Туры в Новый Афон из Гагры

Найдено 3 тура в категории «Новый Афон» в Гагре, цены от 35 640 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
45 000 за человека
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
8 отзывов
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3960035 640 за человека
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
21 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
35 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Только недавно вернулись и хотим поделиться своими впечатлениями)о замечательном туре по Абхазии, который мы совершили в сопровождении профессионального гида Сергея.
    читать дальше

    Индивидуальный подход к организации тура позволил нам полностью насладиться уникальными достопримечательностями этого красивого региона. Сергей продемонстрировал не только глубокие знания истории и культуры Абхазии, но и заражал своей любовью к этому краю. Удобный транспорт и комфортные условия пребывания создавали приятную атмосферу на протяжении всего тура. Веселые экскурсии и интересные рассказы Сергея запомнятся надолго. Без сомнения, рекомендуем этот тур всем, кто хочет открыть для себя удивительную Абхазию!

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на день рождение. Остановились на
    читать дальше

    Абхазском трио с 15 по 19 мая 2024г., программа показалась насыщенной и многогранной. Созвонились с Сергеем, уточнили интересующие моменты. Сергей был всегда на связи. И вот долгожданное вручение подарка и… вылет. Мы сидели и ждали реакцию нашего босса. Восторгу не было предела, хотя наш босс уже многое повидал. Он делился с нами видео на протяжении всего маршрута. Организаторами были учтены все пожелания, за что Вам отдельное спасибо! (Рыбалка в 6 утра и многое другое). Мы рады что выбрали именно Вас!!! Однозначно рекомендую.

    Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на
  • М
    Матлюба
    19 мая 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи своего дела. Отзывчивый, внимательный,
    читать дальше

    вежливый, знающий историю своего народа, традиции, очень приятно общаться, на все вопросы получаешь полный развернутый ответ. Очень довольна поездкой, группа у нас состояла из 5 человек, прекрасные, люди, много интересного узнали друг у друга, поделились знаниями и опытом в путешествиях, буду приезжать с семьей, детьми. Благодарю всех участников проекта. Впечатлений и теплых воспоминаний хватит надолго.

    Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи
  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
    читать дальше

    показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))

    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми
  • К
    Ксения
    10 октября 2023
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
    читать дальше

    видом из окон. Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии. Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно. Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах. У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Новый Афон»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
  2. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
  3. Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Какие места ещё посмотреть в Гагре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Белые скалы
Сколько стоит тур в Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Новый Афон" можно забронировать 3 тура от 35 640 до 45 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2024 год по теме «Новый Афон», 10 ⭐ отзывов, цены от 35640₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам