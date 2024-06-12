Описание тура
Организационные детали
Участие в туре возможно с 7 лет.
Проживание. Будем жить в отеле 2-3* в Гагре или Гудауте, 2-местные уютные номера с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки и национальное застолье в первый день.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Озеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застолье
Встречаемся на КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия) в 8:00-9:00 и отправляемся в Гагру. От аэропорта или ж. -д. вокзала до границы вы сможете доехать на такси (200-500 рублей) или на автобусе. Путь займёт около 15 минут.
Начнём знакомиться с Абхазией с местной жемчужины — озера Рицы. По дороге остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.
Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.
Ещё увидим Бзыбский храм, водопады Девичьи и Мужские Слёзы, слияние рек Бзыбь и Гега, навесной мост и самое узкое место Юпшарского каньона. Пообедаем в кафе на берегу Рицы свежевыловленной форелью, шашлыком или ухой.
Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, способного менять цвет от изумрудного до сине-голубого, в зависимости от положения солнца. Желающие смогут за доплату прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.
Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.
К 18:00 отправимся на национальное кавказское застолье в горное село. Вас ждут душевные тосты, вкуснейшая еда и бесконечные реки вина, зажигательные танцы и музыка. За трапезой познакомимся с традициями, узнаем, как живут местные и погрузимся в культуру древнего народа.
Поздним вечером заселимся в отель.
Секретные локации Нового Афона и Старая Гагра
После завтрака поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.
Пообедаем в хачапурной, где уже много лет занимаются изготовлением исключительно одного блюда.
Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству. Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера и увидим собор Симона Кананита, самого почитаемого в Абхазии святого мученика.
Дальше, через густые заросли, проберёмся к заброшенной ГЭС, построенной в 1909 году усилиями монахов Новоафонского монастыря.
Закат встретим в Старой Гагре. Побываем в заброшенном зимнем театре, где сохранились сцена, зрительские ряды и оркестровая яма. Именно в этом месте снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх». Проводим заходящее солнце у колоннады в мавританском стиле — символа возрождения города как курорта после войны. Доберёмся до ресторана «Гагрипш», привезённого из Скандинавии и собранного без единого гвоздя!
Прогуляемся по живописному Приморскому парку у побережья, а если будет работать необычное местное кафе, попробуем фирменный напиток «БУМ», секрет и состав которого не раскрывается.
К 19:30 приедем к границе и завершим тур. Советуем выбирать рейсы с вылетом не ранее 21:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и национальное застолье в первый день
- Трансферы от границы и обратно
- Передвижение на УАЗиках по программе
- Услуги водителя-гида
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы
- Дегустация вина, чачи, мёда, чая и сыра
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- 2 обеда