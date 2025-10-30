Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
30 окт в 08:00
12 ноя в 08:00
24 650 ₽ за человека
Мандариновый тур в Абхазию: Гагра, Рица, знаменитые водопады и сбор урожая в саду
Увидеть колоннаду, побывать в городе-призраке, осмотреть Отхарские дольмены и отведать деликатесы
Начало: КПП «Псоу», 18:00. Возможно любое время встречи, в...
29 окт в 18:00
1 ноя в 18:00
31 500 ₽
35 000 ₽ за человека
Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
18 000 ₽ за человека
