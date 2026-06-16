Готовы к приключению? Шум воды, брызги, скорость и команда, которая работает как единое целое.
За время сплава вы пройдёте 18 км по горной реке, преодолеете перекаты и увидите Абхазию с нового ракурса.
За время сплава вы пройдёте 18 км по горной реке, преодолеете перекаты и увидите Абхазию с нового ракурса.
Описание экскурсии
Сплав по горной реке (18 км)
Мы подготовили для вас насыщенный маршрут с перекатами, поворотами и участками, где нужно работать в команде. Это баланс драйва и контроля, где каждая минута наполнена эмоциями.
Инструктаж и безопасность
Перед стартом инструктор объяснит правила и научит базовым командам. Вам выдадут всё необходимое снаряжение: шлем, спасжилет и весло.
Природа Абхазии
По пути откроются виды на скалы, зелёные ущелья и нетронутые берега — туда не добраться обычным транспортом.
Командная работа и эмоции
В одном рафте — 6–8 человек и инструктор. Вы будете грести вместе и проходить маршрут как настоящая команда.
Организационные детали
- С вами будет опытный инструктор
- Снаряжение и трансфер из Гагры включены в цену. Если вас нужно забрать из другого места, напишите нам, чтобы узнать стоимость
- Возможна видеосъёмка сплава, детали уточняйте в переписке
Важно
- К участию допускаются лица от 12 лет (дети — в сопровождении взрослых)
- Запрещено участие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Участники обязаны соблюдать инструкции и правила безопасности
- Организатор оставляет за собой право изменить маршрут или перенести сплав в зависимости от погодных условий
Не рекомендуется участие
- При сердечно-сосудистых заболеваниях
- Проблемах с позвоночником и суставами
- Беременности
- Других серьёзных медицинских противопоказаниях
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Живу и работаю в Абхазии и хорошо знаю её природу, дороги и характер. Организую групповые и индивидуальные экскурсии, продумывая маршруты так, чтобы за один день вы увидели главное — без спешки и перегрузки. Работаю в команде с коллегами.
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