Вы повеселитесь на настоящем абхазском
Описание тура
Организационные детали
Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны.
Формат всех наших путешествий — молодёжный. Это не значит, что если вам уже не 25, то вы не можете поехать с нами! Мы не ставим верхней планки по возрасту участников. Очень многим подходит наш формат. С нами часто ездят люди старшего возраста, и всем максимально комфортно. Молодёжный формат заключается в том, что выезд очень насыщенный, активный, весёлый. В путешествии мы становимся одной командой и проводим его на лёгкой дружеской волне.
Выезды для вас проводит наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды.
Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Общение с нашими гидами — это более душевные разговоры о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать историю каждого места и говорить постоянно «в микрофон», как гиды в автобусных поездках. Прошу учитывать эту информацию при выборе продукта.
Организатора оставляют за собой право изменять порядок дней по своему усмотрению, сохраняя программу и аэропорты прилёта и вылета.
Программа тура по дням
Встреча, купание на Белых скалах и приветственный ужин
По прибытии нас встретит местный гид-водитель Батал, который сразу погрузит в атмосферу гостеприимства и познакомит с традициями.
Не будем терять ни минуты — отправимся на Белые скалы, напоминающие мрамор. Здесь останемся подольше: будем купаться, загорать на уединённом пляже и делать эффектные снимки на фоне отвесных громад, уходящих в море.
Вечером заселимся в отель и проведём время вместе, знакомясь и делясь впечатлениями за приветственным ужином. Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и сходить на море.
Анакопийская крепость и секретные локации Нового Афона
После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.
Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству.
Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита — самого почитаемого в Абхазии святого мученика.
По желанию вы сможете посетить Новоафонский монастырь и Новоафонскую пещеру. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Вечером нас ждёт национальное абхазское застолье: зажигательные танцы, вкуснейшая еда, чача, вино и традиционные тосты. К ночи вернёмся в отель.
День отдыха
Сегодня не будет никаких экскурсий и переездов. Весь день посвятим отдыху, морю и полному релаксу. Хорошенько отоспимся, никуда не спеша позавтракаем и пойдём к такому манящему в жаркий день морю.
Любители активного отдыха смогут за доплату прокатиться на банане или ватрушке или поплавать на сапе.
Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты. Теперь время здесь остановилось: пройдём по пустым улицам и аллеям, замершие в ожидании жителей. Вы увидите сохранившейся интерьеры квартир, рассмотрите старые альбомы, книги и учебники и узнаете, почему люди покинули свои дома.
По пути остановимся на смотровой площадке, откуда открывается головокружительный вид на железнодорожный мост. Это точно стоит увидеть!
Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 м. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.
Следующая локация — пещера Абраскила, недавно открытая для посещения. Мы наденем выданные резиновые сапоги и отправимся исследовать подземное царство. Идти будем по подземной реке, вода местами дойдёт нам до колен! Пройдём около 1,5 км, побываем в 4 каменных залах, полюбуемся сталактитами и сталагмитами.
Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки. На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают путешественники. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся спа-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.
Озеро Рица, Гегский водопад и отъезд
После завтрака соберём вещи и сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.
Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: полюбуемся Бзыбским храмом, заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон, увидим водопады Девичьи и Мужские слёзы, слияние рек Бзыбь и Гега, навесной мост через Бзыбь и самое узкое место Юпшарского каньона.
Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране.
Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все путешественники из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.
Вечером вернёмся в отель и заберём вещи. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом не раньше 21:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|49 875 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го дня
- Абхазское застолье
- Передвижение на УАЗ «Патриот» по программе с водителями-гидами
- Трансферы с места старта и до места финиша
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы
- Дегустации чачи, вина, мёда, сыра и чая
- Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера (аэропорт Сочи) и обратно
- Обеды и ужины, кроме включенных в программу, - около 1500-2000 ₽ в день
- Катание на катамаране, сапах, банане (по желанию)
- Доплата за 1-местное проживание
- Трансфер от аэропорта Сочи до границы с Абхазией и обратно (переход границы пешком) - 1000 ₽ за человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы проехали на джипах почти всю страну, поднимались
За кристально чистое море, за горы, что поднимаются высоко в небо, за загар,
Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну поездку столько бы не собрали скорее всего.
Проживание в отличных домиках