1 чел. По популярности На автобусе 3 дня Абхазские выходные с традиционным застольем: 5 городов и природа Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11... 24 900 ₽ за человека На машине 4 дня Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, 14:00 «По желанию побываем в замке принца Ольденбургского, на заброшенном вокзале, смотровой с качелями, даче Сталина, покатаемся на катамаране» 56 000 ₽ за человека На машине 3 дня Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне Начало: КПП Псоу, 9:00 «Увидите дачу Сталина и пообедаете с видом на высокогорное озеро» 25 000 ₽ за человека Все туры Гагры

