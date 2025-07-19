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Как описать этот маршрут в двух словах? Никак. Это то, что нужно увидеть, почувствовать, ощутить.



Приглашаю вас сделать это вместе! В нашем путешествии не будет скучных фактов и утомительных дегустаций. Мы с ветерком прокатимся по одному из самых живописных маршрутов в Абхазии.



Вы полюбуетесь озером Рица, Юпшарским каньоном, водопадами, а я удивлю вас неожиданными фактами о Стране Души.