Туры Гагры об истории и архитектуре

Найдено 3 тура в категории «История и архитектура» в Гагре, цены от 25 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
На автобусе
10 отзывов
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
Завтра в 08:00
15 окт в 08:00
29 000 за человека
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
На машине
1 отзыв
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
14 окт в 10:00
21 окт в 08:00
50 000 за человека
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
На машине
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
11 окт в 11:00
18 окт в 11:00
25 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Мы искали тур, в котором можно без суеты и спешки познакомиться с Абхазией, совместив отдых на море и экскурсии. Данный
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    тур идеален. Спасибо Сергею за организацию тура. Отдельное спасибо нашему гиду - Алхазу. Это удивительный человек влюбленный в Абхазию, гид не по профессии, а по призванию, отчего экскурсии были еще интереснее, т. к. нас не нагружали большим количеством исторических справок) При планировании очередного экскурсионного дня учитывались наши пожелания, погода и даже самочувствие. Мы бывалые путешественники, исколесили всю Европу с индивидуальными гидами, как говориться - есть с чем сравнивать. Алхаз сделал наше пребывание в Абхазии комфортным, насыщенным, наполненным положительными эмоциями и впечатлениями. Все было замечательно!

  • С
    Станислав
    14 августа 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Мы выбрали Тур "Абхазское трио" и не пожалели. Впервые были в Абхазии, отлично отдохнули. Времени хватило на всё! Объездили все самые
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    интересные места благодаря Сергею. Сергею хочется сказать огромное СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ за это путешествие. Считаю важным не просто выполнять свою работу, а чтобы осталось сильное послевкусие т. к много ценностей Сергея пересеклись с нашими. Он внимателен был к каждому из нас, нас было пятеро. Не скупился на слова, быстро реагировал на наши хотелки и везде чувствовалось его человеческое тепло. Отличное чувство юмора. Знания истории доступным языком- это бесценно. Каждый день он нас забирал вовремя и не ограничивал во времени. Только положительные эмоции у нас остались от поездки в Абхазию. Сергея рекомендуем👌100%

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Только недавно вернулись и хотим поделиться своими впечатлениями)о замечательном туре по Абхазии, который мы совершили в сопровождении профессионального гида Сергея.
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    Индивидуальный подход к организации тура позволил нам полностью насладиться уникальными достопримечательностями этого красивого региона. Сергей продемонстрировал не только глубокие знания истории и культуры Абхазии, но и заражал своей любовью к этому краю. Удобный транспорт и комфортные условия пребывания создавали приятную атмосферу на протяжении всего тура. Веселые экскурсии и интересные рассказы Сергея запомнятся надолго. Без сомнения, рекомендуем этот тур всем, кто хочет открыть для себя удивительную Абхазию!

  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
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    показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))

    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «История и архитектура»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
  2. Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
  3. Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Какие места ещё посмотреть в Гагре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
  3. Юпшарский каньон
Сколько стоит тур в Гагре в октябре 2024
Сейчас в Гагре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 25 400 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2024 год по теме «История и архитектура», 11 ⭐ отзывов, цены от 25400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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