Погрузитесь в атмосферу Абхазии, наслаждаясь дегустациями местных вин, мёда, сыра и чая, и исследуйте природные чудеса, такие как водопады Девичьи и Мужские слезы, Голубое озеро и Юпшарский каньон.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу Абхазии, начиная с дегустации местных вин, мёда, сыра и чая (по желанию). Осмотрите водопад Девичьи слезы, о котором рассказывают, что его вода может помочь девушкам найти своего суженого, и водопад Мужские слезы, символизирующий гармонию и благополучие. Для любителей острых ощущений предусмотрены тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию) и стеклянный мост. Откройте для себя тайну Голубого озера и исследуйте Юпшарский каньон, где две скалы сходятся на расстоянии всего 20 метров. Познакомьтесь с Чабгарским карнизом («Чабгар» — переводится с абхазского языка как «Обрыв») на пути к озеру Рица, которое впечатляет своими панорамами. Завершите день прогулкой по вечерней Гагре, где вы увидите легендарный ресторан Гагрипш — здесь проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады. С обзорной площадки насладитесь видами на Пицунду и Черноморское побережье, а также незабываемым закатом. Важная информация: Начало экскурсии: КПП Псоу Граница Экосбор на озере Рица оплачивается дополнительно — 700 руб. взрослые, дети до 7 лет бесплатно, от 7 до 12 лет — 200 руб.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Тарзанка над рекой Бзыбь
- Стеклянный мост над рекой Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озера Рица
- Вечерняя Гагра
- Колоннада
- Ресторан Гагрипш
- Смотровая площадка
- Незабываемый закат
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
КПП Псоу Граница
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии: КПП Псоу Граница
- Экосбор на озере Рица оплачивается дополнительно - 700 руб. взрослые, дети до 7 лет бесплатно, от 7 до 12 лет - 200 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
