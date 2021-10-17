Новый Афон и Рица: поездка из Гагр

Познакомиться с двумя яркими достопримечательностями Абхазии и влюбиться в ее природу навсегда!

5
2 отзыва
Посетить высокогорное озеро и древний заповедный город — пожалуй, первое, что нужно сделать в Стране души.

И мы сделаем все, чтобы это важное знакомство прошло идеально! Вы оцените картинные виды дороги до Рицы и несравненные панорамы водоема.

А в Новом Афоне поразитесь истории святынь, исследуете карстовую пещеру и сделаете атмосферные снимки заброшенной станции.
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр

Что вас ожидает

Озеро Рица — одно из чудес природы Абхазии

Даже дорога завораживает своими видами. Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки. А само место возле озера Рица трудно описать словами. Здесь вы ощутите особую энергетику застывшего времени и осмотрите знаменитый водоем с разных ракурсов.

Завораживающий Новый Афон

Далее отправимся в живописный город-курорт, в окрестностях которого находится множество исторических и природных памятников. Вы познакомитесь со святыми и знаковыми местами, а также посетите уникальную пещеру карстового происхождения, где увидите окаменевшие водопады, подземное озеро и галерею каменных цветов. Узнаете историю Новоафонского монастыря и храма Симона Канонита, построенного, по преданию, на крови Святого Апостола. А еще прогуляетесь по Приморском парку с лебедями, полюбуетесь рукотворным водопадом и сделаете атмосферные фото на станции Псырцха.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в пещеру — 500 руб. /чел, в Рицинский парк — 350 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Адгур
Адгур
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол. Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!
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2 настоящих отзыва от туристов

Л
17 окт 2021
Всем доброго дня. Ездили с Рустамом в Новый Афон и на озеро Рицца. Отличная организация экскурсии. Очень предупредительный и внимательный гид. Показал нам такие красивые места, по дороге на озеро, о которых мы и не подозревали, хотя, уже не первый раз в Абхазии. Рустам хороший водитель и приятный собеседник, было очень интересно, а так же Рустам взял с собой хорошее настроение))
О
9 авг 2021
Решили с семьёй по традиции взять индивидуальную экскурсию. И в очередной раз не прогадали. Адгур достаточно интересный рассказчик, в арсенале которого найдутся интересные истории как для любителей военных тем, так и для мистиков и просто любителей культуры, изучения быта и природы. Очень приятно, что Адгур не пытался нас подгонять, даже наоборот) В итоге мы наверное с учетом дороги провели на экскурсии часов 8-9 и вернулись при этом совсем не уставшие и довольные) Смело рекомендуем экскурсию и экскурсовода!

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