Приглашаем в удивительную Абхазию.Вам не придётся планировать маршрут и составлять программу — мы уже всё придумали и организовали тур так, чтобы всего за 2 дня увидеть максимум.Вы увидите древнее и

советское наследие Гагры, осмотрите знаменитую колоннаду и храм, где бывал Николай II. Насладитесь видами горных ущелий, послушаете гул водопада и насладитесь красотой озера Рица. Конечно, сделаете красивые снимки! Только представьте: вы на фоне белоснежных гор и лазурной воды — и никакая обработка не понадобится. Ещё посетим Новый Афон, заглянем на заброшенную ж/д станцию для атмосферных кадров, погуляем по Сухуму. А завершим тур отдыхом на пляже. Вы сможете выбрать: хотите ли понежиться на мягком песке, отдохнуть у Белых скал или насладиться видами пицундских сосен.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 45 000 ₽ за тур

Ваш гид в Гагре

Описание тура

Организационные детали

Возможны внесения изменений в маршрут и в порядок посещения мест, замена локаций по запросу, если потребуется доплата — об этом заранее предупредим.

С собой необходимо взять:

1. Паспорт: внутренний российский паспорт или загранпаспорт, свидетельства о рождении для детей.

2. Удобная обувь/тёплая одежда по сезону (горы: может быть холодно, с октября по апрель обязательно!);

3. Фотоаппарат;

4. Деньги за экскурсию (оставшуюся часть);

5. Наличные деньги на сувениры, входные билеты. Карты в большинстве мест в Абхазии не работают или работают только «Мир»;

6. Зонт/дождевик;

7. Солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);

8. Пустая тара для набора воды из родника;

9. Купальные принадлежности;

10. Еда для местных голодных животных (по желанию).