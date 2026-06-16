Готовы к приключению? Шум воды, брызги, скорость и команда, которая работает как единое целое. За время сплава вы пройдёте 18 км по горной реке, преодолеете перекаты и увидите Абхазию с нового ракурса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сплав по горной реке (18 км)

Мы подготовили для вас насыщенный маршрут с перекатами, поворотами и участками, где нужно работать в команде. Это баланс драйва и контроля, где каждая минута наполнена эмоциями.

Инструктаж и безопасность

Перед стартом инструктор объяснит правила и научит базовым командам. Вам выдадут всё необходимое снаряжение: шлем, спасжилет и весло.

Природа Абхазии

По пути откроются виды на скалы, зелёные ущелья и нетронутые берега — туда не добраться обычным транспортом.

Командная работа и эмоции

В одном рафте — 6–8 человек и инструктор. Вы будете грести вместе и проходить маршрут как настоящая команда.

Организационные детали

С вами будет опытный инструктор

Снаряжение и трансфер из Гагры включены в цену. Если вас нужно забрать из другого места, напишите нам, чтобы узнать стоимость

Возможна видеосъёмка сплава, детали уточняйте в переписке

Важно

К участию допускаются лица от 12 лет (дети — в сопровождении взрослых)

Запрещено участие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Участники обязаны соблюдать инструкции и правила безопасности

Организатор оставляет за собой право изменить маршрут или перенести сплав в зависимости от погодных условий

Не рекомендуется участие