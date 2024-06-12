Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии

Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Всего 2 дня в стране яркого солнца, бесконечных рек вина и бирюзовых озёр, а сколько возможностей! Побываем на настоящем абхазском застолье и научимся говорить самые душевные тосты, устроим заезд на
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УАЗиках к Гегскому водопаду с бутылочками полусладкого и встретим закат у знаменитой колоннады в Гагре.

Побываем в Юпшарском каньоне, полюбуемся Новым Афоном с высоты Анакопийской крепости 7 века и сделаем невероятные фотографии на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» с колоннами и лепниной.

Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Участие в туре возможно с 7 лет.

Проживание. Будем жить в отеле 2-3* в Гагре или Гудауте, 2-местные уютные номера с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки и национальное застолье в первый день.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застолье

Встречаемся на КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия) в 8:00-9:00 и отправляемся в Гагру. От аэропорта или ж. -д. вокзала до границы вы сможете доехать на такси (200-500 рублей) или на автобусе. Путь займёт около 15 минут.

Начнём знакомиться с Абхазией с местной жемчужины — озера Рицы. По дороге остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.

Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.

Ещё увидим Бзыбский храм, водопады Девичьи и Мужские Слёзы, слияние рек Бзыбь и Гега, навесной мост и самое узкое место Юпшарского каньона. Пообедаем в кафе на берегу Рицы свежевыловленной форелью, шашлыком или ухой.

Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, способного менять цвет от изумрудного до сине-голубого, в зависимости от положения солнца. Желающие смогут за доплату прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.

Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.

К 18:00 отправимся на национальное кавказское застолье в горное село. Вас ждут душевные тосты, вкуснейшая еда и бесконечные реки вина, зажигательные танцы и музыка. За трапезой познакомимся с традициями, узнаем, как живут местные и погрузимся в культуру древнего народа.

Поздним вечером заселимся в отель.

Озеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застольеОзеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застольеОзеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застольеОзеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застольеОзеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застольеОзеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застольеОзеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застольеОзеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застольеОзеро Рица, Юпшарский каньон и кавказское застолье
2 день

Секретные локации Нового Афона и Старая Гагра

После завтрака поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.

Пообедаем в хачапурной, где уже много лет занимаются изготовлением исключительно одного блюда.

Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству. Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера и увидим собор Симона Кананита, самого почитаемого в Абхазии святого мученика.

Дальше, через густые заросли, проберёмся к заброшенной ГЭС, построенной в 1909 году усилиями монахов Новоафонского монастыря.

Закат встретим в Старой Гагре. Побываем в заброшенном зимнем театре, где сохранились сцена, зрительские ряды и оркестровая яма. Именно в этом месте снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх». Проводим заходящее солнце у колоннады в мавританском стиле — символа возрождения города как курорта после войны. Доберёмся до ресторана «Гагрипш», привезённого из Скандинавии и собранного без единого гвоздя!

Прогуляемся по живописному Приморскому парку у побережья, а если будет работать необычное местное кафе, попробуем фирменный напиток «БУМ», секрет и состав которого не раскрывается.

К 19:30 приедем к границе и завершим тур. Советуем выбирать рейсы с вылетом не ранее 21:30.

Секретные локации Нового Афона и Старая ГаграСекретные локации Нового Афона и Старая ГаграСекретные локации Нового Афона и Старая ГаграСекретные локации Нового Афона и Старая ГаграСекретные локации Нового Афона и Старая Гагра

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и национальное застолье в первый день
  • Трансферы от границы и обратно
  • Передвижение на УАЗиках по программе
  • Услуги водителя-гида
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экологические сборы
  • Дегустация вина, чачи, мёда, чая и сыра
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • 2 обеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:00-9:00. Можем встретить вас раньше
Завершение: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 19:30. Выбирайте рейсы с вылетом не раньше 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гагры

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиОзеро РицаПопулярные места

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