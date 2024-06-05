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Авторский тур
5 дней
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3960035 640₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
21 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
35 700₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
21 июля в 12:00
12 авг в 12:00
5937547 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван5 июня 2024Только недавно вернулись и хотим поделиться своими впечатлениями)о замечательном туре по Абхазии, который мы совершили в сопровождении профессионального гида Сергея.
- ССветлана22 мая 2024Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на день рождение. Остановились на
- ММатлюба19 мая 2024Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи своего дела. Отзывчивый, внимательный,
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
- ККсения10 октября 2023В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «5-дневные туры»
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