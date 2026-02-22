Описание тура
Организационные детали
Отдельно оплачивается трансфер с отдаленных и труднодоступных для проезда обычных машин районов Сочи и Красной поляны, 1000 р. в одну сторону.
Основной формат — это гид, он же водитель, за рулём собственного автомобиля, который знает историю мест, что вы увидите, знает, где вкусно покушать и безопасно, где есть Wi-Fi для связи и где самые лучшие фотографии получаются, и подстроится под ваши запросы.
Важно!
Абхазия — это другая страна. И если у вас имеются ограничения на выезд (задолженности, судимости и т. д.) за пределы России, на Абхазию это тоже распространяется.
Если у вас место рождения — Грузия или грузинская фамилия по паспорту — въезд в РА, скорее всего, невозможен по причинам межнационального конфликта 92–93 гг.
Въезд в Абхазию для граждан РФ — по внутреннему паспорту или загранпаспорту, подходит и тот, и тот документ.
Программа тура по дням
Гагра, Пицунда и озеро Рица
Путешествие начнётся с остановки у Белых скал на побережье, затем мы поднимемся на смотровую балку над Гагрой, откуда открываются виды на город и горы. В Гагре посетим храм Святого Ипатия и останки крепости Абаата, а также прогуляемся по Парку принца Ольденбургского.
Далее поедем в Пицунду. Здесь вы увидите Андреевский собор 5 века и прогуляетесь по территории бывшего советского курорта.
После этого продолжим маршрут к озеру Рица. По дороге сделаем остановки у подвесного немецкого моста через реку Бзыбь, в Юпшарском каньоне, у Голубого озера, на Чабгарском карнизе и у водопадов Девичьи и Мужские слёзы.
В завершение дня нас ждёт прогулка вдоль озера Рица. При желании можно взять катамаран или катер и прокатиться по водной глади среди гор.
Новый Афон и опциональные экскурсии
Утром отправимся в Новый Афон, где посетим монастырь и водопад на реке Псырцха. Затем пройдёмся по ущелью к старинной железнодорожной станции между двумя тоннелями.
Если позволит погода, поднимемся к Анакопийской крепости с видом на море и горы (около 1 км пешком). В случае дождя спустимся в Новоафонские пещеры.
После обеда — на выбор одна из 3 экскурсий:
— Форелевое хозяйство на реке Мчишта, прогулка по лесу и возможность выловить и попробовать рыбу.
— Мюссерский храм на берегу моря и прогулка по вечнозелёным лугам.
— Парк львов — небольшой зоопарк под открытым небом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту в Абхазии
- Услуги гида-водителя
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Сочи/Адлера и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты:
- 700 ₽ - въезд в национальный парк «Рица»
- 300 ₽ - Анакопийская крепость
- 250 ₽ - форелевое хозяйство
- 1000 ₽ взрослый билет и 700 ₽ (дети от 4 до 12 лет) - Парк львов
- Трансфер из/до Сочи/Адлера