Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской гр...
20 фев в 12:00
6 мар в 12:00
38 500 ₽ за человека
Девичник в Абхазии с фотосессиями в летящих платьях на фоне всех визитных карточек (мини-группа)
Съездить к Рице и Псырцхе, оказаться в городах-призраках, привезти из отпуска десятки ярких кадров
Начало: КПП Псоу, 11:00-12:00. Также можем встретить вас у...
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
40 000 ₽ за человека
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
20 июл в 12:00
17 авг в 12:00
54 750 ₽
73 000 ₽ за человека
