Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка

Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Абхазии

5
5 отзывов
Групповая
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Абхазии.

В своей экскурсии я решила совместить приятное с полезным — знакомство с чудесной страной души и отдых в термальных источниках на природе.

За один день вы увидите все главные достопримечательности — ресторан Гагрипш, набережную Сухума, ущелье Черниговка.

А дальше у вас будет два часа для купания в термальных источниках.
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка

Что вас ожидает 🤩

  • Ресторан Гагрипш
  • Сухум
  • Набережная махаджиров и фонтан с грифонами
  • Ущелье Черниговка
  • Термальный источник Кындыг
  • Колоннада
Программа экскурсии

Ресторан Гагрипш

История появления ресторана берет свое начало еще в XX веке. За все время ресторан подвергался реконструкции, но внутренний интерьер оставили неизменным. Здесь любили проводить время такие известные писатели и поэты, как А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. Горький, И. В. Сталин и Николай II.
Легкий завтрак. Дегустации вина, сыра и меда.
Сухум. Набережная махаджиров и фонтан с грифонами
Набережная Махаджиров (этнических абхазцев, которые в XIX веке насильно были выселены царским правительством в Османскую империю) – приморская набережная, одно из самых живописных мест города. Фонтан с грифонами представляет собой скульптуры грифонов, из пасти которых льются струи воды, которые затем каскадом спадают вниз.

Ущелье Черниговка

Черниговка – это уникальное место по своей красоте и атмосфере, где в ущелье находится необычный ресторан, расположенный среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами. В ходе экскурсии мы совершим захватывающее путешествие по узким мостикам и горным тропинкам, нависающими над бурной рекой, изобилующей небольшими водопадами и озерцами. Прогулка длительностью 1 час.

Термальный источник Кындыг

Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны с гидромассажем. Местные воды излечивают от многих недугов: таких, как артрозы, артриты и другие заболевания суставов, различные травмы и даже болезни из области гинекологии. Купание 2 часа.

Колоннада

Вечерняя колоннада в белоснежных огнях на берегу черного моря завораживает. Она выполнена в стиле античных форм – пышные элементы, портики, массивные колонны. В годы грузино-абхазского конфликта колоннаде был нанесен значительный ущерб, но после ряда восстановительных работ она приобрела достойный вид.
Важно: возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер
  • Чаепитие
  • Дегустации
  • Вход на термальные источники
  • Вход в ущелье Черниговка
Что не входит
  • Обед
  • Драндский собор XI-XII вв. (200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский)
  • Дача Сталина в Новом Афоне (300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский)
  • Тарзанка + подвесной мост (500 руб.)
Место начала и завершения?
Гагра, Колоннада
Когда и сколько длится
Когда: по четным дням в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Спасибо, то выбрали нас!
  • Сегодня вам поступит два сообщения.
  • На первое нужно ответить, чтобы подтвердить поездку.
  • Второе поступит с 22 до 22:30 с информацией о гос. номере трансфера и точное время посадки.
  • Возможны небольшие задержки по прибытию транспорта (пробки, разное расположение отелей)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по четным дням в 08:00

Отзывы от туристов

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