Мои заказы

От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании

Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
В комфортном для вас темпе покажу всё самое интересное на любимой родине.

На японском внедорожнике мы проследуем от российской до грузинской границы не только по популярным маршрутам, но и по малоизвестным
читать дальше

для гостей локациям.

Вы полюбуетесь главным символом — озером Рица — и увидите другие визитные карточки: в Гагре — колоннаду, Зимний театр, ресторан «Гагрипш», в Новом Афоне — станцию «Псырцха», водопад, парк с лебедями, в Сухуме — живописную набережную.

Доберётесь в неизведанные и самые удалённые уголки: к дикому пляжу Мюссеры, вырубленному в скале монастырю, увитому плющом каменному мосту 10 века, скрытым в горах природным сокровищам.

Наконец, насладитесь ускользающей красотой некогда величественных объектов: заброшенных ГЭС и санатория в Черниговке, а также покинутых людьми домов и шахт в городах-призраках Ткварчели и Акармара.

5
1 отзыв
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Гагры, отдых у озера Рица и в Мюссере, форелевое хозяйство, скальный монастырь

Встретимся и начнём знакомство с Абхазией с основных достопримечательностей Гагры. Увидим все визитные карточки: колоннаду, заброшенный театр, ресторан «Гагрипш».

Проследуем к главному символу страны — озеру Рица. На нашем пути к голубой жемчужине встретятся Юпшарский каньон, слияние рек, подвесные мосты, мховые рощи, водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Чабгарский карниз. По прибытии полюбуемся горным хребтом, вдохнём опьяняюще свежий воздух, выпьем кофе с прекрасными панорамами. При желании можно покататься на катере или катамаране, доехать до дачи Сталина, водопада Молочный или смотровой с видом на Рицу сверху.

Двигаемся дальше, в Мюссеру. Отдохнём на диком пляже, осмотрим храмовые руины, покатаемся на качелях у моря. Заедем в форелевое хозяйство, увидим скальный монастырь в ущелье реки Мчишты и водную пещеру.

Ночевать останемся в Новом Афоне.

Достопримечательности Гагры, отдых у озера Рица и в Мюссере, форелевое хозяйство, скальный монастырьДостопримечательности Гагры, отдых у озера Рица и в Мюссере, форелевое хозяйство, скальный монастырьДостопримечательности Гагры, отдых у озера Рица и в Мюссере, форелевое хозяйство, скальный монастырьДостопримечательности Гагры, отдых у озера Рица и в Мюссере, форелевое хозяйство, скальный монастырь
2 день

Прогулки по Новому Афону и Сухуму, малоизвестные локации в ущелье Черниговка, купание в источниках или поездка к водопаду

Продолжим знакомство прогулкой по Новому Афону. Дойдём до заброшенной станции на реке Псырцха, Новоафонского водопада и парка с лебедями. Если захотите, можем подняться к Анакопийской крепости.

Следующий пункт нашего путешествия — сердце Абхазии. В Сухуме пройдём по набережной, слушая шум прибоя, пообедаем и отправимся дальше, к ущелью Черниговка. Тут увидим малоизвестные для гостей страны локации: заброшенные ГЭС и санаторий, увитый плющом каменный мост 10 века.

Завершим день купанием в горячих источниках или поездкой к Ольгинскому водопаду. Ночевать будем в Сухуме.

Прогулки по Новому Афону и Сухуму, малоизвестные локации в ущелье Черниговка, купание в источниках или поездка к водопадуПрогулки по Новому Афону и Сухуму, малоизвестные локации в ущелье Черниговка, купание в источниках или поездка к водопадуПрогулки по Новому Афону и Сухуму, малоизвестные локации в ущелье Черниговка, купание в источниках или поездка к водопадуПрогулки по Новому Афону и Сухуму, малоизвестные локации в ущелье Черниговка, купание в источниках или поездка к водопаду
3 день

Города-призраки, водопады, пещера с подземной рекой, оригинальная смотровая

Напоследок исследуем самые отдалённые уголки Абхазии, доехав почти до границы с Грузией. Посетим города-призраки Ткварчели и Акармару, в которых сейчас живут всего несколько семей, осмотрим старый мост, покинутые людьми дома и заброшенные шахты.

Восхитимся величием водопадов Великан, Ирина, Безымянный и пообедаем поблизости. Можем спуститься в пещеру с подземной рекой или подняться на смотровую площадку «Рука».

На этом наше приключение завершено.

Города-призраки, водопады, пещера с подземной рекой, оригинальная смотроваяГорода-призраки, водопады, пещера с подземной рекой, оригинальная смотроваяГорода-призраки, водопады, пещера с подземной рекой, оригинальная смотроваяГорода-призраки, водопады, пещера с подземной рекой, оригинальная смотровая

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Гагру и обратно в ваш город
  • Проживание - около 3000 ₽ за 2-местный номер
  • Питание
  • Входные билеты:
  • Экосбор у Рицы - 700 ₽
  • Ущелье Черниговка - 300 ₽
  • ГЭС - 100 ₽
  • Купание в источниках - 300 ₽
  • Экосбор у водопадов - 400 ₽
  • Форелевое хозяйство - 200 ₽
  • Смотровая площадка «Рука» - 150 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать вас из Адлера или от КПП Псоу
Завершение: Гагра/Адлер/КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван
Леван — ваш гид в Гагре
Привет! Меня зовут Леван. Мой опыт работы в туризме — более 13 лет, и я предлагаю вам индивидуальные путешествия в моём собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что
читать дальше

я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии и туры по Абхазии могут проводить коллеги. Приезжайте в гости, мы с радостью покажем всё самое интересное!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
2 июн 2025
Здравствуйте!
Поездка прошла очень хорошо, спасибо. У нас был гид Леван,нам безумно понравилось как он проводил экскурсию, показал намного больше мест,чем было запланировано, рассказывал очень много историй
Абхазии. Остались очень довольны этой поездкой, спасибо большое
10/10

Тур входит в следующие категории Гагры

Похожие туры из Гагры

Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
На машине
4 дня
6 отзывов
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской гр...
27 ноя в 12:00
4 дек в 12:00
38 500 ₽ за человека
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
На машине
3 дня
1 отзыв
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
21 ноя в 11:00
5 дек в 11:00
25 400 ₽ за человека
Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
На машине
3 дня
1 отзыв
Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
12 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
18 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гагре
Все туры из Гагры