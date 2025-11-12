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Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями

Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Приглашаем в поездку, где будет много вина, зажигательных танцев, веселья, жаркого солнца и моря. За традиции, аутентичность и все перемещения отвечает наш местный друг — Батал.

Вы повеселитесь на настоящем абхазском
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застолье и расслабитесь в диком горячем источнике под звёздами, побываете в секретных местах Нового Афона и погуляете по улочкам заброшенных городов, увидите удивительное озеро Рица и насладитесь местными угощениями: сыром, вином и мёдом.

В начале июня будет возможность подняться высоко в горы и застать редкое цветение чёрных тюльпанов на перевале Пыв.

Наше путешествие не про экскурсии, факты и историю, оно про впечатления, дружескую атмосферу и погружение в местную жизнь.

5
6 отзывов
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями

Описание тура

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны.

Формат всех наших путешествий — молодёжный. Это не значит, что если вам уже не 25, то вы не можете поехать с нами! Мы не ставим верхней планки по возрасту участников. Очень многим подходит наш формат. С нами часто ездят люди старшего возраста, и всем максимально комфортно. Молодёжный формат заключается в том, что выезд очень насыщенный, активный, весёлый. В путешествии мы становимся одной командой и проводим его на лёгкой дружеской волне.

Выезды для вас проводит наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды.
Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Общение с нашими гидами — это более душевные разговоры о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать историю каждого места и говорить постоянно «в микрофон», как гиды в автобусных поездках. Прошу учитывать эту информацию при выборе продукта.

Организатора оставляют за собой право изменять порядок дней по своему усмотрению, сохраняя программу и аэропорты прилёта и вылета.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, купание на Белых скалах и приветственный ужин

По прибытии нас встретит местный гид-водитель Батал, который сразу погрузит в атмосферу гостеприимства и познакомит с традициями.

Не будем терять ни минуты — отправимся на Белые скалы, напоминающие мрамор. Здесь останемся подольше: будем купаться, загорать на уединённом пляже и делать эффектные снимки на фоне отвесных громад, уходящих в море.

Вечером заселимся в отель и проведём время вместе, знакомясь и делясь впечатлениями за приветственным ужином. Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и сходить на море.

Встреча, купание на Белых скалах и приветственный ужинВстреча, купание на Белых скалах и приветственный ужинВстреча, купание на Белых скалах и приветственный ужинВстреча, купание на Белых скалах и приветственный ужин
2 день

Анакопийская крепость и секретные локации Нового Афона

После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.

Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству.

Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита — самого почитаемого в Абхазии святого мученика.

По желанию вы сможете посетить Новоафонский монастырь и Новоафонскую пещеру. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Вечером нас ждёт национальное абхазское застолье: зажигательные танцы, вкуснейшая еда, чача, вино и традиционные тосты. К ночи вернёмся в отель.

Анакопийская крепость и секретные локации Нового АфонаАнакопийская крепость и секретные локации Нового АфонаАнакопийская крепость и секретные локации Нового АфонаАнакопийская крепость и секретные локации Нового АфонаАнакопийская крепость и секретные локации Нового АфонаАнакопийская крепость и секретные локации Нового АфонаАнакопийская крепость и секретные локации Нового Афона
3 день

День отдыха

Сегодня не будет никаких экскурсий и переездов. Весь день посвятим отдыху, морю и полному релаксу. Хорошенько отоспимся, никуда не спеша позавтракаем и пойдём к такому манящему в жаркий день морю.

Любители активного отдыха смогут за доплату прокатиться на банане или ватрушке или поплавать на сапе.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
4 день

Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике

Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты. Теперь время здесь остановилось: пройдём по пустым улицам и аллеям, замершие в ожидании жителей. Вы увидите сохранившейся интерьеры квартир, рассмотрите старые альбомы, книги и учебники и узнаете, почему люди покинули свои дома.

По пути остановимся на смотровой площадке, откуда открывается головокружительный вид на железнодорожный мост. Это точно стоит увидеть!

Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 м. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.

Следующая локация — пещера Абраскила, недавно открытая для посещения. Мы наденем выданные резиновые сапоги и отправимся исследовать подземное царство. Идти будем по подземной реке, вода местами дойдёт нам до колен! Пройдём около 1,5 км, побываем в 4 каменных залах, полюбуемся сталактитами и сталагмитами.

Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки. На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают путешественники. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся спа-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.

Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
5 день

Озеро Рица, Гегский водопад и отъезд

После завтрака соберём вещи и сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.

Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: полюбуемся Бзыбским храмом, заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон, увидим водопады Девичьи и Мужские слёзы, слияние рек Бзыбь и Гега, навесной мост через Бзыбь и самое узкое место Юпшарского каньона.

Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране.

Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все путешественники из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.

Вечером вернёмся в отель и заберём вещи. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом не раньше 21:30.

Озеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник49 875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки со 2-го дня
  • Абхазское застолье
  • Передвижение на УАЗ «Патриот» по программе с водителями-гидами
  • Трансферы с места старта и до места финиша
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экологические сборы
  • Дегустации чачи, вина, мёда, сыра и чая
  • Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера (аэропорт Сочи) и обратно
  • Обеды и ужины, кроме включенных в программу, - около 1500-2000 ₽ в день
  • Катание на катамаране, сапах, банане (по желанию)
  • Доплата за 1-местное проживание
  • Трансфер от аэропорта Сочи до границы с Абхазией и обратно (переход границы пешком) - 1000 ₽ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, до 14:00. Возможен трансфер из Сочи за доплату
Завершение: Ваш отель в Гагре или Гудауте, вылет не раньше 21:30 (в начале июня 22:00). Возможен трансфер до Сочи за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 204 туристов
Я организатор душевных и запоминающихся туров. В наших путешествиях присутствую лично я или один из организаторов и гидов команды. Идея создания проекта возникла так: я начала путешествовать самостоятельно с 18 лет
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и открыла для себя красоту России и мира. Мне всегда хотелось знакомиться с новыми людьми и создавать яркие поездки в большой компании, поэтому однажды я решила собрать её. Вместе с командой мы обучались, разрабатывали маршруты, создавали соцсети и с 2020 года проводим авторские туры, о которых мечтали. Наша миссия в том, что мы лично изучили каждую локацию наших путешествий, а некоторые участники команды живут там всю жизнь. Наша цель — показать вам этот удивительный мир и подарить чувство лёгкости, когда «всё идёт по плану», а иногда «планы в сторону, хотим импровизировать». Если мы создаём тур, значит искренне влюблены в это место и уверены: здесь есть что увидеть, попробовать и за что влюбиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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В
Про Абхазию мечтала давно, особенно об осенней поездке. И вот всё произошло так внезапно. Удивляюсь иногда, как жизнь сводит таких классных людей вместе.
Мы проехали на джипах почти всю страну, поднимались
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высоко в горы, устраивали настоящее абхазское застолье — это особое веселье, скажу я вам. Катамаранами катались по Рице, а ночью даже купались в горячем источнике. Побывали в заброшенном городе, где много интересного узнали об истории Абхазии. А ещё постоянно пробовали местные вкусняшки, много ели и просто наслаждались красотой вокруг!
Честно, эта поездка стала лучшим решением во время карантина. Организация была просто на высоте, ребята молодцы! Большое спасибо всем за такое яркое и насыщенное приключение!

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И
Мы провели новогодние каникулы в Абхазии и это было что-то невероятное! Организаторы, Наталья и Никита, просто молодцы, видно, что им не всё равно. Они легко нашли подход ко всем в группе. Поездка запомнилась на всю жизнь! Огромное спасибо, я остался в неописуемом восторге от Абхазии!
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Л
Мы с мужем отправились в поездку по Абхазии вместе с двумя гидами. Места просто потрясающие, природа очень красивая, а люди там настолько радушные и душевные. Организация была на уровне, ребята все продумали, а гиды были очень энергичные и веселые!
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В
Сердечно благодарю Абхазию — за её страсть, живость и настоящие эмоции, за людей, которые открыты и очень теплые.

За кристально чистое море, за горы, что поднимаются высоко в небо, за загар,
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что оставил такой насыщенный цвет и массу впечатлений.

За те места, что словно сохранились невредимыми, где природа ещё дикая и первозданная, и за то, как здесь бережно хранят свои корни, историю и культуру.

Особенно трогательно слышать, как местные говорят о семье и родине — с такой любовью и уважением, как будто передают частичку души, делятся своими традициями и памятью.

Не забуду вкус местного вина, сыров, мёда, чая и конечно чачу, которая запала в сердце.

Горные речушки, водопады, глубокие каньоны, озёра и длинные дороги — при том, что страна вроде бы не большая, но мы успели увидеть её почти целиком за пять дней.

Отдельное спасибо нашему гиду Баталу, который рассказал всё до мелочей и даже больше, помог прочувствовать эту удивительную страну.

Каждый момент в Абхазии стал для меня настоящим подарком, мы ни капли не пожалели, что выбрали именно это место для свадебного путешествия — причем оно получилось полностью индивидуальным, словно созданным для нас.

Фраза «в самое сердечко» точно про то, что мы испытали, и мы точно хотим вернуться сюда снова, с друзьями, с семьёй, чтобы показать им всю красоту и теплоту этой страны.

Теперь Абхазия у меня в сердце навсегда — большая настоящая любовь. Спасибо тебе, страна!

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Александра
Были в туре с 15 по 19 сентября, все понравилось.
Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну поездку столько бы не собрали скорее всего.
Проживание в отличных домиках
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на тихой огороженной территории тоже понравилось.

Хочу обратить внимание будущих путешественников - это не экскурсионный тур в том плане, что вас не будут погружать в историю и постоянно что-то рассказывать. Немного информации можно получить от водителя, остальное либо искать самим либо расслабиться и получать удовольствие от видов.
По достопримечательностям - очень понравились заброшенные города и гейзер.
Абхазское застолье понравилось меньше, но тут просто на любителя.

Тур рекомендую однозначно.

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С
Сколько же всего мы увидели в этом туре! Программа была плотной, но усталости ни разу не почувствовал. Может воздух и солнце так влияли, а может просто компания была классная, ведь
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все дни проходили весело, гуляли, плавали, хорошо ели и пили. Природа в этой стране просто восхищает, красота необыкновенная. Воздух свежий, море теплое. Большое спасибо организаторам, всегда были на связи, быстро отвечали на вопросы. Особенно хочу выделить ребят, которые и водили и рассказывали, Батал и Стас, ребята просто супер, приняли как своих гостей. В этом туре и история есть, и природу полюбуешься, и в море покупаешься, и эмоции прокачаешь, и тусовка отличная!

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Тур входит в следующие категории Гагры

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