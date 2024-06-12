Встречаемся на КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия) в 8:00-9:00 и отправляемся в Гагру. От аэропорта или ж. -д. вокзала до границы вы сможете доехать на такси (200-500 рублей) или на автобусе. Путь займёт около 15 минут.

Начнём знакомиться с Абхазией с местной жемчужины — озера Рицы. По дороге остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.

Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.

Ещё увидим Бзыбский храм, водопады Девичьи и Мужские Слёзы, слияние рек Бзыбь и Гега, навесной мост и самое узкое место Юпшарского каньона. Пообедаем в кафе на берегу Рицы свежевыловленной форелью, шашлыком или ухой.

Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, способного менять цвет от изумрудного до сине-голубого, в зависимости от положения солнца. Желающие смогут за доплату прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.

Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.

К 18:00 отправимся на национальное кавказское застолье в горное село. Вас ждут душевные тосты, вкуснейшая еда и бесконечные реки вина, зажигательные танцы и музыка. За трапезой познакомимся с традициями, узнаем, как живут местные и погрузимся в культуру древнего народа.

Поздним вечером заселимся в отель.