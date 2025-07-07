Первая остановка — Гагра. Здесь вы прогуляетесь по центру курорта и увидите замок принца Ольденбургского, колоннаду и храм Святого Ипатия. Узнаете историю крепости Абаата и какие знаменитости посещали ресторан «Гагрипш». Также пройдёмся по Приморскому парку.

Далее вы отправитесь в Пицунду — место, где вас ждут пляжи, сосновые леса и море. Насладитесь атмосферой этого курорта.

Затем доедем до озера Рица и осмотрим его живописные окрестности. Вы увидите водопады Мужские и Девичьи слёзы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь видом Голубого озера.