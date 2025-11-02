Возможна встреча в Адлере, путешествие начинается в Гагре.

Остановимся в Гагре — курортном городе на побережье Чёрного моря. Здесь приятно прогуляться по набережной и заглянуть в тенистый Приморский парк. Вы увидите знаменитые достопримечательности Гагры, среди которых заброшенный зимний театр и колоннада.

Продолжаем путь до озера Рица. Будем подниматься всё выше по горной дороге, делать остановки в живописных местах для фото и кофе. Полюбуемся Голубым озером, захватывающим видом на подвесной мост и панорамой Юпшарского каньона. Почувствуем себя в тропиках среди лиан и сделаем яркие кадры со смотровой Чабгарского карниза. Совсем скоро перед нами откроется уникальный природный уголок Абхазии — высокогорное озеро с переливающимися оттенками воды. Здесь вы насладитесь отдыхом и прогуляетесь.

На обратном пути заедем в проверенный ресторан с местными блюдами. Обед поздний. Пока ждём заказ, пройдёмся по стеклянному мосту над бурной рекой.

Вечером рекомендуем прогуляться по набережной и зайти в кафе попробовать хачапури из печи по традиционному рецепту. Гид подскажет, где именно.