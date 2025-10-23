Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
23 окт в 10:00
30 окт в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
30 окт в 10:00
6 ноя в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
По главным местам Абхазии в мини-группе
Погулять по Сухуму, Гагре и Новому Афону, искупаться в термальном комплексе и пообедать у Рицы
Начало: КПП Псоу (с абхазской стороны), 9:00
24 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
25 000 ₽ за человека
