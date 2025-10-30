Мои заказы

2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон

Познакомиться с двумя яркими достопримечательностями и влюбиться в природу республики
Этот маршрут по Абхазии считается самым популярным у путешественников — и не зря! Ведь в него входит посещение must-see мест республики: озера Рица в Абхазском национальном парке и Новоафонского мужского монастыря.

Мы сделаем всё, чтобы знакомство с ними прошло идеально: покажем несравненные панорамы, расскажем об истории святынь и подскажем места для атмосферных снимков.
2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон© Мадина
2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон© Мадина
2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон© Мадина
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Чудеса природы Абхазии

В пути скучать не придётся — дорога из Гагры изобилует природными достопримечательностями. Бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, реликтовые растения — всё это вы увидите из окна автобуса.

Юпшарский каньон

Сделаем небольшую остановку, чтобы вы оценили древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале. Также проедем водопады Девичьи и Мужские Слёзы.

Озеро Рица

И вот перед нами визитная карточка Абхазии! Вы узнаете, как образовалось озеро Рица и какие легенды с ним связаны. А также подробно изучите природу, рельеф, историю образования национального парка и его удивительные флору и фауну.

Новый Афон

На территории обители, раскинувшейся у подножия горы, мы прогуляемся по парку, увидим «сказочную» станцию Псырцха и рукотворный водопад. Побываем в храме Симона Канонита и Новоафонском монастыре. А в карстовой пещере рассмотрим галерею каменных цветов, окаменевшие водопады и подземное озеро.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 20 мест
  • Сбор от остановок или гостиниц в заранее согласованном месте
  • В стоимость входит экскурсионное обслуживание, входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк, дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса
  • Новоафонский монастырь часто закрывают для посещения по понедельникам, но это не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед
  • Молочный водопад, смотровая площадка 1250 м — 500 ₽
  • Дача Сталина и Молочный водопад — 700 ₽
  • Зиплайн (тарзанка) — 1000 ₽
  • Катамаран на озере — 500 ₽

в среду и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный Взрослый билет2000 ₽
Дети до 12 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

В
Виктория
30 окт 2025
Достопримечательности по маршруту прекрасные, но впечатление испортили некоторые нюансы:
1) гид проводил экскурсию «на отвали», просто быстро произносил заученный текст в микрофон, еще и не очень четко. То ли устал, то
ли выгорел, то ли просто не заинтересован делать свою работу хорошо.
2) дополнительная экскурсия на Рице 500₽, о которой не было заявлено заранее.
3) организатор не продумал, что делать с теми туристами, которые не берут доп экскурсию и не идут в пещеру. Этих туристов можно оставить по пути в какой-то интересной локации, где они сами найдут себе что-то интересное.
4) оооооочень долгие дегустации, а на локациях времени дают мало.

Общее впечатление осталось, что туристов воспринимают как кошелек с деньгами. «Бабки» в автобусе собирают с энтузиазмом, а экскурсию проводят без него.
Хочу отметить профессионализм водителя. Он был очень вежливый, никакой раздражительности и усталости, хотя он с самого утра до самого вечера нас забирал, развозил и возил по маршруту. Машину вел хорошо, уверенно, быстро без лишних выкрутасов.

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Уважаемая Виктория! Благодарим за отзыв!!!! Наш экскурсовод является одним из лучших гидов нашей команды и имеет соответствующую аккредитацию. Очень жаль,
что что вы остались не довольны!
Дополнительные лакации по желанию, и если нет желания дополнить, то вы на смотровой остаетесь и у вас больше времени на Рице!
Пещера входит в маршрут кто не желает посещать данный объект или были не раз в этой пещере проводят время в парке!
Все детали после бронирования так же было с вами согласовано!
Спасибо Вам за обращение!

Т
Татьяна
27 окт 2025
Мы в Абхазии были в первый раз. Экскурсия произвела прекрасное впечатление. Все чётко, по расписанию. Экскурсоводы великолепные, узнали много интересного. Мы в восторге.
Е
Елизавета
12 окт 2025
Есть доп. услуги — посещение новоафонской пещеры, обязательно сходите, это волшебно!
А
Анна
12 окт 2025
Путешествие очень понравилось. Гид, приятная, молодая девушка. Грамотно преподносит информацию. Автобус удобный. Маршрут насыщенный. На всех остановках дается достаточно времени для осмотра. Спасибо организаторам!
К
Ксения
11 окт 2025
Отличная экскурсия и гид Кристина, нам все очень понравилось
Я
Яна
5 окт 2025
В экскурсии потрясающе все, однозначно стоит посетить👍
А
Анастасия
26 сен 2025
Экскурсия понравилась. Диана рассказывала все интересно. Было много остановок. Понравилось, что группа была небольшая. Четко уложились в тайминг.
Рекомендую экскурсию тем, кто хочет посмотреть основные достопримечательности за один день.
Б
БАШКАТОВА
17 сен 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Мадине за невероятно интересную и увлекательную экскурсию! Мадина— потрясающий рассказчик и гид от Бога., очень интересная,красивая,приятная и, располагающая к себе, девушка. Было видно, что она не просто
работает,а вкладывает в каждый рассказ душу. Я слушала,затаив дыхание, и время пролетело совершенно незаметно.

Мадина познакомила нас с частичкой Абхазии. Спасибо ей за энергию, чувство юмора и терпение! Получила море удовольствия и обязательно буду рекомендовать вас всем друзьям.
Но я не хочу с вами прощаться), в следующем году мы, как всегда, приедем в Туапсе и хотим теперь посетить Сухум.

Владимир
Владимир
14 сен 2025
Всё отлично.
В
Виктория
30 авг 2025
Спасибо за поезду
Экскурсоводу Мадлене отдельное спасибо, провела все на высшем уровне. Очень приятный человек.
Поездка 10 из 10
Всем советую
Очень красивые места за 1 день мы побывали в разных местах и увидели все красоты.
Е
Екатерина
26 авг 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия! Заезжали на различные дегустации, на Рице был вкусный и относительно не дорогой обед. Отдельный респект гиду Мадине, вся информация преподносилась легко, доступно. Мадина администратор -Вам спасибо за помощь в организации экскурсий за экскурсии, которые не предполагают выезд из некоторых отдаленных район Абхазии, все было просто супер. Посетили 3 экскурсии с этим агентством! Рекомендую!
Н
Наталья
24 авг 2025
Интересная и позновательная экскурсия.
Мадина - потрясающий, харизматичный,добрый и вежливый экскурсовод.
Спасибо.
Т
Тихомирова
15 авг 2025
Всё было отлично. Спасибо за экскурсию
А
Алиса
1 авг 2025
В этом году впервые посетила Абхазию — она покорила мое сердце и душу! Озеро Рица заворожило! Благодаря экскурсоводу Ахмаду день прошел интересно и весело! В экскурсию было включено много вкусных точек: вино, мед, сыр и многое другое!) даже с зиплайна полетали!
А эти гооорыыы — это просто восторг!
Буду рекомендовать данную компанию по экскурсиям всем и точно вернусь сама! Спасибо!
Карина
Карина
19 июл 2025
Замечательная экскурсия в сопровождении гида Мадлены, очень насыщенная, побывали во всех знаковых местах по пути к озеру Рица и в Новом Афоне. Спасибо за такую программу, было весело, интересно, живописно и вкусно.
