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За время экскурсии вы побываете в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и, собственно, увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.

Застолье в селе Дурипш порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.