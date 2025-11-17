Мои заказы

Вечерняя Рица (из Гагры и Пицунды)

Вечерняя экскурсия на озеро Рица — это волшебное путешествие в сердце Абхазии.

Вы насладитесь тишиной и спокойствием этого живописного места, которое в вечернее время становится особенно умиротворяющим.

Вас ждут захватывающие виды, чистый горный воздух и возможность сделать потрясающие фотографии на фоне уходящего дня. Это идеальный способ завершить день, окунувшись в красоту природы и отдохнув от суеты.
Вечерняя Рица (из Гагры и Пицунды)
Вечерняя Рица (из Гагры и Пицунды)
Вечерняя Рица (из Гагры и Пицунды)

Описание экскурсии

Друзья, приглашаем вас отправиться в уникальное путешествие к легендарному озеру Рица в рамках нашей экскурсии. Это не просто тур, а настоящее приключение, которое позволит вам увидеть знаменитое озеро и его окрестности в совершенно новом, магическом свете. Что вас ждёт:• Озеро Рица в вечернем свете — вы увидите одно из самых живописных мест Кавказа в момент, когда природа становится особенно вдохновляющей. Лучи заходящего солнца, отражённые в кристально чистой воде, создают пейзажи, которые останутся в вашей памяти навсегда.
  • Живописные локации без толп — благодаря вечернему времени посещения вы сможете насладиться видами без лишней суеты. Мы посетим ключевые смотровые площадки и природные достопримечательности, где вы сможете сделать уникальные снимки и просто насладиться моментом.
  • Дегустация вина, сыра и мяса — погрузитесь в гастрономическую культуру Абхазии! Вас ждёт дегустация ароматных местных вин, сыров и мясных деликатесов, которые раскроют вам вкус этой удивительной страны.
  • Водопад Девичьи слёзы — увидите живописный водопад, окружённый легендами. Его тонкие струи воды, стекающие по скалам, создают завораживающее зрелище, особенно в мягком вечернем свете.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Водопад Мужские слезы
  • Рица
  • Молочный водопад и пляж Светланы Аллилуевой (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельное авто
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб, детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб, дети до 8 лет - бесплатно
  • Обед (по желанию)
  • Тарзанка (по желанию, 1000 руб с человека)
  • Молочный водопад и пляж Светланы Аллилуевой (1500 руб за группу, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра или Пицунда
Завершение: Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

На кабриолете из Гагры к озеру Рица
На машине
На кабриолете
6 часов
112 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
На автобусе
5.5 часов
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1000 ₽ за человека
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
На автобусе
2.5 часа
43 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
Вдохновиться красками и атмосферой города в закатный час
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре