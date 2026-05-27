Предлагаю вам взглянуть на всеобъемлющую красоту Абхазии: пышную растительность, многочисленные реки, зелёные горы, живописные озёра и водопады.
Со мной вы увидите не только все абхазские must-see-места, но и неожиданные: водопад Птичий клюв, куда не всегда возят туристов, и смотровую на обратной стороне озера Рица высотой более 1200 метров.
Описание экскурсии
- Руины Бзыбской крепости — одно из немногих сохранившихся сооружений 10 века
- Водопад Девичьи слёзы — каскад горной талой воды, бьющий из скалы
- Винный погреб с дегустацией домашних вин и закусок
- Горная пасека с дегустацией мёда и медовухи
- Голубое озеро глубиной более 50 м
- Место слияния двух высокогорных рек Геги и Бзыби
- Юпшарский каньон — живописный скалистый коридор
- Водопады Мужские слёзы и Птичий клюв (по желанию)
- Смотровая площадка на обратной стороне озера Рица
- Озеро Рица — главная достопримечательность Абхазии
- Обед у стеклянного моста над рекой Бзыбь
Я расскажу:
- Об истории и культуре абхазского народа
- Живности и растительности на территории Рицинского заповедника
- Экспедициях, проводившихся к озеру
- Дачах Сталина — и о той, что возле озера, и о других, построенных по всему периметру республики
А также отвечу на любые интересующие вас вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Mercedes
- Дети до 7 лет едут бесплатно
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽, детский (с 7 до 12 лет) — 500 ₽
- Поездка на водопад Птичий клюв — 300 ₽
- Обед (по желанию) — 700–1000 ₽
- Полёт на тарзанке (по желанию) — 1000 ₽
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Привет, меня зовут Тимур! Я организатор и по совместительству гид тематических туров. За период своей профессиональной деятельности с 2022 года проводил экскурсии по всей Абхазии и познакомил с её красотами
