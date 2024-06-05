1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
«Ресторан Гагрипш — Гагра-колоннада — Стеклянный мост (перекус по желанию) — Голубое озеро — водопад Влюбленных — Гегский водопад — Юпшарский каньон — озеро Рица (отдых 1,5 часа) — водопады Мужские и Девичьи слёзы»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Вы познакомитесь с уникальным озером Рица, ощутите всю мощь впечатляющего Гегского водопада»
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Город Гагра, Юпшарский каньон, озеро Рица, Гегский водопад — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Наше путешествие стартует из Гагры, дальше мы увидим Гегский водопад, Голубое озеро и, конечно же, озеро Рица»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
«Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим знаменитое озеро Рица и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам и попадем на озеро Мзы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«После мы доберемся до одной из звезд маршрута — Гегского водопада»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Во время экскурсии вы посетите сразу несколько водопадов: Влюбленных, Девичьи и Мужские слезы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна5 июня 2024Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
- ААнна25 мая 2024Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы: • Безопасность; • Красивые виды; • Погружение в историю страны; • Интересные рассказы про местные обычаи; • Дегустация местных очень вкусных
- ННаталия25 мая 2024Выбрали данную экскурсию и получили незабываемый спектр позитивных эмоций! Водитель Джамал - делал остановки объезжая толпы других групп. Возможность сделать
- ООлег25 мая 2024Увидели все что хотели, остановок достаточно, ничего лишнего, классный гид Лёва ему огромное спасибо, все рассказал показал, максимально создал атмосферу поездки. Всем советую 👍
- ММарина23 мая 2024Очень круто покатались,весёлая компания,крутой гид и невероятные красоты Абхазии.
- ЕЕвгения23 мая 2024Веселый гид. Экскурсия прекрасная, виды космические. Единственное я бы убрала вторую дегустацию, она была лишней.
- ИИгорь15 мая 2024Спасибо! Впечатления остались не забываемые)
- ММарина13 мая 2024Отличная экскурсия!!!!! Большое спасибо за организацию и проведение. Отдельная благодарность нашему гиду Алану. Он провел экскурсию на самом высшем уровне.
- ААзнаур11 мая 2024Великолепная экскурсия. Все отмеченные места были нами посещены, и везде дали достаточно времени для исследования и пополнения галереи. Гиды отлично выполняют свою работу, огромное спасибо за такое путешествие, всем советую!
- ККсения9 мая 2024Добрый день, проведи день в Абхазии в компании гида Руслана. Отлично спланирован маршрут, приятный собеседник, владеет информацией на отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гегский водопад»
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