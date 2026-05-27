Озеро Рица + водопады - из Гагры

Увидеть все популярные места Абхазии и обратную сторону легендарного озера
Предлагаю вам взглянуть на всеобъемлющую красоту Абхазии: пышную растительность, многочисленные реки, зелёные горы, живописные озёра и водопады.

Со мной вы увидите не только все абхазские must-see-места, но и неожиданные: водопад Птичий клюв, куда не всегда возят туристов, и смотровую на обратной стороне озера Рица высотой более 1200 метров.
Описание экскурсии

  • Руины Бзыбской крепости — одно из немногих сохранившихся сооружений 10 века
  • Водопад Девичьи слёзы — каскад горной талой воды, бьющий из скалы
  • Винный погреб с дегустацией домашних вин и закусок
  • Горная пасека с дегустацией мёда и медовухи
  • Голубое озеро глубиной более 50 м
  • Место слияния двух высокогорных рек Геги и Бзыби
  • Юпшарский каньон — живописный скалистый коридор
  • Водопады Мужские слёзы и Птичий клюв (по желанию)
  • Смотровая площадка на обратной стороне озера Рица
  • Озеро Рица — главная достопримечательность Абхазии
  • Обед у стеклянного моста над рекой Бзыбь

Я расскажу:

  • Об истории и культуре абхазского народа
  • Живности и растительности на территории Рицинского заповедника
  • Экспедициях, проводившихся к озеру
  • Дачах Сталина — и о той, что возле озера, и о других, построенных по всему периметру республики

А также отвечу на любые интересующие вас вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто Mercedes
  • Дети до 7 лет едут бесплатно

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽, детский (с 7 до 12 лет) — 500 ₽
  • Поездка на водопад Птичий клюв — 300 ₽
  • Обед (по желанию) — 700–1000 ₽
  • Полёт на тарзанке (по желанию) — 1000 ₽

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Привет, меня зовут Тимур! Я организатор и по совместительству гид тематических туров. За период своей профессиональной деятельности с 2022 года проводил экскурсии по всей Абхазии и познакомил с её красотами
читать дальше

тысячи людей! Со мной вы можете поехать любоваться природой или созерцать древнюю архитектуру. В любом случае, наши с вами путешествия приятно вас удивят и оставят кучу тех эмоций, которых порой так не хватает в серые будни. До встречи!

