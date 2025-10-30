Мы сделаем всё, чтобы знакомство с ними прошло идеально: покажем несравненные панорамы, расскажем об истории святынь и подскажем места для атмосферных снимков.
Описание экскурсии
Чудеса природы Абхазии
В пути скучать не придётся — дорога из Гагры изобилует природными достопримечательностями. Бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, реликтовые растения — всё это вы увидите из окна автобуса.
Юпшарский каньон
Сделаем небольшую остановку, чтобы вы оценили древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале. Также проедем водопады Девичьи и Мужские Слёзы.
Озеро Рица
И вот перед нами визитная карточка Абхазии! Вы узнаете, как образовалось озеро Рица и какие легенды с ним связаны. А также подробно изучите природу, рельеф, историю образования национального парка и его удивительные флору и фауну.
Новый Афон
На территории обители, раскинувшейся у подножия горы, мы прогуляемся по парку, увидим «сказочную» станцию Псырцха и рукотворный водопад. Побываем в храме Симона Канонита и Новоафонском монастыре. А в карстовой пещере рассмотрим галерею каменных цветов, окаменевшие водопады и подземное озеро.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 20 мест
- Сбор от остановок или гостиниц в заранее согласованном месте
- В стоимость входит экскурсионное обслуживание, входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк, дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса
- Новоафонский монастырь часто закрывают для посещения по понедельникам, но это не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед
- Молочный водопад, смотровая площадка 1250 м — 500 ₽
- Дача Сталина и Молочный водопад — 700 ₽
- Зиплайн (тарзанка) — 1000 ₽
- Катамаран на озере — 500 ₽
в среду и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный Взрослый билет
|2000 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
1) гид проводил экскурсию «на отвали», просто быстро произносил заученный текст в микрофон, еще и не очень четко. То ли устал, то
Рекомендую экскурсию тем, кто хочет посмотреть основные достопримечательности за один день.
Экскурсоводу Мадлене отдельное спасибо, провела все на высшем уровне. Очень приятный человек.
Поездка 10 из 10
Всем советую
Очень красивые места за 1 день мы побывали в разных местах и увидели все красоты.
Мадина - потрясающий, харизматичный,добрый и вежливый экскурсовод.
Спасибо.
А эти гооорыыы — это просто восторг!
Буду рекомендовать данную компанию по экскурсиям всем и точно вернусь сама! Спасибо!