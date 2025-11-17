Вечерняя экскурсия на озеро Рица — это волшебное путешествие в сердце Абхазии.
Вы насладитесь тишиной и спокойствием этого живописного места, которое в вечернее время становится особенно умиротворяющим.
Вас ждут захватывающие виды, чистый горный воздух и возможность сделать потрясающие фотографии на фоне уходящего дня. Это идеальный способ завершить день, окунувшись в красоту природы и отдохнув от суеты.
Описание экскурсииДрузья, приглашаем вас отправиться в уникальное путешествие к легендарному озеру Рица в рамках нашей экскурсии. Это не просто тур, а настоящее приключение, которое позволит вам увидеть знаменитое озеро и его окрестности в совершенно новом, магическом свете. Что вас ждёт:• Озеро Рица в вечернем свете — вы увидите одно из самых живописных мест Кавказа в момент, когда природа становится особенно вдохновляющей. Лучи заходящего солнца, отражённые в кристально чистой воде, создают пейзажи, которые останутся в вашей памяти навсегда.
- Живописные локации без толп — благодаря вечернему времени посещения вы сможете насладиться видами без лишней суеты. Мы посетим ключевые смотровые площадки и природные достопримечательности, где вы сможете сделать уникальные снимки и просто насладиться моментом.
- Дегустация вина, сыра и мяса — погрузитесь в гастрономическую культуру Абхазии! Вас ждёт дегустация ароматных местных вин, сыров и мясных деликатесов, которые раскроют вам вкус этой удивительной страны.
- Водопад Девичьи слёзы — увидите живописный водопад, окружённый легендами. Его тонкие струи воды, стекающие по скалам, создают завораживающее зрелище, особенно в мягком вечернем свете.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Девичьи слезы
- Голубое озеро
- Водопад Мужские слезы
- Рица
- Молочный водопад и пляж Светланы Аллилуевой (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельное авто
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб, детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб, дети до 8 лет - бесплатно
- Обед (по желанию)
- Тарзанка (по желанию, 1000 руб с человека)
- Молочный водопад и пляж Светланы Аллилуевой (1500 руб за группу, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра или Пицунда
Завершение: Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
