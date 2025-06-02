На японском внедорожнике мы проследуем от российской до грузинской границы не только по популярным маршрутам, но и по малоизвестным
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Достопримечательности Гагры, отдых у озера Рица и в Мюссере, форелевое хозяйство, скальный монастырь
Встретимся и начнём знакомство с Абхазией с основных достопримечательностей Гагры. Увидим все визитные карточки: колоннаду, заброшенный театр, ресторан «Гагрипш».
Проследуем к главному символу страны — озеру Рица. На нашем пути к голубой жемчужине встретятся Юпшарский каньон, слияние рек, подвесные мосты, мховые рощи, водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Чабгарский карниз. По прибытии полюбуемся горным хребтом, вдохнём опьяняюще свежий воздух, выпьем кофе с прекрасными панорамами. При желании можно покататься на катере или катамаране, доехать до дачи Сталина, водопада Молочный или смотровой с видом на Рицу сверху.
Двигаемся дальше, в Мюссеру. Отдохнём на диком пляже, осмотрим храмовые руины, покатаемся на качелях у моря. Заедем в форелевое хозяйство, увидим скальный монастырь в ущелье реки Мчишты и водную пещеру.
Ночевать останемся в Новом Афоне.
Прогулки по Новому Афону и Сухуму, малоизвестные локации в ущелье Черниговка, купание в источниках или поездка к водопаду
Продолжим знакомство прогулкой по Новому Афону. Дойдём до заброшенной станции на реке Псырцха, Новоафонского водопада и парка с лебедями. Если захотите, можем подняться к Анакопийской крепости.
Следующий пункт нашего путешествия — сердце Абхазии. В Сухуме пройдём по набережной, слушая шум прибоя, пообедаем и отправимся дальше, к ущелью Черниговка. Тут увидим малоизвестные для гостей страны локации: заброшенные ГЭС и санаторий, увитый плющом каменный мост 10 века.
Завершим день купанием в горячих источниках или поездкой к Ольгинскому водопаду. Ночевать будем в Сухуме.
Города-призраки, водопады, пещера с подземной рекой, оригинальная смотровая
Напоследок исследуем самые отдалённые уголки Абхазии, доехав почти до границы с Грузией. Посетим города-призраки Ткварчели и Акармару, в которых сейчас живут всего несколько семей, осмотрим старый мост, покинутые людьми дома и заброшенные шахты.
Восхитимся величием водопадов Великан, Ирина, Безымянный и пообедаем поблизости. Можем спуститься в пещеру с подземной рекой или подняться на смотровую площадку «Рука».
На этом наше приключение завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Гагру и обратно в ваш город
- Проживание - около 3000 ₽ за 2-местный номер
- Питание
- Входные билеты:
- Экосбор у Рицы - 700 ₽
- Ущелье Черниговка - 300 ₽
- ГЭС - 100 ₽
- Купание в источниках - 300 ₽
- Экосбор у водопадов - 400 ₽
- Форелевое хозяйство - 200 ₽
- Смотровая площадка «Рука» - 150 ₽
Отзывы и рейтинг
Поездка прошла очень хорошо, спасибо. У нас был гид Леван,нам безумно понравилось как он проводил экскурсию, показал намного больше мест,чем было запланировано, рассказывал очень много историй
Абхазии. Остались очень довольны этой поездкой, спасибо большое
