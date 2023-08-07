Интерактивная экскурсия в Новый Афон: Фольклорный концерт и абхазское застолье
В этой экскурсии Страна Души покорит вас своим гостеприимством! Мы отправимся в небольшое село Дурипш Гудаутского района.
Здесь у вас будет возможность увидеть фольклорный концерт с песнями и танцами, а после отправиться на традиционное абхазское застолье.
Здесь у вас будет возможность увидеть фольклорный концерт с песнями и танцами, а после отправиться на традиционное абхазское застолье.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Село Лыхны
- Храм X века
- Поляна «Лыхнашта»
- Фольклорный концерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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За время экскурсии вы побываете в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и, собственно, увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.
Застолье в селе Дурипш порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.
По вторникам в 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Застолье в село Дурипш (взрослый/1000 рублей детский (700 рублей)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам в 16:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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