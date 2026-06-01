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Индивидуальный экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Сухум, Новый Афон и озеро Рица

Сделать фото на фоне гор и лазури водоёма, увидеть древние святыни и отдохнуть на пляже
Приглашаем в удивительную Абхазию.

Вам не придётся планировать маршрут и составлять программу — мы уже всё придумали и организовали тур так, чтобы всего за 2 дня увидеть максимум.

Вы увидите древнее и
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советское наследие Гагры, осмотрите знаменитую колоннаду и храм, где бывал Николай II. Насладитесь видами горных ущелий, послушаете гул водопада и насладитесь красотой озера Рица.

Конечно, сделаете красивые снимки! Только представьте: вы на фоне белоснежных гор и лазурной воды — и никакая обработка не понадобится.

Ещё посетим Новый Афон, заглянем на заброшенную ж/д станцию для атмосферных кадров, погуляем по Сухуму. А завершим тур отдыхом на пляже.

Вы сможете выбрать: хотите ли понежиться на мягком песке, отдохнуть у Белых скал или насладиться видами пицундских сосен.

Индивидуальный экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Сухум, Новый Афон и озеро Рица
Индивидуальный экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Сухум, Новый Афон и озеро Рица
Индивидуальный экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Сухум, Новый Афон и озеро Рица

Описание тура

Организационные детали

Возможны внесения изменений в маршрут и в порядок посещения мест, замена локаций по запросу, если потребуется доплата — об этом заранее предупредим.

С собой необходимо взять:

1. Паспорт: внутренний российский паспорт или загранпаспорт, свидетельства о рождении для детей.

2. Удобная обувь/тёплая одежда по сезону (горы: может быть холодно, с октября по апрель обязательно!);

3. Фотоаппарат;

4. Деньги за экскурсию (оставшуюся часть);

5. Наличные деньги на сувениры, входные билеты. Карты в большинстве мест в Абхазии не работают или работают только «Мир»;

6. Зонт/дождевик;

7. Солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);

8. Пустая тара для набора воды из родника;

9. Купальные принадлежности;

10. Еда для местных голодных животных (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Гагре, горные ущелья, Чабгарский карниз и лазурь озера Рица

Пересечём границу и отправимся в путешествие. Начнём с Гагры. Посетим ресторан «Гагрипш», здание в стиле шале с уникальными европейскими часами. Остановимся на смотровой площадке с видом на побережье, после чего увидим колоннаду — символ советского времени. Далее заглянем в храм 10 века, где после восстановления бывал сам Николай II.

По дороге к озеру Рица проедем через ущелья — Бзыбское, Гегское и Юпшарское. Сделаем остановку у Чабгарского карниза — с обзорного балкона открываются впечатляющие горные пейзажи.

На высоте 950 метров расположилась смотровая площадка, на которую мы прибудем, чтобы полюбоваться лазурным водоёмом и сделать красивые кадры. По желанию можем побывать у водопада Молочный и посетить дачу Сталина.

На обед — блюда кавказской кухни, либо другая опция по запросу. Заедем на форелевое хозяйство с видами на скальный монастырь и горную реку, где можно искупаться.

Под вечер отправимся в отель. По дороге дадим рекомендации по местным фруктам, напиткам и деликатесам. После размещения — свободное время для прогулки.

Прогулка по Гагре, горные ущелья, Чабгарский карниз и лазурь озера РицаПрогулка по Гагре, горные ущелья, Чабгарский карниз и лазурь озера РицаПрогулка по Гагре, горные ущелья, Чабгарский карниз и лазурь озера РицаПрогулка по Гагре, горные ущелья, Чабгарский карниз и лазурь озера Рица
2 день

Новый Афон: станция Псырцха, грот Симона Кананита; прогулка по Сухуму и пляжный отдых перед отъездом

После завтрака мы отправимся в Новый Афон. Посетим станцию Псырцха, затем прогуляемся через ущелье к келье-гроту апостола Симона Кананита. Далее осмотрим Новоафонский монастырь. По желанию можно дополнить маршрут экскурсией в Новоафонскую пещеру (около 1,5 часов).

Переедем в Сухум. Прогуляемся по набережной Махаджиров и поднимемся на смотровую площадку «Фуникулёр», откуда открываются виды на столицу Абхазии. Обед — в одном из ресторанов с блюдами национальной кухни.

После обеда поедем в сторону границы. В летний сезон — остановка для купания на одном из пляжей по выбору: с Белыми скалами, песком или с пицундскими соснами.

Новый Афон: станция Псырцха, грот Симона Кананита; прогулка по Сухуму и пляжный отдых перед отъездомНовый Афон: станция Псырцха, грот Симона Кананита; прогулка по Сухуму и пляжный отдых перед отъездомНовый Афон: станция Псырцха, грот Симона Кананита; прогулка по Сухуму и пляжный отдых перед отъездомНовый Афон: станция Псырцха, грот Симона Кананита; прогулка по Сухуму и пляжный отдых перед отъездомНовый Афон: станция Псырцха, грот Симона Кананита; прогулка по Сухуму и пляжный отдых перед отъездом

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, от отеля и обратно
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Возможно расширить группу до 10 человек, стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен трансфер в пределах Центрального, Хостинского, Адлерского районов, также можем забрать вас уже в Абхазии, в этом случае маршрут обсудим с вами индивидуально
Завершение: Сочи, доставим к вашему отелю, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Здравствуйте, дорогие друзья. Свой путь в туризме я начинал на Ближнем Востоке — в Египте, Израиле и Иордании, продолжил в Таиланде, Индонезии. В Сочи живу с 2015 года, постоянно совершенствую
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свои познания об истории и культуре региона, открываю новые маршруты. В нашей команде работают люди с широким кругозором. Мы встречаем и провожаем отдыхающих в аэропорту и на ж/д вокзалах (их в Сочи 5). С комфортом предоставляем индивидуальный трансфер в любую точку Абхазии и наоборот — из Абхазии в аэропорт, отели и ж/д вокзалы Сочи. Путешествия — наша жизнь, мы сами путешествуем и увлекаем в это и вас!

Тур входит в следующие категории Гагры

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