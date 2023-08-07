Абхазское застолье

Интерактивная экскурсия в Новый Афон: Фольклорный концерт и абхазское застолье

Описание
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Ответы на вопросы
В этой экскурсии Страна Души покорит вас своим гостеприимством! Мы отправимся в небольшое село Дурипш Гудаутского района.

Здесь у вас будет возможность увидеть фольклорный концерт с песнями и танцами, а после отправиться на традиционное абхазское застолье.
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
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Что вас ожидает:

  • Село Лыхны
  • Храм X века
  • Поляна «Лыхнашта»
  • Фольклорный концерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

За время экскурсии вы побываете в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и, собственно, увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.
Застолье в селе Дурипш порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.

По вторникам в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Застолье в село Дурипш (взрослый/1000 рублей детский (700 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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