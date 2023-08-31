Абхазия славится не только теплым Черным морем, но и бурными горными реками с прозрачной водой. Здесь водятся форель, сазан, сиг и голавль. Во время индивидуальной экскурсии вы сможете насладиться рыбалкой

и живописными пейзажами. Путешествие начинается из Гагры или Пицунды и проходит через водопады, Голубое озеро и Юпшарский каньон. Опытный гид расскажет о природных и культурных достопримечательностях Абхазии, а также поделится секретами успешной рыбалки. В случае отсутствия клева возможен переезд на другие реки или посещение форелевого хозяйства. Все необходимые снасти предоставляются, а дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Красивая и интересная дорога

Из Гагр или Пицунды мы отправимся в сторону озера Рица — мимо водопадов, Голубого озера и высоких стен Юпшарского каньона. По пути я расскажу о нашей Стране души: природных и рукотворных достопримечательностях, традициях и современной жизни.

Ловля форели и советы рыбака

Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица. Форель — капризная рыба, иногда клева нет, и мы можем заехать на форелевое хозяйство:) Но надеюсь, нам повезет. Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить; расскажу об особенностях и правилах безопасности рыбной ловли на горных реках.

Организационные детали