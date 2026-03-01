От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
10 мар в 08:00
11 мар в 08:00
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-трип по Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Гагра, точное место и время по договорённости
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
7800 ₽ за человека
25%
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия», 15:00
Завтра в 15:00
12 мар в 15:00
43 875 ₽
58 500 ₽ за человека
20%
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: КПП Псоу, до 14:00. Возможен выезд из Сочи за допл...
1 июн в 14:00
22 июн в 14:00
50 800 ₽
63 500 ₽ за человека
