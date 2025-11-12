Приглашаем в поездку, где будет много вина, зажигательных танцев, веселья, жаркого солнца и моря. За традиции, аутентичность и все перемещения отвечает наш местный друг — Батал.Вы повеселитесь на настоящем абхазском

застолье и расслабитесь в диком горячем источнике под звёздами, побываете в секретных местах Нового Афона и погуляете по улочкам заброшенных городов, увидите удивительное озеро Рица и насладитесь местными угощениями: сыром, вином и мёдом. В начале июня будет возможность подняться высоко в горы и застать редкое цветение чёрных тюльпанов на перевале Пыв. Наше путешествие не про экскурсии, факты и историю, оно про впечатления, дружескую атмосферу и погружение в местную жизнь.

Описание тура

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны.

Формат всех наших путешествий — молодёжный. Это не значит, что если вам уже не 25, то вы не можете поехать с нами! Мы не ставим верхней планки по возрасту участников. Очень многим подходит наш формат. С нами часто ездят люди старшего возраста, и всем максимально комфортно. Молодёжный формат заключается в том, что выезд очень насыщенный, активный, весёлый. В путешествии мы становимся одной командой и проводим его на лёгкой дружеской волне.

Выезды для вас проводит наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды.

Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Общение с нашими гидами — это более душевные разговоры о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать историю каждого места и говорить постоянно «в микрофон», как гиды в автобусных поездках. Прошу учитывать эту информацию при выборе продукта.

Организатора оставляют за собой право изменять порядок дней по своему усмотрению, сохраняя программу и аэропорты прилёта и вылета.