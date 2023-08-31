Рыбалка на горных реках из Гагры

Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака
Абхазия славится не только теплым Черным морем, но и бурными горными реками с прозрачной водой. Здесь водятся форель, сазан, сиг и голавль. Во время индивидуальной экскурсии вы сможете насладиться рыбалкой
читать дальше

и живописными пейзажами.

Путешествие начинается из Гагры или Пицунды и проходит через водопады, Голубое озеро и Юпшарский каньон.

Опытный гид расскажет о природных и культурных достопримечательностях Абхазии, а также поделится секретами успешной рыбалки. В случае отсутствия клева возможен переезд на другие реки или посещение форелевого хозяйства. Все необходимые снасти предоставляются, а дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк

4.82
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎣 Индивидуальная рыбалка
  2. 🏞 Живописные пейзажи
  3. 📸 Отличные фото
  4. 🗺 Интересные рассказы гида
  5. 🧳 Все снасти предоставляются

Что можно увидеть

  • Водопады
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Красивая и интересная дорога

Из Гагр или Пицунды мы отправимся в сторону озера Рица — мимо водопадов, Голубого озера и высоких стен Юпшарского каньона. По пути я расскажу о нашей Стране души: природных и рукотворных достопримечательностях, традициях и современной жизни.

Ловля форели и советы рыбака

Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица. Форель — капризная рыба, иногда клева нет, и мы можем заехать на форелевое хозяйство:) Но надеюсь, нам повезет. Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить; расскажу об особенностях и правилах безопасности рыбной ловли на горных реках.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на рыбалку из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк — 700 руб. /взрослый, детям до 8 лет бесплатно
  • Все необходимые рыболовные принадлежности предоставляются

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Рыбалка на горных реках из Гагры (Николай)Рыбалка на горных реках из Гагры (Николай)Рыбалка на горных реках из Гагры (Николай)Рыбалка на горных реках из Гагры (Ольга)Рыбалка на горных реках из Гагры (Ольга)Рыбалка на горных реках из Гагры (Ольга)Рыбалка на горных реках из Гагры (Lena)Рыбалка на горных реках из Гагры (Lena)Рыбалка на горных реках из Гагры (Lena)Рыбалка на горных реках из Гагры (Александр)Рыбалка на горных реках из Гагры (Александр)Рыбалка на горных реках из Гагры (Александр)
А
31 авг 2023
31.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про места которые проезжали. На рыбалке не отсижевался в машине а
читать дальше

всё время находился с нами,показывая в каком месте лучше ловить. Я, не новичёк в рыбалке,но всё равно узнал много тонкостей ловли в горной реке. Форель поподалась не большая,но это не главное. Главное получили массу приятных впечатлений и
красивых фотографий. Кому нужно много и крупной рыбы,лучше на форелевое хозяйство. Спасибо Рустаму за прекрасно проведённое время,удачи.

Наталья
22 авг 2023
Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили научиться ловить форель в ГОРНОЙ речке Бзыбь, представление о которой
читать дальше

имеем, т. к. ранее сплавлялись по ней на рафтах. Организатором и проводником нашей рыбалки был Рустам. Самое первое впечатление об организаторе сложилось хорошее, т. к. он заблаговременно вышел на связь и уточнил наши намерения. Второе впечатление меня насторожило, т. к. Рустам заявил, что предпочитает с женщинами в плане рыбалки дела не иметь и стал настойчиво меня от экскурсии отговаривать и запугивать страшной горной рекой, дождем и т. д. и т. п… Но! Как говорится, не на ту напал. Трудностями меня не напугаешь. А желание научиться ловить рыбу в горной реке и насладиться прекрасной горной природой превыше всего. Поэтому, Рустаму ничего не оставалось, как приехать за нами в труднодоступный район Мюссерского заповедника в 6 часов утра.
В итоге для начинающих рыболовов рыбалка удалась: - я и сын освоили сложную науку - научились забрасывать спининг; поймали 3 небольшие рыбешки (отпустили их на волю) (с большими не повезло, погода и сноровка видимо не те)); насладились прекрасными видами горной реки Бзыбь; пообщались с интересным начитанным собеседником; на обратном пути Рустам по доброте душевной завез нас на Пицундский рынок (видимо мы ему понравились)), хотя это не входит в услуги; дополнительные услуги - вино, чача, мед нам не предлагались, т. к. не интересовали нас (я заранее предупредила).
Мы остались довольны. Спасибо, Рустаму за рыбалку и за вкусные лепешки! И не нужно бояться давать женщинам в руки спининг - женщины бывают разные))).

М
11 авг 2023
Отличная рыбалка с Рустамом: масса впечатлений, грамотная организация, обучение хитростям рыбалки, полезные советы - и небольшой но приятный улов! Всем рекомендую!
Д
22 сен 2022
Добрый день! Инструктор не рыбак в рыбалке ничего не понимает! Мест не знает! Снасти дрова! Красивая дорога и природа! Интересно поболтали! Рыбалка - иди туда там ловят рыбу я тебя подожду в машине
М
3 сен 2022
Все прошло просто замечательно - красивейшие пейзажи, азарт и немного рыболовного экстрима в горных реках, а самое главное опытный, доброжелательный гид в лице Рустама сделали эту экскурсию незабываемой. Поездка до
читать дальше

рек проходила в комфортном чистом автомобиле и под ненавязчивые разговоры с Рустамом время пролетало незаметно. Узнали не только тонкости местной рыбалки, но и много интересных фактов об Абхазии и ее культуре. Мы с мужем были в полном восторге! Надеемся ещё раз вернуться в Абхазию и с нашим уже знакомым и проверенном гидом посетить и другие экскурсии.

