Как описать этот маршрут в двух словах? Никак. Это то, что нужно увидеть, почувствовать, ощутить.
Приглашаю вас сделать это вместе! В нашем путешествии не будет скучных фактов и утомительных дегустаций. Мы с ветерком прокатимся по одному из самых живописных маршрутов в Абхазии.
Вы полюбуетесь озером Рица, Юпшарским каньоном, водопадами, а я удивлю вас неожиданными фактами о Стране Души.
Приглашаю вас сделать это вместе! В нашем путешествии не будет скучных фактов и утомительных дегустаций. Мы с ветерком прокатимся по одному из самых живописных маршрутов в Абхазии.
Вы полюбуетесь озером Рица, Юпшарским каньоном, водопадами, а я удивлю вас неожиданными фактами о Стране Души.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной
- Юпшарский каньон — узкое ущелье, где скалы почти соприкасаются, оставляя узкую полоску неба над головой
- Водопады Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы — природный контраст силы и нежности в одном пейзаже
- Подвесной мост через реку Бзыбь — остановка для тех, кто хочет почувствовать себя на краю пропасти
- Озеро Рица — финальная точка маршрута. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря среди хвойных лесов и скал. Воздух здесь пахнет сосной, тишиной и вечностью
Вы узнаете:
- Когда было образовано озеро Рица
- Почему долгое время дорога на Рицу была засекречена
- Из-за чего в середине 20 века хотели разрушить ущелье
- Какое дерево тонет в воде
А также познакомитесь с уникальной экосистемой национального парка и помедитируете с видом на исполинские скалы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Vellfire с двумя люками
- Отдельно оплачивается экосбор — 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ с 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно, а также обед — по желанию
- Можем отправиться в путешествие из Сухума или из Нового Афона
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Гудауте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 258 туристов
Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора. Поездки осуществляю на комфортном минивэне, кожаный салон, климат контроль, панорамная крыша) Теплая и дружеская атмосфера)
Отзывы и рейтинг
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Большое спасибо за экскурсию! Очень комфортное вождение, интересные факты про Абхазию, лучшие виды! Мы в восторге!
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