествия в живописном месте.

Приготовьтесь к незабываемым моментам и открытиям! Весь маршрут наполнен красивыми местами и интересными впечатлениями.