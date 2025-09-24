Групповая
до 20 чел.
На джипе из Гудауты - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озера и каньоны на внедорожнике. Незабываемые виды и история ждут вас
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Гудауте: Водопады и Озеро Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии: водопады, каньоны и озеро Рица. Индивидуальная экскурсия с дегустацией местных деликатесов и живописными видами
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
9900 ₽
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
