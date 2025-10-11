Проведите насыщенный день в Абхазии, начав с достопримечательностей старой Гагры и удивительных видов замка принца Ольденбургского.
Откройте для себя красоту Бзыбского ущелья и Рицинского заповедника, где вас ждут полеты на тарзанке, стеклянный мост и национальная кухня. Завершите путешествие прогулкой на лодке по озеру Рица и визитом на дачу Сталина.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМы посетим самые красивые места Абхазии за один день. Наше путешествие начнётся со старой Гагры. Мы сфотографируемся у знаменитого ресторана Гагрипш, Зимнего театра, красавицы колоннады. При желании прогуляемся по приморскому парку и посетим замок принца Ольденбургского, откуда откроется восхитительный вид на город и море. Далее мы отправимся к Бзыбскому ущелью с отвесными скалами, горными речками, мшистым лесом и водопадами. По пути на легендарную Рицу вы сможете полетать на тарзанке над бурлящей речкой, пройтись по стеклянному мосту над рекой Бзыбь, и пообедать в национальном ресторане. Далее нас ждёт Юпшарский каньон с незабываемым видами, завораживающее Голубое озеро с павлинами и Водопады Девичьи и Мужские слезы, которые исполняют желания. На озере Рица вы сможете насладиться неспешно прогулкой на лодке или катамаране. В заключении можно будет посетить дачу Сталина, находящуюся на противоположном берегу. Важная информация: Если вы отправляетесь из Гудаутского района, тогда возможно будет начать экскурсию с посещения озера Рицы, а в завершении насладиться вечерней Гагрой
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок и парк принца Ольденбургского (по желанию)
- Гагрская колоннада
- Заброшенный зимний театр в Гагре
- Стеклянный мост через Бзыбское ущелье
- Тарзанка (по желанию)
- Бесплатная дегустация вина, сыра, меда
- Обед в национальном ресторане (по желанию)
- Голубое озеро с павлинами
- Водопады Мужские и Девичьи слезы
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай, родина»
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Катание на катамаранах, лодках (по желанию)
- Дача Сталина (по желанию)
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход в замок принца Ольденбургского (по желанию) 150 р., дети бесплатно
- Тарзанка (по желанию) 1000 р.
- Обед в национальном ресторане (по желанию)
- Катание на катамаранах, лодках (по желанию)
- Дача Сталина (по желанию) + 2000 р. с группы и по 200 р. за вход
Место начала и завершения?
Гагрский или Гудаутский район, где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Если вы отправляетесь из Гудаутского района
- Тогда возможно будет начать экскурсию с посещения озера Рицы
- А в завершении насладиться вечерней Гагрой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
