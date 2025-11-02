Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный выезд
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Экспресс-путешествие для тех, кто никогда не был в Абхазии и хочет познакомиться с горно-морским государством в комфортном темпе и без массовых скоплений.
Вместе с местным жителем вы отправитесь гулять по набережным читать дальше
курортных Гагры и Сухума, любоваться панорамами Юпшарского каньона и озера Рица и наслаждаться прохладой в живописном ущелье Черниговка.
На ночь остановитесь в отеле на побережье в Гудауте, сможете попробовать местные блюда и обновиться в термальных источниках. Возможен выезд из Адлера.
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
Выезд проводится только для вашей компании.
Программа тура по дням
1 день
Жемчужины Абхазии
Возможна встреча в Адлере, путешествие начинается в Гагре.
Остановимся в Гагре — курортном городе на побережье Чёрного моря. Здесь приятно прогуляться по набережной и заглянуть в тенистый Приморский парк. Вы увидите знаменитые достопримечательности Гагры, среди которых заброшенный зимний театр и колоннада.
Продолжаем путь до озера Рица. Будем подниматься всё выше по горной дороге, делать остановки в живописных местах для фото и кофе. Полюбуемся Голубым озером, захватывающим видом на подвесной мост и панорамой Юпшарского каньона. Почувствуем себя в тропиках среди лиан и сделаем яркие кадры со смотровой Чабгарского карниза. Совсем скоро перед нами откроется уникальный природный уголок Абхазии — высокогорное озеро с переливающимися оттенками воды. Здесь вы насладитесь отдыхом и прогуляетесь.
На обратном пути заедем в проверенный ресторан с местными блюдами. Обед поздний. Пока ждём заказ, пройдёмся по стеклянному мосту над бурной рекой.
Вечером рекомендуем прогуляться по набережной и зайти в кафе попробовать хачапури из печи по традиционному рецепту. Гид подскажет, где именно.
2 день
Курортная, природная и термальная Абхазия
Встретимся на завтраке в ресторане отеля в 8:30.
Выезжаем из номеров и отправляемся в Сухум, где прогуляемся по городу и увидим главные достопримечательности.
Следующая остановка — ущелье Черниговка. Место впечатляет эффектными видами на горную реку с порогами, бирюзовой чистейшей водой и радует меньшим количеством путешественников. На обед остановимся в ресторане с национальной кухней.
Ещё одна жемчужина Абхазии — термальные источники. Посетим самые известные в селе Кындыг, где проведём около двух часов. Входные билеты за доплату.
Обновившись и наполнившись эмоциями, вернёмся домой. По дороге будет остановка на смотровой площадке в Сухуме.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Завтрак
Все переезды по программе
Экскурсионное сопровождение
Бутилированная вода в машине
Что не входит в цену
Билеты до Адлера и обратно в ваш город
Проживание - от 4000 ₽ (2-местный номер с завтраками)
Обеды и ужины
Трансфер из Адлера
Входной билет в Рицинский национальный парк - 300-700 ₽ (есть льготные билеты)
Посещение термальных источников (по желанию) - 350 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, место и время по договорённости. Старт также возможен в Адлере
Завершение: Гагра, вечером (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Гагре
Я родом из России, но уже более 10 лет проживаю в Абхазии. Лицензированный гид по Абхазии — более 10 лет провожу экскурсии по этому краю. Покажу всё самое интересное в читать дальше
городах, на природе и места, где влюбляются в Абхазию. Знаю лучшие гостиницы, рестораны, где готовят как дома, и забочусь о вашем комфорте. Индивидуальные выезды проходят на комфортном 7-местном автомобиле. Большое внимание уделяется безопасному вождению и отсутствию спешки.
Отзывы и рейтинг
А
Анна
2 ноя 2025
Спасибо Николаю за интереснейшую экскурсию по Абхазии. Изначально скептически относились к данной стране: после 2 дней мнение кардинально изменилось. Красивейшая природа, богатая история, доброжелательное население-все это побуждает вернуться сюда еще не один раз. Отличная наполняемость тура, комбинация природных объектов и исторических мест,сбалансированность предоставляемой информации, комфортный автомобиль -все это побуждает обратиться к Николаю в следующий приезд в Абхазию