Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазские выходные с традиционным застольем: 5 городов и природа
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
7 мар в 10:15
24 900 ₽ за человека
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
31 окт в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
