Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Проведите насыщенный день в Абхазии, начав с достопримечательностей старой Гагры и удивительных видов замка принца Ольденбургского.



Откройте для себя красоту Бзыбского ущелья и Рицинского заповедника, где вас ждут полеты на тарзанке, стеклянный мост и национальная кухня. Завершите путешествие прогулкой на лодке по озеру Рица и визитом на дачу Сталина.

Астамур Ваш гид в Гагре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-7 человек 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Мы посетим самые красивые места Абхазии за один день. Наше путешествие начнётся со старой Гагры. Мы сфотографируемся у знаменитого ресторана Гагрипш, Зимнего театра, красавицы колоннады. При желании прогуляемся по приморскому парку и посетим замок принца Ольденбургского, откуда откроется восхитительный вид на город и море. Далее мы отправимся к Бзыбскому ущелью с отвесными скалами, горными речками, мшистым лесом и водопадами. По пути на легендарную Рицу вы сможете полетать на тарзанке над бурлящей речкой, пройтись по стеклянному мосту над рекой Бзыбь, и пообедать в национальном ресторане. Далее нас ждёт Юпшарский каньон с незабываемым видами, завораживающее Голубое озеро с павлинами и Водопады Девичьи и Мужские слезы, которые исполняют желания. На озере Рица вы сможете насладиться неспешно прогулкой на лодке или катамаране. В заключении можно будет посетить дачу Сталина, находящуюся на противоположном берегу. Важная информация: Если вы отправляетесь из Гудаутского района, тогда возможно будет начать экскурсию с посещения озера Рицы, а в завершении насладиться вечерней Гагрой

