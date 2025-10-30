Этот маршрут по Абхазии считается самым популярным у путешественников — и не зря! Ведь в него входит посещение must-see мест республики: озера Рица в Абхазском национальном парке и Новоафонского мужского монастыря. Мы сделаем всё, чтобы знакомство с ними прошло идеально: покажем несравненные панорамы, расскажем об истории святынь и подскажем места для атмосферных снимков.

Описание экскурсии

Чудеса природы Абхазии

В пути скучать не придётся — дорога из Гагры изобилует природными достопримечательностями. Бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, реликтовые растения — всё это вы увидите из окна автобуса.

Юпшарский каньон

Сделаем небольшую остановку, чтобы вы оценили древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале. Также проедем водопады Девичьи и Мужские Слёзы.

Озеро Рица

И вот перед нами визитная карточка Абхазии! Вы узнаете, как образовалось озеро Рица и какие легенды с ним связаны. А также подробно изучите природу, рельеф, историю образования национального парка и его удивительные флору и фауну.

Новый Афон

На территории обители, раскинувшейся у подножия горы, мы прогуляемся по парку, увидим «сказочную» станцию Псырцха и рукотворный водопад. Побываем в храме Симона Канонита и Новоафонском монастыре. А в карстовой пещере рассмотрим галерею каменных цветов, окаменевшие водопады и подземное озеро.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 20 мест

Сбор от остановок или гостиниц в заранее согласованном месте

В стоимость входит экскурсионное обслуживание, входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк, дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса

Новоафонский монастырь часто закрывают для посещения по понедельникам, но это не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

