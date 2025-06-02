Встретимся и начнём знакомство с Абхазией с основных достопримечательностей Гагры. Увидим все визитные карточки: колоннаду, заброшенный театр, ресторан «Гагрипш».

Проследуем к главному символу страны — озеру Рица. На нашем пути к голубой жемчужине встретятся Юпшарский каньон, слияние рек, подвесные мосты, мховые рощи, водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Чабгарский карниз. По прибытии полюбуемся горным хребтом, вдохнём опьяняюще свежий воздух, выпьем кофе с прекрасными панорамами. При желании можно покататься на катере или катамаране, доехать до дачи Сталина, водопада Молочный или смотровой с видом на Рицу сверху.

Двигаемся дальше, в Мюссеру. Отдохнём на диком пляже, осмотрим храмовые руины, покатаемся на качелях у моря. Заедем в форелевое хозяйство, увидим скальный монастырь в ущелье реки Мчишты и водную пещеру.

Ночевать останемся в Новом Афоне.