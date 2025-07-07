Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
На 2 дня отправимся в солнечную Абхазию, чтобы увидеть природную жемчужину в горах и насладиться морским бризом. Прогуляемся по курортным городам: Гагре, Пицунде, Сухуму и Новому Афону. Осмотрим значимые достопримечательности и отдохнём на пляже. Через Юпшарский каньон доедем до Рицы, а ещё заглянем в живописное ущелье Черниговка. Выезд проводится только для вашей компании на комфортабельном автомобиле.
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов. Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ. Детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства, паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
1 день
Гагра, Пицунда и озеро Рица
Первая остановка — Гагра. Здесь вы прогуляетесь по центру курорта и увидите замок принца Ольденбургского, колоннаду и храм Святого Ипатия. Узнаете историю крепости Абаата и какие знаменитости посещали ресторан «Гагрипш». Также пройдёмся по Приморскому парку.
Далее вы отправитесь в Пицунду — место, где вас ждут пляжи, сосновые леса и море. Насладитесь атмосферой этого курорта.
Затем доедем до озера Рица и осмотрим его живописные окрестности. Вы увидите водопады Мужские и Девичьи слёзы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь видом Голубого озера.
2 день
Новый Афон, Сухум и ущелье Черниговка
Сегодня исследуем Новый Афон. Поднимемся на Иверскую гору с Анакопийской крепостью и увидим рукотворный водопад. Желающие смогут посетить Новоафонский монастырь с храмом в честь целителя Пантелеймона. Также вы узнаете о Симоне Кананите, который принял здесь мученическую смерть.
Далее отправимся в Сухум. Прогуляемся по набережной и городу, а также отдохнём на пляже Мокка-Бич.
Завершим день посещением ущелья Черниговка и кафе «Ассир», где вы сможете попробовать местные блюда.
Что включено
Переезды по программе
Сопровождение гидом-водителем
Что не входит в цену
Билеты до места старта и обратно в ваш город
Трансфер из Адлера, Сочи или Красной Поляны - обсуждается индивидуально
Проживание
Питание
Экосбор на озере Рица - около 700 ₽ за человека
Входные билеты в музеи, Новоафонскую пещеру и другие локации (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, 9:00. Возможен выезд из Адлера, Сочи и Красной Поляны за доплату
Завершение: КПП Псоу, 18:00. Возможен возврат в Адлер, Сочи и Красную Поляну за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Гагре
Провёл экскурсии для 875 туристов
Меня зовут Виктор, я живу в Сочи и постоянно изучаю историю Краснодарского края и Абхазии. Очень люблю путешествия и общение с интересными людьми. С радостью покажу вам самые потрясающие места Черноморского побережья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 июл 2025
Поездка состоялась с водителем-гидом Николаем🤗(Виктор отсутствовал по семейным обстоятельствам) Очень довольны и общением и впечатлениями. Получили несомненное удовольствие и кучу фотоснимков. Маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий и вовремя скорректирован в связи со сменой погодных условий. Рекомендуем! Будем использовать Ваши предложения при выборе туров в дальнейшем🤗