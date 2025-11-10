Вы встретитесь с гидом на русско-абхазской границе и начнёте своё путешествие: посетите город Гагру, где увидите ресторан Гагрипш и Гагрскую колоннаду, которая фигурировала во многих фильмах. Затем отправитесь к чайному двору, побываете в винном погребе, посетите медовую пасеку и сыроварню.
А после отправитесь к озеру Рица, где по пути остановитесь у висячего моста, Голубого озера, Гегского водопада и других природных достопримечательностей.
Описание экскурсии
Приглашение в незабываемое путешествие
Что вас ждет на нашем маршруте? Мы встретимся на российско-абхазской границе. При необходимости я с радостью организую трансфер до неё, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным.
Первая остановка: город Гагра
Наше путешествие начнётся с удивительного города Гагра. Мы посетим:
- ресторан Гагрипш — насладитесь местной кухней;
- колоннаду — насладитесь великолепными видами;
Уникальные местные продукты
Далее у нас запланированы посещения нескольких замечательных мест:
- чайный двор — узнайте о традициях чаиствования;
- винный погреб — насладитесь местными винными сортами;
- медовая пасека — познакомьтесь с процессом производства меда;
- сыроварня — попробуйте и приобретите уникальные сыры.
Подъём в горы
Следующим этапом нашего путешествия станет подъём в горы, где вас ждут захватывающие остановки:
- вискачий мост — ощутите непревзойдённые эмоции;
- Голубое озеро — насладитесь его удивительным цветом;
- Гегский водопад — восхитительный водный поток;
- Юпшарский каньон — примите участие в восхитительных прогулках;
- водопады Мужские и Женские слёзы — почувствуйте магию природы;
- озеро Рица — завершение нашего путешествия в живописном месте.
Приготовьтесь к незабываемым моментам и открытиям! Весь маршрут наполнен красивыми местами и интересными впечатлениями.
Ежедневно с 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Ресторан Гагрипш
- Гагрская колоннада
- Чайный двор
- Винный погреб
- Медовая пасека
- Сыроварня
- Висячий мост
- Голубое озеро
- Гегский водопад
- Юпшарский каньон
- Водопады Мужские и Женские слёзы
- Озеро Рица
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 350 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Адлер, Урожайная улица, д. 112
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
