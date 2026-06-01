Вам не придётся планировать маршрут и составлять программу — мы уже всё придумали и организовали тур так, чтобы всего за 2 дня увидеть максимум.
Вы увидите древнее и
Описание тура
Организационные детали
Возможны внесения изменений в маршрут и в порядок посещения мест, замена локаций по запросу, если потребуется доплата — об этом заранее предупредим.
С собой необходимо взять:
1. Паспорт: внутренний российский паспорт или загранпаспорт, свидетельства о рождении для детей.
2. Удобная обувь/тёплая одежда по сезону (горы: может быть холодно, с октября по апрель обязательно!);
3. Фотоаппарат;
4. Деньги за экскурсию (оставшуюся часть);
5. Наличные деньги на сувениры, входные билеты. Карты в большинстве мест в Абхазии не работают или работают только «Мир»;
6. Зонт/дождевик;
7. Солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);
8. Пустая тара для набора воды из родника;
9. Купальные принадлежности;
10. Еда для местных голодных животных (по желанию).
Программа тура по дням
Прогулка по Гагре, горные ущелья, Чабгарский карниз и лазурь озера Рица
Пересечём границу и отправимся в путешествие. Начнём с Гагры. Посетим ресторан «Гагрипш», здание в стиле шале с уникальными европейскими часами. Остановимся на смотровой площадке с видом на побережье, после чего увидим колоннаду — символ советского времени. Далее заглянем в храм 10 века, где после восстановления бывал сам Николай II.
По дороге к озеру Рица проедем через ущелья — Бзыбское, Гегское и Юпшарское. Сделаем остановку у Чабгарского карниза — с обзорного балкона открываются впечатляющие горные пейзажи.
На высоте 950 метров расположилась смотровая площадка, на которую мы прибудем, чтобы полюбоваться лазурным водоёмом и сделать красивые кадры. По желанию можем побывать у водопада Молочный и посетить дачу Сталина.
На обед — блюда кавказской кухни, либо другая опция по запросу. Заедем на форелевое хозяйство с видами на скальный монастырь и горную реку, где можно искупаться.
Под вечер отправимся в отель. По дороге дадим рекомендации по местным фруктам, напиткам и деликатесам. После размещения — свободное время для прогулки.
Новый Афон: станция Псырцха, грот Симона Кананита; прогулка по Сухуму и пляжный отдых перед отъездом
После завтрака мы отправимся в Новый Афон. Посетим станцию Псырцха, затем прогуляемся через ущелье к келье-гроту апостола Симона Кананита. Далее осмотрим Новоафонский монастырь. По желанию можно дополнить маршрут экскурсией в Новоафонскую пещеру (около 1,5 часов).
Переедем в Сухум. Прогуляемся по набережной Махаджиров и поднимемся на смотровую площадку «Фуникулёр», откуда открываются виды на столицу Абхазии. Обед — в одном из ресторанов с блюдами национальной кухни.
После обеда поедем в сторону границы. В летний сезон — остановка для купания на одном из пляжей по выбору: с Белыми скалами, песком или с пицундскими соснами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту, от отеля и обратно
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Возможно расширить группу до 10 человек, стоимость по запросу