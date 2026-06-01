Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«Отдохнём на диком пляже, осмотрим храмовые руины, покатаемся на качелях у моря»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки
Увидеть Новоафонский монастырь, отправиться в горы на внедорожнике и отдохнуть на пляже
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
«Начнём день с поездки в Мюссеру или Амбару — живописное место с вечнозелёной лужайкой, древним храмом и видом на море»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 75 000 ₽ за всё до 6 чел.
По главным местам Абхазии в мини-группе
Погулять по Сухуму, Гагре и Новому Афону, искупаться в термальном комплексе и пообедать у Рицы
Начало: КПП Псоу (с абхазской стороны), 9:00
«От Белых скал на берегу Чёрного моря до чарующих пейзажей у озера Рица, от древнейших соборов до гигантских сталактитов в пещере Нового Афона — за 3 дня мы охватим всё, за что так любят Абхазию»
28 авг в 09:00
11 сен в 09:00
28 000 ₽ за человека
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30%
Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом
Если вы готовы к незабываемым приключениям и экстриму, этот тур для вас
«Здесь находится и поныне действующий Моквский собор, великолепно сохранившийся памятник архитектуры 10 века»
14 окт в 10:00
8 сен в 10:00
от 35 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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