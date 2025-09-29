Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Пройдитесь по стеклянному читать дальше мосту над рекой Бзыбь и ощутите адреналин на тарзанке, а затем расслабьтесь, любуясь вечерними видами Гагра и знаменитым закатом с обзорной площадки.



Завершите день у Колоннады и в ресторане Гагрипш, окунувшись в атмосферу местных традиций и великолепной архитектуры. Погрузитесь в атмосферу Абхазии, наслаждаясь дегустациями местных вин, мёда, сыра и чая, и исследуйте природные чудеса, такие как водопады Девичьи и Мужские слезы, Голубое озеро и Юпшарский каньон.Пройдитесь по стеклянному

Дмитрий Ваш гид в Гагре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-7 человек 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Погрузитесь в атмосферу Абхазии, начиная с дегустации местных вин, мёда, сыра и чая (по желанию). Осмотрите водопад Девичьи слезы, о котором рассказывают, что его вода может помочь девушкам найти своего суженого, и водопад Мужские слезы, символизирующий гармонию и благополучие. Для любителей острых ощущений предусмотрены тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию) и стеклянный мост. Откройте для себя тайну Голубого озера и исследуйте Юпшарский каньон, где две скалы сходятся на расстоянии всего 20 метров. Познакомьтесь с Чабгарским карнизом («Чабгар» — переводится с абхазского языка как «Обрыв») на пути к озеру Рица, которое впечатляет своими панорамами. Завершите день прогулкой по вечерней Гагре, где вы увидите легендарный ресторан Гагрипш — здесь проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады. С обзорной площадки насладитесь видами на Пицунду и Черноморское побережье, а также незабываемым закатом. Важная информация: Начало экскурсии: КПП Псоу Граница Экосбор на озере Рица оплачивается дополнительно — 700 руб. взрослые, дети до 7 лет бесплатно, от 7 до 12 лет — 200 руб.

