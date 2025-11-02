Мои заказы

Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный выезд

Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Экспресс-путешествие для тех, кто никогда не был в Абхазии и хочет познакомиться с горно-морским государством в комфортном темпе и без массовых скоплений.

Вместе с местным жителем вы отправитесь гулять по набережным
курортных Гагры и Сухума, любоваться панорамами Юпшарского каньона и озера Рица и наслаждаться прохладой в живописном ущелье Черниговка.

На ночь остановитесь в отеле на побережье в Гудауте, сможете попробовать местные блюда и обновиться в термальных источниках. Возможен выезд из Адлера.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Выезд проводится только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Жемчужины Абхазии

Возможна встреча в Адлере, путешествие начинается в Гагре.

Остановимся в Гагре — курортном городе на побережье Чёрного моря. Здесь приятно прогуляться по набережной и заглянуть в тенистый Приморский парк. Вы увидите знаменитые достопримечательности Гагры, среди которых заброшенный зимний театр и колоннада.

Продолжаем путь до озера Рица. Будем подниматься всё выше по горной дороге, делать остановки в живописных местах для фото и кофе. Полюбуемся Голубым озером, захватывающим видом на подвесной мост и панорамой Юпшарского каньона. Почувствуем себя в тропиках среди лиан и сделаем яркие кадры со смотровой Чабгарского карниза. Совсем скоро перед нами откроется уникальный природный уголок Абхазии — высокогорное озеро с переливающимися оттенками воды. Здесь вы насладитесь отдыхом и прогуляетесь.

На обратном пути заедем в проверенный ресторан с местными блюдами. Обед поздний. Пока ждём заказ, пройдёмся по стеклянному мосту над бурной рекой.

Вечером рекомендуем прогуляться по набережной и зайти в кафе попробовать хачапури из печи по традиционному рецепту. Гид подскажет, где именно.

Жемчужины Абхазии
2 день

Курортная, природная и термальная Абхазия

Встретимся на завтраке в ресторане отеля в 8:30.

Выезжаем из номеров и отправляемся в Сухум, где прогуляемся по городу и увидим главные достопримечательности.

Следующая остановка — ущелье Черниговка. Место впечатляет эффектными видами на горную реку с порогами, бирюзовой чистейшей водой и радует меньшим количеством путешественников. На обед остановимся в ресторане с национальной кухней.

Ещё одна жемчужина Абхазии — термальные источники. Посетим самые известные в селе Кындыг, где проведём около двух часов. Входные билеты за доплату.

Обновившись и наполнившись эмоциями, вернёмся домой. По дороге будет остановка на смотровой площадке в Сухуме.

Курортная, природная и термальная Абхазия

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтрак
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Бутилированная вода в машине
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно в ваш город
  • Проживание - от 4000 ₽ (2-местный номер с завтраками)
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из Адлера
  • Входной билет в Рицинский национальный парк - 300-700 ₽ (есть льготные билеты)
  • Посещение термальных источников (по желанию) - 350 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, место и время по договорённости. Старт также возможен в Адлере
Завершение: Гагра, вечером (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Гагре
Я родом из России, но уже более 10 лет проживаю в Абхазии. Лицензированный гид по Абхазии — более 10 лет провожу экскурсии по этому краю. Покажу всё самое интересное в
городах, на природе и места, где влюбляются в Абхазию. Знаю лучшие гостиницы, рестораны, где готовят как дома, и забочусь о вашем комфорте. Индивидуальные выезды проходят на комфортном 7-местном автомобиле. Большое внимание уделяется безопасному вождению и отсутствию спешки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
2 ноя 2025
Спасибо Николаю за интереснейшую экскурсию по Абхазии. Изначально скептически относились к данной стране: после 2 дней мнение кардинально изменилось. Красивейшая природа, богатая история, доброжелательное население-все это побуждает вернуться сюда еще не один раз. Отличная наполняемость тура, комбинация природных объектов и исторических мест,сбалансированность предоставляемой информации, комфортный автомобиль -все это побуждает обратиться к Николаю в следующий приезд в Абхазию

Тур входит в следующие категории Гагры

