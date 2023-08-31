Абхазия славится не только теплым Черным морем, но и бурными горными реками с прозрачной водой. Здесь водятся форель, сазан, сиг и голавль. Во время индивидуальной экскурсии вы сможете насладиться рыбалкой
5 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Индивидуальная рыбалка
- 🏞 Живописные пейзажи
- 📸 Отличные фото
- 🗺 Интересные рассказы гида
- 🧳 Все снасти предоставляются
Что можно увидеть
- Водопады
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Красивая и интересная дорога
Из Гагр или Пицунды мы отправимся в сторону озера Рица — мимо водопадов, Голубого озера и высоких стен Юпшарского каньона. По пути я расскажу о нашей Стране души: природных и рукотворных достопримечательностях, традициях и современной жизни.
Ловля форели и советы рыбака
Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица. Форель — капризная рыба, иногда клева нет, и мы можем заехать на форелевое хозяйство:) Но надеюсь, нам повезет. Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить; расскажу об особенностях и правилах безопасности рыбной ловли на горных реках.
Организационные детали
- Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на рыбалку из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
- Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк — 700 руб. /взрослый, детям до 8 лет бесплатно
- Все необходимые рыболовные принадлежности предоставляются
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 2579 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаяхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Андрей
31 авг 2023
31.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про места которые проезжали. На рыбалке не отсижевался в машине а
Наталья
22 авг 2023
Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили научиться ловить форель в ГОРНОЙ речке Бзыбь, представление о которой
М
Михаил
11 авг 2023
Отличная рыбалка с Рустамом: масса впечатлений, грамотная организация, обучение хитростям рыбалки, полезные советы - и небольшой но приятный улов! Всем рекомендую!
Д
Дмитрий
22 сен 2022
Добрый день! Инструктор не рыбак в рыбалке ничего не понимает! Мест не знает! Снасти дрова! Красивая дорога и природа! Интересно поболтали! Рыбалка - иди туда там ловят рыбу я тебя подожду в машине
М
Мария
3 сен 2022
Все прошло просто замечательно - красивейшие пейзажи, азарт и немного рыболовного экстрима в горных реках, а самое главное опытный, доброжелательный гид в лице Рустама сделали эту экскурсию незабываемой. Поездка до
Николай
7 авг 2022
Это была рыбалка, которая запомнится надолго! Горная чистая река с потрясающими видами. Но чтобы поймать в ней форель нужно потрудиться. Очень понравилось и спасибо гиду Рустаму за его организацию и заботу о туристах.
О
Ольга
30 июля 2022
Ездили на рыбалку с гидом Рустамом, экскурсия очень понравилась.
Сказочно красивая природа, множество интересных локаций.
Рыбалка удалась!
Сказочно красивая природа, множество интересных локаций.
Рыбалка удалась!
Lena
27 июля 2022
Были на экскурсии с гидом Рустамом. Сам процесс меня особо не впечатлил, т. к. вокруг столько красоты и хотелось фотографировать и фотографировать))), а удочка мне только мешала. Супругу очень понравилось. Если хотите полюбоваться красивыми горными пейзажами и попытать удачу ловли рыбы то обязательно стоит посетить данную экскурсию, всё покажут, расскажут. Рустам аккуратный водитель и интересный собеседник.
С
Сергей
17 июля 2022
Наш Вожатый Денис - красава!!! За всё время пути всё рассказывал, показывал. Лёгкий в общении. Места рыбалок вообще не поддаются описанию по красоте! Рекомендую и советую!!! Впечатлений выше крыши!!! Доставил до дома уставшими, но исключительно довольными!!!
Кристина
5 июля 2022
Были на рыбалке с Денисом. Мы впервые в Абхазии. И рыбалка в горах нас впечатлила. Дикая природа: чистые бурлящие реки, сказочные деревья обросшие мхом, дикие звери, горный воздух, всё это
В
Валерия
4 июля 2022
Спасибо Денису за прекрасное времяпрепровождение!!! Очень много всего узнали об Абхазии, о рыбалке и многом другом, с удовольствие поедем ещё!
Александр
30 мая 2022
Рыбалка прошла на 5+
Рустам отличный гид, учёл все пожелания и осуществил индивидуальный подход к экскурсии 👍
Форель клевала в труднодоступных местах, но активно и бойко 🎣
Итог прост - рыбалка удалась 😎
Рустам отличный гид, учёл все пожелания и осуществил индивидуальный подход к экскурсии 👍
Форель клевала в труднодоступных местах, но активно и бойко 🎣
Итог прост - рыбалка удалась 😎
С
Серафима
23 мар 2022
Поездка была очень интересная, мы получили опыт рыбной ловли на горной реке. Спасибо, Рустам!
Петр
18 ноя 2021
Отлично провели время всём всё понравилось Рыбалкой довольны!!!
А
Алексей
20 июля 2021
Экскурсию проводил гид Рустам. Очень интересный рассказчик и просто хороший человек. Рыбалка проводится на трех реках Юпшара, Гега и Бзыпь, то есть Вы едете по дороге на озеро Рица и
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