Николай
7 авг 2022
Это была рыбалка, которая запомнится надолго! Горная чистая река с потрясающими видами. Но чтобы поймать в ней форель нужно потрудиться. Очень понравилось и спасибо гиду Рустаму за его организацию и заботу о туристах.
Это была рыбалка, которая запомнится надолго! Горная чистая река с потрясающими видами. Но чтобы поймать вЭто была рыбалка, которая запомнится надолго! Горная чистая река с потрясающими видами. Но чтобы поймать вЭто была рыбалка, которая запомнится надолго! Горная чистая река с потрясающими видами. Но чтобы поймать в
О
30 июля 2022
Ездили на рыбалку с гидом Рустамом, экскурсия очень понравилась.
Сказочно красивая природа, множество интересных локаций.
Рыбалка удалась!
Ездили на рыбалку с гидом Рустамом, экскурсия очень понравилась.Ездили на рыбалку с гидом Рустамом, экскурсия очень понравилась.Ездили на рыбалку с гидом Рустамом, экскурсия очень понравилась.
Lena
27 июля 2022
Были на экскурсии с гидом Рустамом. Сам процесс меня особо не впечатлил, т. к. вокруг столько красоты и хотелось фотографировать и фотографировать))), а удочка мне только мешала. Супругу очень понравилось. Если хотите полюбоваться красивыми горными пейзажами и попытать удачу ловли рыбы то обязательно стоит посетить данную экскурсию, всё покажут, расскажут. Рустам аккуратный водитель и интересный собеседник.
Были на экскурсии с гидом Рустамом. Сам процесс меня особо не впечатлил, т. к. вокруг столькоБыли на экскурсии с гидом Рустамом. Сам процесс меня особо не впечатлил, т. к. вокруг столькоБыли на экскурсии с гидом Рустамом. Сам процесс меня особо не впечатлил, т. к. вокруг столько
С
17 июля 2022
Наш Вожатый Денис - красава!!! За всё время пути всё рассказывал, показывал. Лёгкий в общении. Места рыбалок вообще не поддаются описанию по красоте! Рекомендую и советую!!! Впечатлений выше крыши!!! Доставил до дома уставшими, но исключительно довольными!!!
Кристина
5 июля 2022
Были на рыбалке с Денисом. Мы впервые в Абхазии. И рыбалка в горах нас впечатлила. Дикая природа: чистые бурлящие реки, сказочные деревья обросшие мхом, дикие звери, горный воздух, всё это
читать дальше

придавало поездке сказочность, в которую мы с семьёй попали. И конечно же наш гид Денис. С ним было интересно… Денис старался всё сделать так, чтобы было всем комфортно. Рассказал нам традиции Абхазии, историю государства, правила горной рыбалки. По пути мы проехали по местным достопримечательностям: Каманский монастырь, святой источник.
Все вернулись довольные… И на следующий день, только и говорили про поездку с Денисом!

В
4 июля 2022
Спасибо Денису за прекрасное времяпрепровождение!!! Очень много всего узнали об Абхазии, о рыбалке и многом другом, с удовольствие поедем ещё!
Александр
30 мая 2022
Рыбалка прошла на 5+
Рустам отличный гид, учёл все пожелания и осуществил индивидуальный подход к экскурсии 👍
Форель клевала в труднодоступных местах, но активно и бойко 🎣
Итог прост - рыбалка удалась 😎
Рыбалка прошла на 5+Рыбалка прошла на 5+Рыбалка прошла на 5+
С
23 мар 2022
Поездка была очень интересная, мы получили опыт рыбной ловли на горной реке. Спасибо, Рустам!
Петр
18 ноя 2021
Отлично провели время всём всё понравилось Рыбалкой довольны!!!
А
20 июля 2021
Экскурсию проводил гид Рустам. Очень интересный рассказчик и просто хороший человек. Рыбалка проводится на трех реках Юпшара, Гега и Бзыпь, то есть Вы едете по дороге на озеро Рица и
читать дальше

можете в процессе поездки увидеть все природные достопримечательности, расположенные до Юпшарского каньона. В процессе рыбалки удалось поймать ручьевую форель в Юпшаре, ощущения незабываемые. Ловля осуществляется на спиннинг (снасти предоставляются), что в условиях горных рек достаточно непросто, и улов естественно не гарантирован. Но если Вы любите природу, красоту гор и прохладу горных рек, то эта поездка для Вас. Даже если ничего не поймаете, то проведете время в живописных местах в компании приятного человека Рустама.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

ИндивидуальныеНа машинеНеобычныеЛетниеОзеро РицаПопулярные местаПрирода и пейзажиЖивотныеФорелевое хозяйствоПо АбхазииГолубое озеро

Похожие экскурсии из Гагры

Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
31 отзыв
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
11 июня в 07:45
1 500 за человека
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Гагре
ХорошоТам