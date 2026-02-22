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Экспресс-трип по Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе

Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
За 2 дня вы исследуете Абхазию от побережья Чёрного моря до горных ущелий, увидите древние храмы, скальные утёсы, каньоны и озеро Рица, а также побываете в культовых местах Гагры, Пицунды
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и Нового Афона.

Прогуляетесь по набережной Гагры, увидите храм Святого Ипатия и руины крепости Абаата, подниметесь на смотровую площадку с видом на побережье и заглянете в тенистый Парк принца Ольденбургского. В Пицунде посетите собор 5 века и узнаете, как выглядел элитный курорт времён СССР. В Новом Афоне осмотрите монастырь, водопад Псырцха и старинную железнодорожную станцию в ущелье. Подниметесь к Анакопийской крепости или посетите Новоафонские пещеры. При желании дополните отдых другими локациями.

5
6 отзывов
Экспресс-трип по Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Экспресс-трип по Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Экспресс-трип по Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Отдельно оплачивается трансфер с отдаленных и труднодоступных для проезда обычных машин районов Сочи и Красной поляны, 1000 р. в одну сторону.

Основной формат — это гид, он же водитель, за рулём собственного автомобиля, который знает историю мест, что вы увидите, знает, где вкусно покушать и безопасно, где есть Wi-Fi для связи и где самые лучшие фотографии получаются, и подстроится под ваши запросы.

Важно!
Абхазия — это другая страна. И если у вас имеются ограничения на выезд (задолженности, судимости и т. д.) за пределы России, на Абхазию это тоже распространяется.
Если у вас место рождения — Грузия или грузинская фамилия по паспорту — въезд в РА, скорее всего, невозможен по причинам межнационального конфликта 92–93 гг.
Въезд в Абхазию для граждан РФ — по внутреннему паспорту или загранпаспорту, подходит и тот, и тот документ.

Программа тура по дням

1 день

Гагра, Пицунда и озеро Рица

Путешествие начнётся с остановки у Белых скал на побережье, затем мы поднимемся на смотровую балку над Гагрой, откуда открываются виды на город и горы. В Гагре посетим храм Святого Ипатия и останки крепости Абаата, а также прогуляемся по Парку принца Ольденбургского.

Далее поедем в Пицунду. Здесь вы увидите Андреевский собор 5 века и прогуляетесь по территории бывшего советского курорта.

После этого продолжим маршрут к озеру Рица. По дороге сделаем остановки у подвесного немецкого моста через реку Бзыбь, в Юпшарском каньоне, у Голубого озера, на Чабгарском карнизе и у водопадов Девичьи и Мужские слёзы.

В завершение дня нас ждёт прогулка вдоль озера Рица. При желании можно взять катамаран или катер и прокатиться по водной глади среди гор.

Гагра, Пицунда и озеро РицаГагра, Пицунда и озеро РицаГагра, Пицунда и озеро РицаГагра, Пицунда и озеро РицаГагра, Пицунда и озеро РицаГагра, Пицунда и озеро Рица
2 день

Новый Афон и опциональные экскурсии

Утром отправимся в Новый Афон, где посетим монастырь и водопад на реке Псырцха. Затем пройдёмся по ущелью к старинной железнодорожной станции между двумя тоннелями.

Если позволит погода, поднимемся к Анакопийской крепости с видом на море и горы (около 1 км пешком). В случае дождя спустимся в Новоафонские пещеры.

После обеда — на выбор одна из 3 экскурсий:
— Форелевое хозяйство на реке Мчишта, прогулка по лесу и возможность выловить и попробовать рыбу.
— Мюссерский храм на берегу моря и прогулка по вечнозелёным лугам.
— Парк львов — небольшой зоопарк под открытым небом.

Новый Афон и опциональные экскурсииНовый Афон и опциональные экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник7800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту в Абхазии
  • Услуги гида-водителя
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Сочи/Адлера и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты:
  • 700 ₽ - въезд в национальный парк «Рица»
  • 300 ₽ - Анакопийская крепость
  • 250 ₽ - форелевое хозяйство
  • 1000 ₽ взрослый билет и 700 ₽ (дети от 4 до 12 лет) - Парк львов
  • Трансфер из/до Сочи/Адлера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, точное место и время по договорённости
Завершение: Гагра, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 41 туриста
Мы — команда местных гидов на автомобилях разного класса и уровня комфорта (седаны, джипы, минивэны). Больше 9 лет мы буквально живем нашим общим любимым делом и знакомим гостей с неповторимой природой и атмосферой Абхазии и Сочи. Каждый маршрут подходит как для взрослых путешественников, так и для маленьких, каждая поездка проходит со своим настроением, без спешки и суеты, в комфортном темпе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Наала очень содержательно и познавательно провела экскурсию! Рекомендуем!
Наала очень содержательно и познавательно провела экскурсию! Рекомендуем!
Наала очень содержательно и познавательно провела экскурсию! Рекомендуем!
Наала очень содержательно и познавательно провела экскурсию! Рекомендуем!
Наала очень содержательно и познавательно провела экскурсию! Рекомендуем!
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Д
Мы отправились в Абхазию большой компанией на индивидуальный тур на пару дней и это была отличная идея. Очень повезло с выбором, всё прошло идеально. Абхазия показала себя с разных сторон
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и у каждого из нас остались только приятные впечатления. Гид Наталья отлично разбирается в теме, настоящий знаток. Вместе с ней мы погрузились не только в историю, но и узнали о политике и том, как живут люди здесь сейчас со всеми их особенностями. Спасибо большое за комфортную поездку и массу ярких эмоций!

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А
В начале июля съездили в Абхазию на два дня, остановились в отеле Мандарин в Пицунде. Все понравилось — и как всё организовали, и информация, которую заранее прислали, оказалась очень полезной.
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За эти два дня мы увидели массу классных мест, красивые пейзажи и успели сделать много снимков. Отдельно хочется отметить абхазскую кухню — питались там гораздо лучше, чем в Сочи. Наш сопровождающий Дмитрий рассказывал очень интересно, время пролетело незаметно, тур получился насыщенным и запоминающимся. Без сомнений ставлю оценку пять!

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Л
Если хотите съездить в короткую поездку по Абхазии, советую взять двухдневный тур. За пару дней мы увидели столько всего, что всё и не охватить. Наш сопровождающий был очень внимательный и
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вежливый, рассказал много полезного и интересного.
Гид встретил нас в Сочи и повез в Абхазию. Он помог разобраться с пограничным контролем и был на связи с багажом. После пересечения границы мы оказались у необычного берега с белыми скалами, и свежий морской воздух сразу почувствовали.
Потом заехали в старинную Гагру, неспешно прогулялись по набережной, посмотрели на коллонаду с часами, которую недавно восстановили. Следующим пунктом было озеро Рица, водопады и горы, по дороге много рассказывали про историю региона, религии, культуру и население. Особо запомнилось, что нас отвезли на противоположный берег озера, откуда открывается совсем другой вид. Посетили дачу Сталина, что было очень интересно, и вдоволь насладились горным воздухом. После этого нас ждал обед.
Ночь провели в отеле Арстаа. Для одной ночи там вполне комфортно, да и завтрак был включён, приготовили вкусно, хозяева заботливые. На следующий день гид снова забрал нас и мы отправились в Новоафонский монастырь, пещеры, скит и Пицунду, день был насыщенный, много увидели.
Спасибо организаторам за такие варианты путешествий, особенно приятно, что готовы помочь даже если едешь с ребёнком. Огромное спасибо нашему гиду Дауту, он очень аккуратно водил, был вежлив и внимателен, с ним было спокойно и комфортно.
Желаю всем классного отдыха в Абхазии!

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Е
Были в Абхазии на майские и остались очень довольны. Очень благодарны тем, кто все организовал, особенно за то, что быстро решили проблему на границе — накануне что-то произошло и нас
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срочно пересадили из минивэна в седан, из-за чего перейти границу удалось легко и без задержек. Это было очень кстати!
Особая признательность нашему гиду Дмитрию, который был полностью погружен в свое дело, я такого внимания и заботы еще не встречала:

❣ Он останавливался на всех фото-местах, даже на тех, которые не особо известны — например, вокруг Рицы мы объехали всю территорию, а не только часть с парковкой и кафе.

❣ На каждом месте давал столько времени, сколько надо, не торопил нас и не заставлял спешить — успели и сфотографироваться и просто полюбоваться красотами.

❣ Угощал нас настоящим восточным кофе, который сам готовил на песке, возил с собой термос с чаем и вкусными перекусами.

❣ Был очень внимательным, пунктуальным и вежливым, да и просто, кажется, хорошим человеком.

Спасибо огромное за душевность и отлично организованное путешествие😘

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Д
В начале мая мы были в Абхазии с сопровождением Дмитрия. Честно, я ни разу не встречала такого внимательного и приятного в общении человека! Он очень заботился о нас и всегда думал о том, чтобы нам было удобно. Такое отношение к путешественникам просто редкость ♥
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Тур входит в следующие категории Гагры

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